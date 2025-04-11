Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ sử dụng chiến thuật nào khi đối đầu với Ninh Bình FC? Vòng 10 V.League 2025/26, Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến cố đô Hoa Lư để chạm trán với đội đầu bảng Ninh Bình. Đây là tập thể đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải và phong độ ổn định bậc nhất.

Bài toán chiến thuật

Trước chuyến làm khách này, Sông Lam Nghệ An gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Trung vệ trẻ Lê Nguyên Hoàng vẫn chưa thể trở lại do chấn thương bắp đùi, trong khi tiền vệ phòng ngự Phan Bá Quyền phải ngồi ngoài vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Sự vắng mặt của Bá Quyền được xem là tổn thất đáng kể. Ở vòng 9, anh đã thi đấu nổi bật trong vai trò tiền vệ mỏ neo, góp phần giúp đội hình SLNA cân bằng hơn giữa tấn công và phòng ngự. Với lối chơi nhiệt huyết, không ngại va chạm và khả năng đánh chặn tốt, Bá Quyền được ví như “lá chắn thép” nơi trung tuyến của đội bóng xứ Nghệ.

Nhiều khả năng Quang Vinh sẽ được giao nhiệm vụ thay thế ở vị trí này. Dù không mạnh mẽ như Bá Quyền, song cầu thủ trẻ lại có lối chơi tỉnh táo, phân phối bóng hợp lý và hỗ trợ tốt trong khâu kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Moore sẽ trở lại trong vai trò tiền đạo mũi nhọn của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Về mặt chiến thuật, HLV Văn Sỹ Sơn nhiều khả năng vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc, hệ thống đã giúp SLNA có được thế trận khá ổn định trong trận hòa SHB Đà Nẵng ở vòng 9. Tuy nhiên, cách bố trí con người ở tuyến giữa và hàng công sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng với đối thủ mạnh.

Sự trở lại của tiền đạo Dale Moore sau khi hết án treo giò mang đến niềm hy vọng mới cho hàng công. Chân sút người Trinidad & Tobago nhiều khả năng sẽ được bố trí đá cao nhất, trong khi Olaha được kéo xuống đá như một tiền vệ con thoi. Phương án này từng được HLV Văn Sỹ Sơn áp dụng ở trận gặp Công an Hà Nội và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Khi lùi sâu hơn, Olaha phát huy được khả năng giữ bóng, làm tường và phát động tấn công. Cầu thủ người Nigeria cũng hỗ trợ phòng ngự tích cực, giúp đội hình duy trì sự gắn kết giữa các tuyến. Bên cạnh đó, Khắc Ngọc tiếp tục đảm nhận vai trò tổ chức, kết nối lối chơi và cung cấp những đường chuyền mang tính đột biến cho hai cánh, nơi Văn Lương và Mạnh Quỳnh sẽ đóng vai trò tạo áp lực bằng kỹ thuật và khả năng tạt bóng đa dạng.

Đối thủ mạnh và mục tiêu thực tế

Ninh Bình đang là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất V.League mùa này. Dưới bàn tay của HLV Gerard Albadalejo, đội bóng tân binh trình diễn lối chơi tấn công biến hóa, phối hợp nhanh và hiệu quả. Sau 9 vòng đấu, Ninh Bình đã ghi tới 21 bàn thắng, trong đó, bộ 3 Daniel, Rodrigues và Hoàng Đức góp hơn một nửa số bàn thắng.

Không chỉ tấn công đa dạng, Ninh Bình còn duy trì cường độ thi đấu rất cao, pressing liên tục và kiểm soát bóng chắc chắn. Trong trận hòa Bình Dương ở vòng đấu trước, họ vẫn duy trì thế áp đảo và tạo được hàng loạt cơ hội ghi bàn. HLV Gerard sau trận đấu chia sẻ: “Chúng tôi không quan tâm đến vị trí của các đội khác. Điều quan trọng là Ninh Bình phải tập trung vào những gì mình làm tốt và khắc phục những điểm yếu”.

Phát biểu ấy thể hiện sự tự tin và kỷ luật chiến thuật của đội bóng đất Cố đô. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định, Ninh Bình được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép lớn lên phần sân của SLNA.

Trước đối thủ mạnh và đang thăng hoa, Sông Lam Nghệ An hiểu rằng, mục tiêu 1 điểm là hoàn toàn hợp lý. Ảnh: Chung Lê

Trước đối thủ mạnh và đang thăng hoa, Sông Lam Nghệ An hiểu rằng, mục tiêu 1 điểm là hoàn toàn hợp lý. Một kết quả hòa trên sân khách không chỉ giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn duy trì tinh thần mà còn tạo nền tảng để từng bước cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ trước trận, HLV Văn Sỹ Sơn khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh chiến thuật phù hợp với nhân sự hiện có. Dù đội đang gặp khó khăn, nhưng tinh thần đoàn kết và khát vọng chiến đấu của các cầu thủ khiến tôi rất tự hào. Khi sự tự tin trở lại, Sông Lam Nghệ An sẽ có kết quả tốt hơn. Mùa giải vẫn còn dài. Toàn đội sẽ bước từng bước vững vàng và tôi tin rằng, chúng tôi sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng tinh thần máu lửa của người Nghệ”.

HLV Văn Sỹ Sơn (ngoài cùng) - HLV trưởng SLNA. Ảnh: Chung Lê

Với một đấu pháp hợp lý, tinh thần tập thể cao và sự kiên định trong lối chơi, Sông Lam Nghệ An có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực tại Hòa Lư. Một điểm trước đội đầu bảng sẽ là lời khẳng định rằng, SLNA đang dần tìm lại chính mình.