Sông Lam Nghệ An hoàn tất việc chi trả phụ cấp cho đội trẻ tham gia Giải hạng 3 năm 2022

(Baonghean.vn) - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết, đã hoàn tất việc chi trả phụ cấp cho tất cả các cầu thủ thuộc đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham gia Giải hạng 3 năm 2022.

Đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham gia Giải hạng 3 năm 2022. Ảnh: Chung Lê

Xoay quanh việc chi trả tiền phụ cấp cho các cầu thủ thuộc đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã tham gia giải hạng 3 năm 2022, phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đại diện đội bóng xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho biết: “Tính đến thời điểm này, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã hoàn tất việc chi trả tiền phụ cấp cho toàn bộ cầu thủ thuộc đội trẻ Sông Lam Nghệ An đã tham gia Giải hạng 3 năm 2022. Ước tính mỗi vận động viên ngoài số tiền đã nhận được của tỉnh, sẽ nhận được thêm 12 tháng tiền phụ cấp do câu lạc bộ hỗ trợ”.

Trước đó, vào đầu năm 2022, sau khi Tập đoàn Tân Long tiếp quản Sông Lam Nghệ An, câu lạc bộ này quyết định thành lập đội trẻ tham gia thi đấu tại Giải hạng 3 năm 2022. Việc thành lập đội bóng này giúp các cầu thủ có cơ hội được cọ xát nhiều hơn, từ đó sớm trưởng thành quay lại phục vụ cho đội 1 thi đấu tại V.league.

Cũng sau khi thành lập, lãnh đạo Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hứa hẹn ngoài số tiền phụ cấp của tỉnh, Tập đoàn Tân Long sẽ hỗ trợ thêm 1,5 triệu/tháng cho toàn bộ cầu thủ tham gia thi đấu tại giải này. Tuy nhiên, trải qua gần 1 năm các cầu thủ vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ thêm.

Lý giải về việc chậm trễ này, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nghệ An, chủ trương chi trả đã được Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An phê duyệt từ trước đó khá lâu, nhưng do tắc trách từ phía Kế toán trưởng Câu lạc bộ, nên dẫn đến việc chi trả bị chậm. Điều này đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh của câu lạc bộ tới đông đảo người hâm mộ.

Như vậy, tính đến thời điểm này tất cả các cầu thủ thuộc đội trẻ Sông Lam Nghệ An tham gia Giải hạng 3 năm 2022 đã nhận được toàn bộ số tiền phụ cấp như đã hứa từ Tập đoàn Tân Long. Ước tính mỗi cầu thủ được nhận số tiền giao động từ 16 - 19 triệu/năm (phụ thuộc vào thời gian tham gia tập, thi đấu của từng cầu thủ, nên có sự chênh lệch trên).