(Baonghean.vn) - Mai Sỹ Hoàng ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách trước Khánh Hòa tại vòng 8 V.League 2023/2024.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Sau trận thắng đầy bất ngờ trước Công an Hà Nội với tỷ số 2-1, Khánh Hòa đang có cùng điểm số với Sông Lam Nghệ An. Dẫu vậy, đội bóng này phải xếp sau Câu lạc bộ xứ Nghệ một bậc, đứng thứ 12 do thua hiệu số bàn thắng bại.

Thế nên, cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà sẽ là cơ hội để Khánh Hòa có thể vượt qua Sông Lam Nghệ An trên bảng xếp hạng, duy trì khoảng cách an toàn với nhóm cuối.

Về phía đội khách, câu lạc bộ xứ Nghệ cũng đang đặt quyết tâm lớn để thoát khỏi tình cảnh khó khăn trong giai đoạn này. Trong cuộc đọ sức trên sân 19 tháng 8, Sông Lam Nghệ An gặp đôi chút thuận lợi, khi Phan Bá Quyền đã có thể trở lại sau án phạt 3 thẻ vàng. Sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 2002 sẽ củng cố thêm sự chắc chắn, cũng như giữ nhịp tốt hơn cho hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An.

Olaha tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Ngoài ra, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng có một số thay đổi nhân sự so với trận gặp Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 7. Cụ thể, Success được tung vào sân ngay từ đầu để sát cánh cùng Olaha trên hàng công. Bộ 3 tiền vệ gồm Phan Bá Quyền, Văn Bách và Quang Vinh. Chơi ở vị trí trung vệ là Đình Hoàng, Nam Hải và Mario Zebic. Đóng vai trò trấn giữ hành lang 2 cánh gồm Nguyễn Văn Việt và Mai Sỹ Hoàng. Đặc biệt, thủ môn Nguyễn Văn Tiến sẽ được bắt chính trong cuộc đối đầu với Khánh Hòa.

Chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng có sự xuất hiện trở lại của tiền đạo Guirassy Mamadou sau án treo giò. Khánh Hòa sẽ chơi với 3 ngoại binh gồm trung vệ Sesay Alie, 2 tiền đạo Landy và Mamadou.

Trái ngược với dự đoán, ngay khi bóng lăn, hai đội đã nhập cuộc đầy quyết tâm và chơi ăn miếng trả miếng. Sông Lam Nghệ An chiếm quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn đối phương và tạo ra cơ hội đầu tiên ở phút thứ 9 của trận đấu. Sau hàng loạt các pha phối hợp nhuần nhuyễn ở trung lộ, Olaha nhận bóng ngay sát vòng cấm địa Khánh Hòa rồi tung cú sút trái phá, nhưng đi cao hơn khung thành của Ngọc Cường trong gang tấc.

Ngay sau đó, chủ nhà đáp trả bằng đường phản công đầy hiệu quả bên cánh phải. Văn Hiệp của Khánh Hòa với pha xử lý và dứt điểm chân trái tương đối khó trong khu cấm địa Sông Lam Nghệ An, song thủ thành Văn Tiến đã tung người đẹp mắt để cứu thua.

Success vẫn chưa để lại nhiều ấn tượng trong đội hình Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Hai đội trình diễn lối chơi nhanh với các pha áp sát về phía cầu môn của nhau. Tuy không kiểm soát bóng nhiều, nhưng Khánh Hòa đã tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành của Văn Tiến.

Phút 32, đoàn quân của huấn luyện viên Trần Trọng Bình có pha tấn công biến hóa bên cánh phải, bóng được đưa về phía cột 2 cho Văn Tùng. Tuy nhiên tiền vệ này đã có cú chạm bóng không như ý, nên không thể gây khó cho thủ môn Văn Tiến.

Ngay lập tức, Olaha có câu trả lời bằng tình huống sút xa đẹp mắt. Lần này bóng bay trúng đích và Ngọc Cường đã phải mất tới hai nhịp mới có thể ôm gọn trái bóng.

Chưa dừng lại ở đó, phút 45, từ cú đánh đầu ngược của Olaha, Mario Zebic có mặt kịp thời đánh đầu hiểm hóc, nhưng rất tiếc bóng đã tìm tới cột dọc, vuột mất cơ hội mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp 2, ngay ở phút 48, Khánh Hòa tạo ra pha phản công đầy nguy hiểm, nhưng thủ môn Văn Tiến đã lao ra khỏi khu vực cấm địa để ngăn chặn kịp thời pha thoát xuống của Mamadou. Tuy nhiên 2 cầu thủ đã va chạm khá mạnh, cần phải nhờ tới đội ngũ y tế mới có thể tiếp tục thi đấu.

Ngay sau đó, Sông Lam Nghệ An có cơ hội khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, cú sút của Olaha ở cự ly gần đã bị trung vệ đối phương chặn đứng. Nếu tiền đạo mang áo số 7 thực hiện đường chuyền ra cho đồng đội, thì nhiều khả năng mảnh lưới của Ngọc Cường (Khánh Hòa) đã phải rung lên.

Mai Sỹ Hoàng ghi bàn thắng duy nhất cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Dù thi đấu trên sân khách, nhưng Sông Lam Nghệ An không chấp nhận với tỷ số hòa. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ với mong muốn tìm kiếm bàn thắng. Sau hàng loạt các pha tấn công, cuối cùng đội bóng xứ Nghệ đã được đền đáp. Phút 82, từ một pha ném biên mạnh, bóng nảy ra phía cột 2, Sỹ Hoàng có mặt đúng lúc, thực hiện cú vô lê chân trái về góc gần, hạ gục thủ thành Ngọc Cường, khai thông được thế bế tắc trận đấu.

Sau bàn thua, Khánh Hòa đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng mọi cố gắng của đội bóng này đều bất thành. Kết quả cuối cùng, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân 19 tháng 8 trước Khánh Hòa.

Sau vòng đấu này, V.League 2023/2024 tạm nghỉ để các đội tuyển quốc gia tập trung. Ngày 17/2/2024, Sông Lam Nghệ An được trở về sân Vinh để tiếp đón Bình Định trong trận đấu thuộc vòng 9 V.League 2023/2024./.