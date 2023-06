Sông Lam Nghệ An gặp Topenland Bình Định: Trận chiến cho tốp 8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sau 11 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đang kém hơn đội bóng đất Võ 3 điểm trên bảng xếp hạng. Do đó, nếu thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật giành chiến thắng ở trận đấu này thì họ sẽ vượt qua được Topenland Bình Định để nuôi hy vọng cho một vị trí trong tốp 8.

Hy vọng này là hoàn toàn có cơ sở sau màn trình diễn khá tốt trong trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trận đấu mà hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu rất tập trung để vô hiệu hóa những chân sút xuất sắc bên đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành.

Hàng thủ Sông Lam Nghệ An sẽ có một ngày làm việc vất vả khi phải đối mặt với tiền đạo Rafaelson. Ảnh tư liệu: VPF

Ở trận đấu tới, Quế Ngọc Hải và các đồng đội tiếp tục phải đối mặt một chân sút xuất sắc khác mang tên Rafaelson. Đây chính là chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới V.League 2023 với 10 bàn thắng sau 11 trận đã đấu. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng càn lướt rất tốt của tiền đạo người Brazil sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ. Rất may cho Sông Lam Nghệ An là ngoại binh còn lại trên hàng công của Topenland Bình Định sẽ vắng mặt do chấn thương. Việc mất chân sút Jermie Lynch khiến cho Rafaelson sẽ mất đi một đối tác ăn ý trên hàng công. Tuy vậy, với những Nghiêm Xuân Tú, Viktor Lê hay Hà Đức Chinh hỗ trợ cho tiền đạo người Brazil thì hàng thủ đội bóng xứ Nghệ cũng sẽ có một ngày làm việc rất vất vả.

Không chỉ vất vả ở khâu phòng ngự, Sông Lam Nghệ An cũng sẽ rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Topenland Bình Định. Đặc biệt khi khung thành của đội bóng đất Võ đang được trấn giữ bởi thủ thành Đặng Văn Lâm. Thủ thành của đội tuyển Quốc gia Việt Nam vẫn cho thấy sự xuất sắc ở mùa giải năm nay khi liên tục có những pha cản phá xuất thần tại V.League 2023.

Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn là chốt chặn đáng tin cậy bên phía Topenland Bình Định. Ảnh tư liệu: VPF

Mặc dù vậy, sau sự ra đi của Hồ Tấn Tài và chấn thương của Trần Đình Trọng khiến cho hàng phòng ngự của Topenland Bình Định thi đấu không tốt ở mùa giải năm nay. Con số 15 bàn thua sau 11 vòng đấu đã nói lên những bất ổn của hàng thủ đội bóng đất Võ. Và ở trận tới, đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng còn chịu tổn thất không nhỏ khi trung vệ Marlon Almeida sẽ phải vắng mặt do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây sẽ là cơ hội cho bộ đôi Olaha và Jordy Soladio nâng cao thành tích ghi bàn ở mùa giải năm nay.

Bộ đôi tiền đạo ngoại binh của Sông Lam Nghệ An đang tỏ ra rất có duyên trên sân Vinh. Ba trận đấu gần đây nhất tại thành Vinh, Olaha và Soladio đều nổ súng để mang về 2 chiến thắng và 1 trận hòa cho đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng trong trận đấu tới, bộ đôi tiền đạo ngoại binh sẽ tiếp tục nổ súng để đem về chiến thắng cho Sông Lam Nghệ An.

Người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng bộ đôi ngoại binh của Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục tỏa sáng tại sân Vinh. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Sau màn ra mắt khá thành công trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận đấu gặp Topenland Bình Định sẽ là thuốc thử chất lượng cho khả năng cầm quân của tướng trẻ Phan Như Thuật. Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ vừa qua sẽ là cơ hội tốt để cho huấn luyện viên 39 tuổi này hoàn thiện chiến thuật. Bên cạnh đó, được thi đấu trên sân nhà và sự cổ vũ của khán giả nhà cũng sẽ là lợi thế không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Do đó, nếu tận dụng tốt các lợi thế này thì huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể giải được bài toán khó mang tên Topenland Bình Định.

Topenland Bình Định sẽ là bài toán khó cho huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Trong 5 trận đấu gần đây nhất, cả hai đội đều thi đấu khá phập phù. Trong khi đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua thì Topenland cũng không khá hơn khi chỉ có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Do đó cả hai đội sẽ rất quyết tâm để có được chiến thắng trong trận đấu này qua đó củng cố vị trí trên bảng xếp hạng. Và đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu quyết liệt và hấp dẫn cho người hâm mộ cả nước.