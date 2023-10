Sông Lam Nghệ An 'đổi' Hồ Văn Cường để nhận ngoại binh từ Công an Hà Nội

(Baonghean.vn) - Sau quá trình thương thảo giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội, hai bên đi đến thống nhất để Hồ Văn Cường đến với nhà đương kim vô địch V.League 2023, đổi lại Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ nhận về một ngoại binh chất lượng từ Công an Hà Nội.

Hồ Văn Cường trong màu áo Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Theo Điều lệ Giải V.League 2023- 2024, mỗi đội bóng tham gia giải phải có tối thiểu 3 cầu thủ trong độ tuổi từ 16- 22 tuổi. Công an Hà Nội là đội bóng có rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng lại thiếu đi những tài năng trẻ nằm trong độ tuổi quy định của giải. Chính vì vậy, Câu lạc bộ Công an Hà Nội rất muốn có được sự phục vụ của hậu vệ Hồ Văn Cường, sinh năm 2003. Đây là cầu thủ đang thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An.

Để có được ngôi sao trẻ gốc TX. Hoàng Mai, nhà đương kim vô địch V.League quyết định chuyển giao 1 ngoại binh chất lượng cho Sông Lam Nghệ An. Toàn bộ chi phí tiền lương và các khoản lót tay của ngoại binh này sẽ được Công an Hà Nội hỗ trợ cho đội chủ sân Vinh. Đổi lại phía Sông Lam Nghệ An sẽ để Hồ Văn Cường đầu quân cho Công an Hà Nội.

Việc trao đổi 2 cầu thủ nói trên được đánh giá là có lợi cho cả hai bên. Bởi, tại mùa bóng 2023 -2024, Sông Lam Nghệ An đang thiếu đi một ngoại binh đủ năng lực để gánh vác trọng trách ghi bàn. Trước thềm V.League 2023-2024, đội chủ sân Vinh đã nỗ lực chiêu mộ 1 ngoại binh đủ tầm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau đã không thành công. Vì thế, khi có được sự phục vụ của 1 ngoại binh đến từ nhà đương kim vô địch, đội chủ sân Vinh sẽ được gia tăng thêm sức mạnh đáng kể. Qua đó, khỏa lấp được phần nào khoảng trống do các trụ cột đã ra đi sau khi V.League 2023 kết thúc.

Dự kiến, Công an Hà Nội sẽ chuyển giao ngoại binh này cho Sông Lam Nghệ An chậm nhất trước ngày 4/11, tức là trước khi kỳ chuyển nhượng đầu mùa bóng 2023-2024 đóng cửa.

Qua tìm hiểu của phóng viên, để chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng với trung vệ Mario Zebic và tiền đạo Olaha. Nhiều khả năng tại V.League 2023 - 2024, nếu không có cuộc trao đổi nói trên, Sông Lam Nghệ An sẽ chỉ chơi với 2 ngoại binh. Bởi tiền đạo Lucky, đang thử việc tại Câu lạc bộ xứ Nghệ có năng lực chuyên môn không được đánh giá cao.

Trong khi đó, nếu để Hồ Văn Cường ra đi, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm, đủ khả năng để gánh vác trọng trách bên hành lang cánh phải.