Sông Lam Nghệ An - Khánh Hòa: Chủ nhà có giải cơn khát?

Mục tiêu của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này là giành trọn vẹn 3 điểm. Bởi chỉ có như vậy thì cơ hội thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm của đội chủ sân Vinh mới trở nên rõ ràng hơn. Có thể nói, chiến thắng là mệnh lệnh mà ban lãnh đạo và các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An đã trao cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Xét trên nhiều phương diện, Sông Lam Nghệ An là những người được đánh giá cao hơn về khả năng giành chiến thắng. Ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn cũng có trong tay một đội hình khá chất lượng, với hàng loạt gương mặt nổi bật như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Đình Hoàng và đặc biệt là ngoại binh Michael Olaha.

Michael Olaha (áo vàng) sẽ giúp Sông Lam Nghệ An giành được điểm số tối đa trước Khánh Hòa? Ảnh: VPF

Trước cuộc so tài với Khánh Hòa, đội bóng xứ Nghệ đã vừa trải qua chuỗi 10 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường (thua 6, hòa 4). Hậu quả là họ đang phải ngụp lặn ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng, vị trí phải tham dự trận playoff với đội Á quân Giải hạng Nhất Quốc gia. Để tránh "đêm dài lắm mộng", thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn phải nhanh chóng trở lại với quỹ đạo ổn định.

Cần lưu ý là Sông Lam Nghệ An sẽ không có sự phục vụ của Mario Zebic ở trận đấu với đội bóng đến từ "xứ trầm hương". Do đã nhận đủ số thẻ vàng (3 thẻ), trung vệ người Croatia sẽ phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu ở vòng 19. Sự thiếu vắng của Mario Zebic sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của Sông Lam Nghệ An, cụ thể là khâu phòng ngự.

Khánh Hòa (áo xanh) đã để thua Sông Lam Nghệ An trong trận lượt đi diễn ra trên sân 19/8. Ảnh: VPF

Phía bên kia chiến tuyến, Khánh Hòa gần như đã nắm chắc trong tay tấm vé xuống chơi ở Giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Hiện tại, khoảng cách giữa họ với đội bóng đứng ngay phía trên là Sông Lam Nghệ An đã lên tới 6 điểm, bằng số điểm của 2 trận thắng. Nếu đánh bại được đội chủ sân Vinh, thầy trò huấn luyện viên Trần Trọng Bình mới thấy được "tia sáng ở cuối đường hầm".

Ngặt nỗi, đội bóng thành phố biển Nha Trang cũng chưa biết thắng là gì trong 11 trận đấu gần nhất (thua 7, hòa 4). Cần lưu ý, ở trận đấu lượt của 2 đội diễn ra trên sân 19/8, diễn ra vào cuối tháng 12 năm 2023, Khánh Hòa đã bị Sông Lam Nghệ An vượt qua với tỷ số tối thiểu 1 - 0. Tóm lại, thầy trò huấn luyện viên Trần Trọng Bình rất khó để kiếm được 1 điểm trước Sông Lam Nghệ An ở trận đấu tới.

Hy vọng rằng, Michael Olaha và các đồng đội sẽ không làm người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ thêm thất vọng. Không thắng Khánh Hòa thì còn mong thắng được đội bóng nào nữa, phải không, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn?