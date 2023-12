Sông Lam Nghệ An có thêm nhà tài trợ

Lễ ký kết hợp tác giữa Sông Lam Nghệ An và STARBALM. Ảnh: Chung Lê

Tham gia buổi lễ ký kết có các ông: Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An; Lý Chánh Minh - Giám đốc đối Ngoại và Truyền thông Tập đoàn Novum Pharma, đại diện thương hiệu STARBALM.

Thành lập từ năm 1979, Sông Lam Nghệ An được biết đến là câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Đội bóng này sở hữu nhiều chức vô địch như V.League (1999-2000; 2000-2001; 2011), vô địch Cúp Quốc gia (2002; 2010; 2017), vô địch Siêu Cúp Quốc gia (2000; 2001; 2002; 2011). Bên cạnh đó, đội chủ sân Vinh còn nắm giữ nhiều kỷ lục ở các giải đấu trẻ như U13, U17, U19 và U21 Quốc gia.

Chính vì thế, Sông Lam Nghệ An luôn nhận được sự tin yêu của các doanh nghiệp là những đối tác yêu mến thể thao, một trong những số đó là STARBALM - Thương hiệu sản phẩm y tế hàng đầu châu Âu.



STARBALM là sản phẩm chuyên phòng ngừa và chữa trị chấn thương trong thể thao. Thương hiệu này luôn đem lại sự an tâm về sức khỏe cho các cầu thủ và ban huấn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Lý Chánh Minh - Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông Tập đoàn Novum Pharma nhấn mạnh: Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho bóng đá nước nhà. Bên cạnh đó, cộng đồng người hâm mộ Sông Lam Nghệ An cũng rất hùng hậu. Đó là những lý do giúp chúng tôi mong muốn hợp tác lâu dài với câu lạc bộ xứ Nghệ. Trước khi đến với Sông Lam Nghệ An chúng tôi cũng đã thực hiện ký kết với 6 đối tác đang thi đấu tại V.League 2023/24.

Giám đốc Đối ngoại và Truyền thông Tập đoàn Novum Pharma mong muốn: Các cầu thủ cần ý thức xây dựng kế hoạch luyện tập thể thao khoa học. Cần hướng đến sử dụng những sản phẩm đến từ châu Âu để bảo vệ sức khoẻ trước, trong và sau khi thi đấu. STARBALM có sứ mệnh chăm sóc, chữa trị các ca chấn thương cho cầu thủ, giúp họ luôn đạt được thể trạng tốt nhất khi bước ra sân đấu.

Sông Lam Nghệ An tặng áo thi đấu cho đại diện STARBALM. Ảnh: Chung Lê

Cũng tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Nghĩa chia sẻ: Việc chăm sóc sức khoẻ cầu thủ là một trong hoạt động rất quan trọng để giúp Sông Lam Nghệ An hoàn thành các mục tiêu tại đấu trường quốc nội. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định lựa chọn thương hiệu STARBALM để hợp tác. Chúng tôi tin tưởng, sự hỗ trợ của đối tác sẽ giúp các cầu thủ hạn chế tối đa rủi ro về chấn thương, từ đó đạt phong độ tốt nhất trong thi đấu, giành thành tích cao trong tương lai.