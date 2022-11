Sông Lam Nghệ An ráo riết liên hệ với trung vệ ngoại binh của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Mùa giải 2022 chỉ vừa mới kết thúc nhưng Sông Lam Nghệ An đã tích cực tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Những ngày qua, trung vệ Janclesio Almeida Santos (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) được ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ ráo riết liên hệ.

V. League 2022 kết thúc, Sông Lam Nghệ An về đích với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đây là thành tích chưa làm hài lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Lý do chính khiến đội chủ sân Vinh sụp đổ ở nhiều trận đấu then chốt đến từ hàng thủ chơi có phần hơi non nớt. Chỉ một mình Quế Ngọc Hải chơi đúng phong độ, nên rất khó để gánh "team" hàng thủ Sông Lam Nghệ An. Những trung vệ như Thái Bá Sang, Hồ Khắc Lương còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để thi đấu ổn định ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Hoàng Văn Khánh cũng đã quyết định đầu quân cho Nam Định ở mùa giải mới. Ngoài ra, Phạm Thế Nhật dính chấn thương đầu gối chưa hẹn ngày trở lại. Đây là lý do chính khiến Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải tìm kiếm thêm trung vệ có chuyên môn để đá cặp với Quế Ngọc Hải.

Theo nguồn thông tin tin cậy từ đội chủ sân Vinh, trong những ngày qua, ban huấn luyện câu lạc bộ đã chủ động liên hệ với Janclesio Almeida Santos của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là ngoại binh người Brazil, trong mùa giải 2022 chơi cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, anh đã thể hiện khá tốt trong vai trò trung vệ. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1993 còn ghi được 7 bàn cho đội bóng núi Hồng.

Nếu đầu quân cho Sông Lam Nghệ An, sự kết hợp giữa ngoại binh này và Quế Ngọc Hải được kỳ vọng sẽ đảm bảo tính ổn định ở hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ. Nếu đúng như dự tính, việc sở hữu Janclesio Almeida Santos sẽ tạo điều kiện thuận lợi để huấn luyện viên Huy Hoàng áp dụng thành công sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 (sơ đồ này đã mang đến cho Sông Lam Nghệ An lối chơi thanh thoát, biến hoá hơn.)

Thông tin thêm, kết thúc mùa giải này, Sông Lam Nghệ An đã quyết định giải phóng hợp đồng đối với 3 ngoại binh gồm Mario, Oseni, Ojong Mark./.