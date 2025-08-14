Thể thao Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng với 2 cựu tuyển thủ quốc gia của Trinidad và Tobago

Trước thời điểm kết thúc đăng ký Ngoại binh cho mùa giải 2025/2026. SLNA đã kịp thời "chốt đơn" thêm 2 cái tên mới, đều là những cựu tuyển thủ quốc gia của Trinidad và Tobago. Như vậy, đội bóng xứ Nghệ đã 4 ngoại binh theo quy định của BTC giải Vô địch quốc gia V- League.

Theo đó, đội bóng xứ Nghệ đã ký hợp đồng với Reon Dale Moore, cầu thủ người Trinidad và Tobago cho vị trí tiền đạo.

Moore Reon Dale sinh năm 1996, từng khoác áo nhiều CLB tại Trinidad & Tobago, Guatemala và Canada. Anh ghi 10 bàn sau 28 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Trinidad và Tobago kể từ năm 2018.

Cầu thủ thứ 2 là Justin Julian García, sinh năm 1995, thi đấu ở vị trí trung vệ và cũng từng là tuyển thủ quốc gia của Trinidad và Tobago. Trước khi cập bến SLNA FC, Garcia Justin Julian là trụ cột hàng thủ của CLB Defence Force từ năm 2016. Anh từng ra sân 32 trận, ghi 2 bàn cho tuyển quốc gia Trinidad và Tobago. Trung vệ là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2024/2025 của giải Ngoại hạng Trinidad và Tobago sau khi góp công lớn giúp CLB Defence Force vô địch.

Như vậy, SLNA đã ký hợp đồng đủ 4 ngoại binh cho mùa giải này là Michael Olaha, Carlos Enrique Rentería Olaya, Reon Dale Moore và Justin Julian García. CLB SLNA sẽ thi đấu trận đầu tiên của giải VĐQG V-League 2025/2026 với CLB PVF-CAND vào Chủ nhật ngày 17/8.