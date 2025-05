Sông Lam Nghệ An không đồng tình với điều lệ giải U13 toàn quốc Yamaha Cup 2025

Ngày 31/5, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã chính thức gửi công văn tới Ban tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2025, bày tỏ quan điểm không đồng tình với một số điều lệ của giải đấu năm nay. Công văn nêu rõ những bất cập trong công tác tổ chức, cách phân chia khu vực thi đấu và thể thức lựa chọn đội vào vòng chung kết.

Ngày 23/5/2025, Ban tổ chức Yamaha Cup 2025 ban hành Thông báo số 1020/TB-LĐBĐVN gửi đến các đơn vị tham dự. Ngay sau đó, Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An (thuộc Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An) đã phát hành công văn góp ý gửi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Một trong những nội dung được Sông Lam Nghệ An nêu rõ trong công văn là sự không hợp lý trong cách phân bổ số lượng đội tại các khu vực. Cụ thể, Khu vực 1 có 12 đội, Khu vực 2 có 14 đội và Khu vực 3 có tới 18 đội. Đáng chú ý, cách phân chia địa lý chưa hợp lý và gây khó khăn cho việc di chuyển. Ví dụ, đội Luxury Quảng Ninh và Bắc Ninh – đều thuộc miền Bắc – lại được xếp vào Khu vực 2 thi đấu tại Đắk Lắk (miền Trung – Tây Nguyên). Trong khi đó, Khu vực 1 (miền Bắc) chỉ có 12 đội. Đại diện Sông Lam Nghệ An cho rằng sự chênh lệch này ảnh hưởng đến sự công bằng trong cục diện thi đấu giữa các khu vực.

Ngoài vấn đề địa lý, Sông Lam Nghệ An cũng đặc biệt lưu ý đến thể thức lựa chọn đội vào vòng chung kết. Theo điều lệ hiện tại, các đội Nhì bảng sẽ được so sánh thành tích để chọn ra đội xuất sắc nhất đi tiếp. Tuy nhiên, lịch thi đấu giữa ba khu vực không diễn ra đồng thời, làm dấy lên lo ngại về khả năng dàn xếp tỷ số hoặc thiếu minh bạch tại những trận diễn ra muộn. Điều này được cho là có thể tạo lợi thế thông tin cho các đội thi đấu sau, dẫn đến sự thiếu công bằng và minh bạch trong kết quả.

Trong công văn, Sông Lam Nghệ An đưa ra một số đề xuất cụ thể. Về số lượng đội ở các khu vực, do thời gian tổ chức giải đã cận kề, đơn vị này đề nghị Ban tổ chức ghi nhận để rút kinh nghiệm cho các mùa giải sau. Về thể thức chọn đội vào vòng chung kết, đơn vị kiến nghị Ban tổ chức ấn định rõ số lượng đội được vào vòng chung kết ở mỗi khu vực từ trước, thay vì chờ so sánh kết quả giữa các đội Nhì. Việc này sẽ đảm bảo tính minh bạch và công bằng, đồng thời hạn chế nguy cơ xảy ra dàn xếp tỷ số.