Sông Lam Nghệ An ngược dòng kịch tính, giành 3 điểm trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Dù bị dẫn trước, tuy nhiên các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Khánh Hòa tại vòng 19 V.League 2023/24.

Chiều 18/5, trận "chung kết ngược" giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Khánh Hoà tại vòng 19 V.League 2023/24 đã diễn ra trên sân Vinh.

Tân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn ra mắt các cổ động viên xứ Nghệ bằng trận hòa không bàn thắng với Câu lạc bộ TP.Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, đối đầu với đội chót bảng Khánh Hòa là cơ hội để vị chiến lược gia này cùng các học trò tự tin hơn trong cuộc đua trụ hạng tại V.League 2023/24. Trong khi đó, Khánh Hòa cũng rất khao khát giành điểm trong "trận cầu 6 điểm" trên sân Vinh.

Đội hình xuất phát của CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Cả Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Khánh Hoà đều chọn cách nhập cuộc chậm rãi và đề cao tính an toàn. Trong hoàn cảnh giải đấu chỉ còn 7 vòng nữa, thất bại ở trận đấu này sẽ là cực kỳ bất lợi cho cuộc đua trụ hạng. Phải đến phút 15, cơ hội đầu tiên của trận đấu mới tới. Cầu thủ Nguyễn Văn Hiệp của Khánh Hoà thực hiện pha đá phạt từ cánh phải, Sesay bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng Văn Việt đã có phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An kiểm soát bóng tốt hơn. Ảnh: Hải Hoàng

Dù là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong hiệp 1, nhưng Sông Lam Nghệ An lại tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Thậm chí họ còn thiếu may mắn khi cú sút của Olaha bóng đã dội xà ngang.

Ngược lại, đội khách Khánh Hoà lại chơi biết mình biết người, họ chủ động đá phòng ngự phản công và một trong số các tình huống đó đã trở thành bàn thắng cho đại diện phố Biển. Phút 33, Khánh Hoà phản công chớp nhoáng, Douglas Coutinho sút bóng nhưng bị Văn Việt cản phá, sau đó bóng tìm đến Leazard để chân sút này thoải mái dứt điểm vào khung thành trống, mở tỉ số 1-0 cho Khánh Hoà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Khánh Hòa bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp 2, chủ nhà Sông Lam Nghệ An dồn lên tìm bàn gỡ và họ đã thấy điều này ở phút 54. Phan Xuân Đại có pha xử lý tốt để mở khoảng trống rồi dứt điểm chân phải đẹp mắt khiến thủ môn Ngọc Cường bất lực, quân bình tỉ số 1-1.

Các khán giả trên sân Vinh còn chưa hết vui mừng với bàn gỡ hoà thì chỉ 2 phút sau đó, Nguyễn Quang Vinh đã làm cầu trường sân Vinh nổ tung với cú đá hóc hiểm. Xuất phát từ đường trả ngược từ cánh trái của Sỹ Hoàng, số 16 dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vào góc thấp khiến thủ môn Ngọc Cường của Khánh Hoà chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.

Phan Xuân Đại gỡ hòa cho Sông Lam Nghệ An.

Những phút sau đó, Sông Lam Nghệ An vẫn kiểm soát thế trận. Họ khiến Khánh Hoà dù rất muốn tấn công nhưng cũng không có quá nhiều bóng. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-1 sau cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trên sân Vinh.

Đáng chú ý, thắng lợi này đã chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng liên tiếp của đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, họ cũng gia tăng cách biệt với vị trí xuống hạng của Khánh Hoà lên thành 9 điểm, qua đó có thể tạm yên tâm về việc không bị xuống hạng trực tiếp (ít nhất là sẽ đá playoff).

Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An ngược dòng chiến thắng với tỉ số 2-0.

Ngược lại, thất bại này đã là trận thứ 10 liên tiếp thầy trò huấn luyện viên Trần Trọng Bình không biết tới mùi chiến thắng. Đội bóng phố Biển tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và ngày trở lại hạng Nhất có lẽ không còn xa.

Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò huấn luyện Phan Anh Tuấn sẽ có chuyến làm khách đến Bình Định. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h, ngày 22/5 trên sân vận động Quy Nhơn./.