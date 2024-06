Thể thao Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước chủ nhà Quảng Nam tại vòng 24 V-League Phải nhận thất bại trước chủ nhà Quảng Nam, cánh cửa trụ hạng của Sông Lam Nghệ An trở nên hết sức mong manh. Trận đấu giữa Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 24 V-League 2023/24 diễn ra trên sân vận động Hòa Xuân.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại vòng 24 V-League 2023/24. Ảnh: Chung Lê

Cuộc đọ sức giữa Quảng Nam với Sông Lam Nghệ An ở vòng 24 V-League 2023/24 được xem là trận cầu 6 điểm đối với thầy trò Phạm Anh Tuấn. Bởi nếu chủ nhà giành chiến thắng sẽ hoàn thành được mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay. Còn trường hợp Sông Lam Nghệ An ra về với 3 điểm, cánh cửa thoát khỏi vé Play off vẫn rất rộng mở.

Dù biết đây là trận đấu hết sức quan trọng với đội nhà, nhưng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất, bởi các cầu thủ như Phan Bá Quyền, Mai Sỹ Hoàng, Phan Xuân Đại, Ngô Văn Lương... đều đang dính chấn thương. Vì vậy, ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An buộc phải liệu cơm gắp mắm. Đội bóng này quyết định tung vào sân những cầu thủ ít được thi đấu như Bùi Thanh Đức, Lê Văn Quý, Đặng Quang Tú, Nguyễn Văn Bách...

Tuy nhiên huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn vẫn giữ nguyên sơ đồ quen thuộc 5-4-1 trong chuyến làm khách tại sân Hòa Xuân. Trong đó hàng thủ gồm: Vương Văn Huy, Trần Nam Hải, Mario Zebic, Trần Đình Hoàng và Bùi Thanh Đức. Các cầu thủ Quang Vinh, Quang Tú, Văn Quý, Văn Bách đảm nhiệm vai trò tiền vệ. Olaha như thường lệ vẫn được bố trí chơi cao nhất trên hàng công.

Olaha bị ngoại binh Stephen Eze theo như hình với bóng, nên đã không thể phát huy hết sức mạnh. Ảnh: Chung Lê

Bên kia chiến tuyến, Quảng Nam tung ra đội hình mạnh nhất với các ngoại binh chất lượng như Stephen Eze, Hoàng Vũ Samson, Conrado.

Với việc được thi đấu trên sân nhà và có lực lượng tốt hơn, nên sau khi bóng lăn, Quảng Nam đã chủ động dâng cao tấn công và gây sức ép về phía cầu môn của Văn Việt.

Quang Tú mang về quả phạt đền cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Trong khi đó đội khách sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, nên đã không để đối phương tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của mình. Không những thế, câu lạc bộ xứ Nghệ còn tạo ra được một số tình huống lên bóng khá mạch lạc. Đặc biệt ở phút thứ 7, từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, Lê Văn Quý có cơ hội rõ ràng trong vòng cấm, nhưng tiền vệ trẻ này đã đánh đầu hụt bóng.

Và điều đó trở nên tiếc nuối hơn, bởi ngay lập tức Quảng Nam đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Từ đường chuyền vượt tuyến của cầu thủ Quảng Nam, thủ môn Văn Việt chần chừ trong việc băng ra cản phá. Xuân Tú lao xuống đoạt được bóng trước khi dứt điểm chính xác đưa Quảng Nam vươn lên dẫn bàn.

Sau khi ghi được bàn thắng, Quảng Nam thay đổi chiến thuật sang phòng ngự phản công. Điều đó gây nên rất nhiều khó khăn cho các học trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn.

Tuy nhiên Sông Lam Nghệ An vẫn kiên trì với các pha lên bóng từ hai cánh. Và đội bóng này đã được đền đáp với bàn thắng quân bình tỷ số ở phút 27 của trận đấu.

Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, một trung vệ Quảng Nam đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa, rất nhanh sau đó trọng tài chính trận đấu đã cho đội khách được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Olaha không khó khăn để đánh bại Văn Công, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang, bởi vào phút 43, một lần nữa Quảng Nam lại vươn lên dẫn trước. Từ tình huống cố định bên cánh trái, Conrado xâm nhập vòng cấm đối phương, rồi thể hiện sự dũng mãnh khi loại bỏ Quang Tú, để đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Việt.

Bước sang hiệp 2, sự chênh lệch trình độ lực lượng lại được thể hiện khi Quảng Nam tiếp tục nâng tỷ số lên thành 3-1. Sông Lam Nghệ An đẩy cao đội hình lên tấn công hòng kiếm bàn gỡ, nhưng đã phải nhận thêm bàn thua sau đòn hồi mã thương của đội chủ nhà. Hoàng Vũ Samson nhẹ nhàng vặn sườn Zebic trước khi tung cú dứt điểm uy lực hạ gục thủ môn Văn Việt.

Không còn gì để mất, Sông Lam Nghệ An tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn khoảng cách. Sau nhiều pha hãm thành liên tục, đến phút 70 đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã có được bàn thắng. Quang Tú ngoặt bóng kỹ thuật trong vòng cấm địa Quảng Nam, buộc hậu vệ của đội bóng này phải phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại cho đội khách hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, một lần nữa Olaha lại dễ dàng đánh bại Văn Công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên, vào phút bù giờ, sự vượt trội về chất lượng ngoại binh giúp Quảng Nam định đoạt số phận trận đấu. Conrado dốc bóng tốc độ từ giữa sân, ung dung xâm nhập khu cấm địa rồi gẩy bóng qua đầu thủ môn Văn Việt, Hoàng Vũ Samson dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Quảng Nam.

Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu giữa chủ nhà Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An.

Vòng 25, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân nhà để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh./.