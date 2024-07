Thể thao Sông Lam Nghệ An giành giải thưởng CLB có nhiều cầu thủ trẻ tham dự V.League 2023/2024 Tại Lễ trao giải V.League Awards 2024, Sông Lam Nghệ An đã giành giải thưởng Câu lạc bộ có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất V.League 2023/2024.

Chiều 9/7, Lễ trao giải V.League Awards 2024 đã được diễn ra. Mùa giải 2023/24 là mùa giải đầu tiên các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam được tổ chức với khung thời gian đồng bộ với lịch thi đấu quốc tế, bắt đầu từ mùa thu năm nay và kết thúc vào mùa hè năm sau.

Đội hình tiêu biểu V.League 1: Patrik Lê Giang, Bùi Hoàng Việt Anh, Ngô Tùng Quốc, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Rafael Son, HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: Hải Hoàng.

V.League 2023/2024 đã chính thức khép lại với tân vương là Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có lần thứ 2 liên tiếp nâng cúp quốc gia và đội bóng vô địch hạng Nhất V.League là SHB Đà Nẵng.



Phát biểu tại buổi lễ ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: "V.League 2023/2024 ghi dấu mốc lịch sử khi chuyển đổi thành công khung thi đấu đồng bộ với bóng đá châu lục cũng như thế giới. 317 trận được tổ chức đảm bảo an ninh, cạnh tranh cao.

Ban tổ chức trận đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại mùa giải 2023/2024. Ảnh: Hải Hoàng

Công nghệ VAR mang lại kết quả công bằng. Bên cạnh đó, bộ 3 chiếc cúp vô địch gồm vô địch hạng Nhất, V.League và cúp quốc gia được thiết kế mới, hiện đại tăng thêm ấn tượng cho mùa giải nhiều cảm xúc. Đây là nỗ lực chuyển mình của VPF trong việc quản lý, tổ chức giải đấu. V.League Awards là sân khấu đặc biệt tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất".

Trong buổi lễ này, Ban tổ chức đã trao các giải thưởng, Câu lạc bộ có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất V.League 2023/2024 cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trao giải thưởng cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Mùa giải 2023/2024, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có 14 cầu thủ trẻ, với 134 lần vào sân thi đấu. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An kết thúc V-League 2023/2024 với vị trí thứ 12 chung cuộc. Thành tích này chưa thể làm hài lòng người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, tuy nhiên, thành công lớn nhất ở mùa giải này của đội bóng Nghệ An là hàng loạt cầu thủ trẻ đã được "hít thở bầu không khí V.League".

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có độ tuổi trung bình trẻ nhất V-League 2023/2024 (22,7 tuổi). Việc Sông Lam Nghệ An đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ khi mạnh dạn sử dụng thi đấu ở V-League không chỉ giúp câu lạc bộ có được nguồn nhân sự chất lượng trong những mùa giải tiếp theo mà còn là nguồn đóng góp cho các đội tuyển quốc gia.

Ngoài ra Ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng cho các cá nhân tập thể khác: - Vua phá lưới Hạng Nhất: Bùi Văn Bình (câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu) - Cầu thủ xuất sắc nhất hạng 1: Đặng Anh Tuấn (SHB Đà Nẵng) - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cúp quốc gia: Nguyễn Thành Đạt (Trường Tươi Bình Phước) - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 1: Bùi Vĩ Hào (câu lạc bộ Bình Dương) - Vua phá lưới, bàn thắng đẹp nhất, cầu thủ xuất sắc nhất V-League: Rafael Son (Thép Xanh Nam Định)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 1 Bùi Vĩ Hào (câu lạc bộ Bình Dương). Ảnh: Hải Hoàng