Sông Lam Nghệ An đánh bại Khánh Hòa: Hơn cả một trận thắng!

Màn lội ngược dòng thành công trước Khánh Hòa ở vòng 19 đã giúp thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn tiến gần hơn đến nhóm an toàn.

Tiếp đón đội bóng của thành phố biển Nha Trang, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng. Với lợi thế sân nhà, Michael Olaha và các đồng đội đã nhanh chóng làm chủ thế trận. Tiếc rằng, những đường lên bóng của đội chủ sân Vinh vẫn thiếu đi độ sắc sảo và hiệu quả cần thiết.

Thậm chí ở cuối hiệp 1, cụ thể là ở phút 32, lưới của Sông Lam Nghệ An đã phải rung lên sau tình huống tổ chức phản công nhanh của đội bạn. Chứng kiến cảnh Nguyễn Văn Việt bị chân sút Watz Leazard đánh bại, không ít người hâm mộ xứ Nghệ đã mường tượng về một trận thua nữa của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Sông Lam Nghệ An đã có được 2 bàn thắng liên tiếp, do công của Phan Xuân Đại (phút 54) và Nguyễn Quang Vinh (phút 56). Thời gian còn lại, hàng phòng ngự của đội chủ nhà dưới sự chỉ huy của "lão tướng" Trần Đình Hoàng đã thi đấu chắc chắn để bảo vệ thành công chiến thắng 2 - 1.

Như vậy, đội bóng xứ Nghệ đã chấm dứt được chuỗi 10 trận chỉ biết đến hòa (4) và thua (6) trên mọi đấu trường. Có thể nói, chiến thắng trước đội bóng đến từ "xứ sở trầm hương" đã giúp thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cởi bỏ được rất nhiều áp lực sau quãng thời gian dài thi đấu bết bát.

Đặc biệt, nhờ 3 điểm thu về từ màn so tài với Khánh Hòa, Sông Lam Nghệ An đã rút ngắn khoảng cách với đội đứng ngay phía trên là LPBank Hoàng Anh Gia Lai xuống còn 3 điểm (19 so với 22). Cơ hội thoát ra khỏi vị trí áp chót của thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn là không hề nhỏ, khi V.League 2023/2024 đang còn tận 7 vòng đấu.

Dù các đối thủ phía trước đều thuộc dạng "khó chơi", nhưng Michael Olaha và các đồng đội vẫn có cơ sở để hướng tới những kết quả khả quan. Một khi đã cởi bỏ được áp lực, các học trò của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ không dễ bị bắt nạt. Đừng quên là trong đội hình Sông Lam Nghệ An có khá nhiều gương mặt đã và đang "ăn cơm tuyển".

Michael Olaha (áo vàng) vẫn là "đầu tàu" của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: VPF

Tóm lại, trận thắng trước Khánh Hòa không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm hy vọng cho cuộc chiến trụ hạng, mà còn giống như một "liều doping" kích thích tinh thần chiến đấu của Michael Olaha và các đồng đội. Rất có thể là từ chiến thắng vừa nêu, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi vị trí áp chót./.