Sông Lam Nghệ An làm việc với Câu lạc bộ Nhật Bản về phát triển bóng đá trẻ

(Baonghean.vn) - Phía Sông Lam Nghệ An mong muốn Câu lạc bộ Mito Hollyhock hỗ trợ chuyên sâu về công tác tác đào tạo trẻ, cử chuyên gia sang hướng dẫn, chuyển giao các giáo án đào tạo giúp câu lạc bộ phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Chiều 31/5, tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, đoàn công tác Câu lạc bộ Mito Hollyhock (Nhật Bản) sang thăm, tìm hiểu, làm việc với Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An để đi đến ký kết hợp tác giữa hai bên.

Tham dự buổi làm việc có các ông: Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc VPF.

Về phía Câu lạc bộ Mito Hollyhock (Nhật Bản) có ông Sano Motonori - Trưởng phòng Liên kết hợp tác; các thành viên trong đoàn.

Tiếp đón đoàn công tác Câu lạc bộ Mito Hollyhock (Nhật Bản) về phía Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có các ông: Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Câu lạc bộ.

Sông Lam Nghệ An là câu lạc bộ có truyền thống lâu đời trong làng bóng đá Việt Nam. Từ khi Giải Bóng đá chuyên nghiệp V.League ra đời, Sông Lam Nghệ An chưa từng phải xuống hạng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ xứ Nghệ còn được mệnh danh là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ của cả nước. Tại đây đã sản sinh ra nhiều ngôi sao lớn cho bóng đá nước nhà.

Từ năm 2021, khi có nhà tài trợ mới Tân Long vào tiếp quản, Sông Lam Nghệ An mong muốn hướng đến mục tiêu đưa câu lạc bộ phát triển bền vững, trong đó, lấy đào tạo trẻ làm nền móng. Để thực hiện thành công chiến lược đó, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhận thấy Mito Hollyhock là câu lạc bộ có nhiều điểm tương đồng. Đặc biệt, câu lạc bộ này dù chỉ đang thi đấu tại Giải hạng 2 của Nhật Bản, nhưng luôn chú trọng đến công tác phát triển bóng đá trẻ. Những năm qua, Mito Hollyhock đã cho ra lò nhiều cầu thủ có chất lượng cao, cung cấp cho các câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải J.League và Đội tuyển quốc gia. Với những điểm nổi bật trên, Sông Lam Nghệ An mong muốn hai bên đi đến hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai .

Tại buổi làm việc, ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An đề nghị phía Câu lạc bộ Mito Hollyhock tạo điều kiện chuyển giao các giáo án tập luyện; cử chuyên gia sang tập huấn cho các huấn luyện viên của Sông Lam Nghệ An; tổ chức các trận đấu giữa 2 đội trẻ có cùng lứa tuổi giữa 2 câu lạc bộ; đón nhận các đội bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sang tập huấn trước các giải bóng đá trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức; trao đổi, luân chuyển cầu thủ giữa hai bên…

Về phía Câu lạc bộ Mito Hollyhock, ông Sano Motonori - Trưởng phòng Liên kết hợp tác, nhất trí với những đề nghị từ phía Sông Lam Nghệ An, đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các đội bóng đá trẻ của Mito Hollyhock sẽ được sang Việt Nam để có cơ hội tìm hiểu thêm môi trường bóng đá tại đây; giúp các cầu thủ trẻ của Nhật Bản cảm nhận được sự vượt khó của các chân sút xứ Nghệ, từ đó trở về nỗ lực hơn trong tập luyện…

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao chiến lược phát triển của Sông Lam Nghệ An. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khẳng định việc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chủ động tạo các mối liên kết hợp tác với Mito Hollyhock trong công tác đào tạo trẻ là hướng đi đúng đắn, hứa hẹn sẽ mở ra bước phát triển đột phá cho bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trong tương lai.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng mong muốn sau buổi làm việc này, hai bên sẽ đi đến ký kết hợp tác. Câu lạc bộ Mito Hollyhock sẽ giúp đỡ Sông Lam Nghệ An đẩy mạnh công tác đào tạo bóng đá trẻ, hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng tính chuyên nghiệp trong hoạt động bóng đá, từ đó, giúp đội 1 phát triển đúng với kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ./.