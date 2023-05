Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Viettel: Liệu có xóa dớp?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau trận đấu đầy nỗ lực trước Công an Hà Nội, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu kiên cường trước thử thách khó khăn mang tên Câu lạc bộ Viettel.

Trận thua 2 - 1 trước Công an Hà Nội khiến đội bóng xứ Nghệ trôi về phía cuối bảng xếp hạng. Và nếu Sông Lam Nghệ An không có được kết quả khả quan ở trận đấu này thì rất khó hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 8 sau khi giai đoạn 1 kết thúc.

Để có được kết quả thuận lợi trước đội chủ nhà Câu lạc bộ Viettel thì trước hết đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng phải cải thiện được khâu phòng ngự. Hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đang có những bất ổn ở 2 trận đấu gần đây. Việc Thái Bá Sang và Hồ Khắc Lương chưa có được thể trạng tốt nhất khiến cho phương án đưa Trần Đình Hoàng vào đá trung vệ lệch trái không đem lại hiệu quả.

Điều đó thể hiện rõ nét ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hiệp 2 trận gặp Công an Hà Nội. Trong 4 bàn thua mà đội bóng xứ Nghệ phải nhận ở hai trận này thì có 3 bàn thua xuất phát từ hành lang cánh trái. Rõ ràng huấn luyện viên Huy Hoàng cần phải có những điều chỉnh để mang lại sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Một điểm đáng lo nữa của Sông Lam Nghệ An chính là khâu chống bóng bổng. Mặc dù trong đội hình đội bóng xứ Nghệ có trung vệ Vytas Gaspuitis, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn chưa thể mang lại sự an tâm ở các tình huống không chiến.

Cùng với đó, trong 4 lần gần nhất gặp Câu lạc bộ Viettel thì Sông Lam Nghệ An đã thua cả 4 trận và có đến 3 trận đấu đội bóng xứ Nghệ bị thua vì bóng bổng. Một con số đáng lo ngại cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng trong chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy.

Đặc biệt, ngòi nổ Nguyễn Hoàng Đức bên phía Câu lạc bộ Viettel đang có phong độ cực cao ở 2 trận đấu gần đây với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo đẳng cấp. Quả bóng vàng Việt Nam 2022 sẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất bên phía đội bóng áo lính. Do đó, Phạm Xuân Mạnh cùng các đồng đội sẽ phải có một ngày làm việc hết công suất để khóa chặt được số 28 bên phía Câu lạc bộ Viettel.

Tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn sẽ có những cơ sở để tin vào một kết quả thuận lợi trên sân Hàng Đẫy. Đầu tiên là màn trình diễn tốt trước Công an Hà Nội ở vòng đấu vừa qua. Các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng triển khai lối đá phòng ngự phản công khá sắc sảo. Tuy nhiên, trong một ngày kém may mắn đã khiến cho Sông Lam Nghệ An phải trắng tay rời sân Hàng Đẫy.

Ở trận đấu tới, rất có thể đội bóng xứ Nghệ vẫn sẽ sử dụng đội hình 5-3-2 để đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội để phản công. Với sự thiếu vắng chân sút số 1 Geovane Magno bên phía đội chủ nhà thì chỉ cần thi đấu đúng sức mình, Quế Ngọc Hải và các đồng đội hoàn toàn có thể khóa chặt được các mũi nhọn bên phía Câu lạc bộ Viettel. Nhất là khi đoàn quân của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chỉ mới ghi được 8 bàn thắng sau 9 trận đã đấu.

Trên mặt trận tấn công, tốc độ và sức mạnh của bộ đôi Olaha và Soladio sẽ chỗ dựa cho các tình huống phản công của đội bóng xứ Nghệ. Tuy nhiên, bộ đôi này cần phải có sự cải thiện so với trận đấu trước để đem lại hiệu quả cho các tình huống tấn công của Sông Lam Nghệ An.

Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng cần phải khai thác tối đa các tình huống cố định và bóng bổng. Đây là điểm yếu nhất của hàng phòng ngự Câu lạc bộ Viettel ở hai trận đấu gần đây. Với những cá nhân như Vytas Gaspuitis, Phạm Xuân Mạnh và Soladio thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đội bóng áo lính bằng các tình huống không chiến như cách Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã làm.

Có thể nói, Câu lạc bộ Viettel ở thời điểm hiện tại chính là phiên bản yếu nhất của đội bóng áo lính trong những năm gần đây. Và đó sẽ là cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng xóa dớp toàn thua trước Câu lạc bộ Viettel và cũng là xóa dớp kết quả không tốt tại sân Hàng Đẫy. Hy vọng đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục có một trận đấu hay để có được những điểm số trước chủ nhà Câu lạc bộ Viettel./.