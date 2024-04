Sông Lam Nghệ An có làm nên điều kỳ diệu trước Công an Hà Nội?

(Baonghean.vn) - Gặp muôn vàn khó khăn trong thời điểm này, Sông Lam Nghệ An làm khách Câu lạc bộ Công an Hà Nội trong tình thế không còn gì để mất. Có được 1 điểm tại Hàng Đẫy cùng xem là một thành công với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Sau trận hoà không bàn thắng trước Hải Phòng trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An hiện tại đang ở một vị trí rất nhạy cảm với 14 điểm, chỉ hơn đội xếp cuối bảng 4 điểm và bằng điểm với đội áp chót L. Hoàng Anh Gia Lai. Trong khi đó, những đối thủ ở nhóm cuối như Thể Công – Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng và kịp vươn lên.

Sông Lam Nghệ An có chuyến làm khách dự báo lành ít dữ nhiều tại Hàng Đẫy trước các nhà đương kim vô địch V.League. Ảnh: SLNA FC

Không còn cách nào khác, Sông Lam Nghệ An buộc phải chơi một trận sống mái trước đội chủ nhà Công an Hà Nội vào ngày 4/4 tới tại Hàng Đẫy để nuôi hy vọng cải thiện thành tích. Trong khi đó, Công an Hà Nội cũng vừa có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Thanh Hoá để giữ vững vị trí thứ 3 của mình.

Về lực lượng, ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có được sự phục vụ của hậu vệ Vương Văn Huy vì án treo giò. Trong khi đó, hai cầu thủ Trần Nam Hải và Đinh Xuân Tiến sẽ hội quân cùng câu lạc bộ tại Hà Nội. Dẫu vậy, khả năng ra sân của hai cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ vì yếu tố thể lực và phong độ sau chấn thương. Đây là hai cầu thủ rất quan trọng và có lối chơi sáng tạo bậc nhất ở tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ lúc này.

Ở trận đấu lượt đi, với một đội hình non trẻ, nhưng Sông Lam Nghệ An đã chơi tương đối tốt trước các nhà đương kim vô địch trên sân Vinh. Tuy nhiên, một tình huống toả sáng của Bùi Hoàng Việt Anh đã giúp đội khách có được chiến thắng nghẹt thở 1-0. Lần này, khó khăn sẽ đến với Sông Lam Nghệ An nhiều hơn khi Công an Hà Nội đang có phong độ cao, với sự trở lại của Phan Văn Đức.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An vẫn là khâu ghi bàn và sự hoà nhập của ngoại binh Rapheal Success. Mặc dù ở trận đấu vừa qua, tiền đạo số 70 của Sông Lam Nghệ An được trả về vị trí tiền vệ cánh sở trường, nhưng vẫn không thể phát huy được nhiều. Cầu thủ người Nigeria không có sự phối hợp ăn ý với các đồng đội phía trên như Olaha hay Xuân Đại. Điều này có thể khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật phải tính toán lại việc có nên sử dụng Ngô Văn Lương hay Trần Mạnh Quỳnh thay thế hay không.

Một vấn đề khác của Sông Lam Nghệ An chính là thể lực. Các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An có dấu hiệu xuống sức trông thấy trong hiệp 2. Và thường không có được những pha tấn công tốt trong khoảng từ phút 60-90 và cũng thường để thua ở những phút cuối trận. Thống kê cho thấy Sông Lam Nghệ An cũng chưa ghi được bàn thắng nào từ phút 60-75. Phần lớn các bàn thắng đều đến từ hiệp 1.

Khoan thủng được hàng phòng ngự của Công an Hà Nội mùa này không phải là điều dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk đang sở hữu hàng thủ tốt nhất V.League hiện nay với chỉ 13 bàn thua/14 trận. Hàng công ghi được 22 bàn thắng, trung bình 1,6 bàn/trận. Điều quan trọng là các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ nhập cuộc như thế nào khi chơi trên sân khách trước một đối thủ mạnh như đương kim vô địch V.League 2023. Gạt bỏ đi nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng về công tác trọng tài, người hâm mộ xứ Nghệ chờ đợi các cầu thủ xứ Nghệ có một trận đấu quyết tâm, cống hiến và máu lửa. Còn kết quả là điều rất khó dự báo trước.