Sông Lam Nghệ An mất điểm ở phút bù giờ trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Quang Vinh tiếp tục có trận đấu tròn vai khi đối đầu với những cầu thủ dạn dày kinh nghiệm của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Chung Lê

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có khởi đầu khá ấn tượng dưới thời tân thuyền trưởng Phùng Thanh Phương. Đội bóng Sài thành đang có chuỗi 3 trận bất bại, bao gồm 1 chiến thắng trước đối thủ ở nhóm đua vô địch.

Chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này khi đánh bại LPBank Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An gặp đôi chút bất lợi khi Phan Bá Quyền không thể ra sân do phải nhận 3 thẻ vàng, cầu thủ được thay thế là Bùi Đình Châu. Các vị trí còn lại trong sơ đồ 3-5-2 của Sông Lam Nghệ An không có thay đổi so với trận thắng LPBank Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6.

Với lợi thế sân nhà, nên ngay khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động dâng cao tấn công. Các pha lên bóng của chiến hạm đỏ thường nhắm đến tiền đạo mũi nhọn Hồ Tuấn Tài. Và chính cựu tiền đạo xứ Nghệ đã mang về quả đá phạt cố định bên hành lang cánh phải cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chủ nhà đã không biến lợi thế thành bàn thắng.

Đối đầu với đội bóng đang đạt phong độ cao, huấn luyện viên Phan Như Thuật chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Điều đó không những mang đến cho đội bóng xứ Nghệ sự chắc chắn trong phòng ngự, mà còn mở ra nhiều cơ hội có thể tiếp cận với khung thành của Lê Giang.

Phút 12, Văn Huy có pha lật bóng về phía cột 2 cho Mario, trung vệ này chuyền bóng bằng đầu vào giữa khung thành đối phương. Tuy nhiên các chân sút xứ Nghệ đã không thể có được pha tiếp cận như mong muốn.

Olaha không tạo ra nhiều dấu ấn trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Chung Lê

Sau khoảng thời gian đầu để chủ nhà chiếm thế chủ động, Sông Lam Nghệ An dần lấy lại thế trận và kiểm soát trận đấu nhỉnh hơn đối phương. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An thường xuyên có những đường thả bóng vào giữa nách trung vệ và hậu vệ cánh câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cách chơi này đã mở ra cơ hội tiếp cận khung thành cho đội khách. Tuy nhiên Ngô Văn Lương hay Olaha thiếu đi chút sắc bén để có thể làm rung lưới Lê Giang.

Chiều ngược lại, sau khoảng thời gian đầu chiếm quyền kiểm soát bóng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chọn cách chơi phòng ngự phản công. Phút 32, từ tình huống chuyển trạng thái nhanh, Hồ Tuấn Tài có pha chọc khe đầy hợp lý cho Bùi Ngọc Long. Tuy nhiên cầu thủ này trong pha đối mặt với Văn Việt đã không thể làm tung lưới của Sông Lam Nghệ An.

Vương Văn Huy có pha phản lưới nhà ở phút bù giờ của trận đấu. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực gây sức ép lên phần sân đối phương. Phút 52, từ tình huống cố định đội bóng được mệnh danh chiến hạm đỏ đã tạo ra sóng gió trước cầu môn của Văn Việt. Tuy nhiên cú đánh đầu của Minh Tùng đã không thể đưa bóng trúng đích.

Trước thế trận có phần lấn lướt mà đội chủ nhà tạo ra, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung Success và Văn Lắm vào sân để thay cho Văn Lương và Mạnh Quỳnh. Sự có mặt của bộ đôi này đã mang đến đôi chút khởi sắc trong cách chơi tấn công của đội bóng xứ Nghệ. Phút 66, từ pha đá phạt góc của Văn Lắm, bóng bị hậu vệ chủ nhà phá ra, Quang Vinh từ tuyến 2 băng vào thực hiện cú vô lê mạnh nhưng vọt xà.

Phút 89, Sông Lam Nghệ An có cơ hội giành trọn 3 điểm trên sân Thống Nhất, khi Success nhận được đường chuyền từ đồng đội. Tiền đạo này xử lý gọn gẽ rồi tung cú vô lê mạnh, nhưng Lê Giang đã có tình huống phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội nhà.

Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ nhất, Sông Lam Nghệ An bất ngờ nhận bàn thua. Vương Văn Huy trả bóng về cho thủ môn Văn Việt, nhưng không quan sát, và trở thành pha đốt lưới nhà, khiến đội bóng xứ Nghệ phải trắng tay khi rời sân Thống Nhất.

Ngày 26/12 Sông Lam Nghệ An tiếp tục làm khách trên sân 19 tháng 8 Nha Trang để đối đầu với chủ nhà Khánh Hoà./.