Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023/2024

(Baonghean.vn) - Với bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Ngô Văn Lương, Sông Lam Nghệ An đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023/2024 trước đội cuối bảng Hoàng Anh Gia Lai.

Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sau khi giành chiến thắng đầu tiên tại V.League 2023/2024. Ảnh: Chung Lê

Sau 5 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An chưa giành được trận thắng nào, khiến thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đặt quyết tâm lớn khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh.

Với nhiệm vụ chiếm trọn 3 điểm, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã điều chỉnh một số thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp Hà Nội. Trần Nam Hải được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ bố trí chơi ở vị trí trung vệ thay vì đá tiền vệ như ở những trận đấu trước.

Bên cạnh đó, còn có bộ 3 tiền vệ trung tâm của Sông Lam Nghệ An gồm Phan Bá Quyền, Mạnh Quỳnh và Quang Vinh. Đặc biệt, ở vị trí tiền đạo, Success được ông thầy người Nghệ cất trên băng ghế dự bị, Ngô Văn Lương được thay thế để đá cặp cùng Olaha.

Olaha tiếp tục là linh hồn trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Phía đối diện, Hoàng Anh Gia Lai cũng chỉ chơi với 2 ngoại binh, gồm trung vệ Jairo và tiền đạo Jhon Cley, do tiền đạo Martin đang dính chấn thương. Bộ 3 tiền vệ trung tâm của đội khách như thường lệ vẫn là Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang.

Với lợi thế sân nhà, nên ngay khi bóng lăn, Sông Lam Nghệ An đã chủ động kiểm soát thế trận, hòng gây sức ép lên khung thành của đối phương. Olaha tiếp tục là linh hồn trên hàng công của đội chủ sân Vinh. Dường như tất cả các đường tấn công của Sông Lam Nghệ An đều in dấu giày của tiền đạo này. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã chọn cách chơi phòng ngự phản công. Vì vậy, hơn nửa thời gian hiệp 1 trôi qua nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tìm thấy cơ hội rõ ràng trước cầu môn của Trung Kiên.

Chiều ngược lại, trong một lần phản công hiếm hoi, Hoàng Anh Gia Lai suýt chút nữa đã tìm thấy mảnh lưới của Văn Việt. Tình huống nguy hiểm được đội khách tạo ra ở phút 14, khi Minh Vương treo bóng điểm rơi về phía cột 2 cho Quốc Việt. Tiền đạo này lao xuống đánh đầu nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù mới chỉ 18 tuổi nhưng tiền vệ Quang Vinh đã thi đấu đầy khởi sắc góp công giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ảnh: Chung Lê

Phải đến phút 34 của trận đấu, Sông Lam Nghệ An mới tìm được cơ hội đầu tiên. Olaha thực hiện cú sút phạt cố định từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi sát cột dọc của đối phương trong sự tiếc nuối của khán giả chủ nhà.

Sau hàng loạt pha lên bóng đa dạng, đến phút 37, Sông Lam Nghệ An đã có được điều mình cần với bàn mở tỷ số của tiền đạo Ngô Văn Lương. Bàn thắng xuất phát từ cú vô lê đẹp mắt của Quang Vinh, khiến thủ thành Trung Kiên không thể bắt dính bóng, Văn Lương có mặt đúng lúc để sút tung lưới Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Sông Lam Nghệ An còn tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Trung Kiên, nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại tỷ số vẫn chỉ là 1-0 nghiêng về chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, nhằm tìm kiếm bàn gỡ, Hoàng Anh Gia Lai chủ động dâng cao đội hình. Đội khách thường xuyên sử dụng các đường chuyền bổng cho tiền đạo chủ lực Jhon Cley, nhưng Nam Hải và đồng đội đã phòng thủ kín kẽ để hóa giải thành công.

Dù chủ động chơi phòng ngự, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn thường xuyên tạo ra các pha phản công đầy chất lượng. Phút 71, Quang Vinh xâm nhập vòng cấm địa Hoàng Anh Gia Lai và tung ra cú đánh đầu ngược nhưng không trúng đích.

Tiền đạo Ngô Văn Lương ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ảnh: Chung Lê

10 phút sau, chủ nhà tiếp tục tạo ra cơ hội rõ ràng trước cầu môn đối phương, nhưng trong tình huống đối mặt với Trung Kiên, Văn Lắm đã sút bóng đưa trúng vào vị trí thủ môn này đã chọn.

Những phút cuối trận, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao nhịp độ tấn công và cơ hội mà đội bóng này tạo ra được trước khung thành của Văn Việt cũng vì thế nhiều hơn. Thậm chí ở phút 83, mảnh lưới của Sông Lam Nghệ An đã rung lên sau cú đá nối của Tuấn Anh. Tuy nhiên, trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị A Hoàng - cầu thủ tham gia vào tình huống.

Dù chơi đầy nỗ lực, nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Văn Việt. Vì thế, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của đội chủ sân Vinh tại V.League 2023/2024.

Ngày 22/12, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách trước Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng 7 V.League 2023/2024./.