Thể thao Sông Lam Nghệ An sẽ thay đổi như thế nào dưới thời tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn? Trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đang vật lộn với những khó khăn, sự xuất hiện của HLV Văn Sỹ Sơn được xem là liều thuốc tinh thần giúp khơi dậy lại bản sắc máu lửa vốn có của Sông Lam Nghệ An. Với triết lý đề cao tinh thần, kỷ luật và lối chơi hiệu quả, nhà cầm quân 53 tuổi được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới cho đội chủ sân Vinh.

Từ ngọn lửa xứ Nghệ đến triết lý bóng đá thực dụng

Sinh ra và lớn lên trong cái nôi bóng đá Sông Lam Nghệ An, HLV Văn Sỹ Sơn mang trong mình sự quyết liệt và cá tính mạnh nét tính cách đặc trưng của bóng đá xứ Nghệ. Khi còn là cầu thủ, ông đã cùng đội bóng quê hương giành nhiều danh hiệu lớn và là một phần trong thế hệ vàng của SLNA. Sau khi giải nghệ, ông sớm theo đuổi nghiệp huấn luyện, từng có nhiều năm làm trợ lý cho HLV Chu Đình Nghiêm tại Hà Nội FC, rồi dẫn dắt Quảng Nam từ năm 2022. Chỉ trong một mùa giải, ông giúp đội bóng xứ Quảng vô địch Giải hạng Nhất và giành vé trở lại V.League.

Huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn - tân HLV trưởng Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Điểm nổi bật trong triết lý bóng đá của HLV Văn Sỹ Sơn nằm ở sự thực tế và tinh thần chiến đấu. Ông thường nói với học trò: “Nếu mình không mạnh, phải chơi bằng tinh thần”. Ba yếu tố mà ông coi là nền tảng của bóng đá là tranh bóng quyết liệt, giành lại bóng bằng mọi giá và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật nếu cần. Dưới tay ông, những đội bóng tưởng như yếu lại trở nên khó bị đánh bại, luôn thi đấu rát, kỷ luật và không ngại va chạm.

Về chiến thuật, ông Sơn thường ưa dùng sơ đồ 4-4-2, hướng đến sự cân bằng giữa công và thủ. 2 tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ đánh chặn và bảo vệ tuyến sau, trong khi 2 cầu thủ biên có thể dâng cao để phản công khi có cơ hội. Triết lý của ông không đặt nặng việc kiểm soát bóng hay trình diễn, mà đề cao sự hiệu quả trong từng pha xử lý. Khi có cơ hội, cầu thủ phải dứt điểm nhanh. Khi mất bóng, toàn đội phải thu về thật gọn để bảo vệ khung thành.

Dưới thời ông, Quảng Nam từng chơi thứ bóng đá không hoa mỹ nhưng đầy sức sống. Cầu thủ của ông thường nói rằng, ông nghiêm khắc nhưng gần gũi. Ông không hứa hẹn những điều lớn lao mà chỉ yêu cầu: “Hãy chạy hết mình, giữ kỷ luật và đá thật lòng”. Triết lý ấy giản dị nhưng đủ để tạo nên bản sắc riêng, giúp ông trở thành huấn luyện viên được các học trò kính nể.

Kỳ vọng về diện mạo mới của Sông Lam Nghệ An

Ngày 7/10, HLV Văn Sỹ Sơn sẽ trở lại mái nhà xưa và chính thức tiếp quản “ghế nóng” Sông Lam Nghệ An. Sự trở lại lần này của ông mang kỳ vọng sẽ khơi dậy lại ngọn lửa trong tập thể đang gặp nhiều biến động. Sau 6 vòng đấu, SLNA mới chỉ có 5 điểm và đang chật vật ở nhóm cuối bảng. Việc thay tướng ở thời điểm này sẽ mở ra cơ hội làm mới đội bóng cả về tinh thần lẫn lối chơi.

Tân HLV trưởng sẽ có khoảng 2 tuần khi V.League tạm nghỉ để truyền đạt triết lý và điều chỉnh chiến thuật. Việc đầu tiên mà ông Sơn cần làm chính là củng cố hàng phòng ngự. Đây là tuyến yếu nhất của SLNA trong thời gian qua. Đội bóng xứ Nghệ thường xuyên mắc lỗi vị trí, thiếu sự bọc lót giữa các trung vệ và các tiền vệ phòng ngự. Ông Sơn nổi tiếng là người đề cao tính kỷ luật và khả năng phòng thủ tập thể, nên có thể ông sẽ yêu cầu các tiền vệ đá thấp hơn, hạn chế việc dâng cao quá sớm, đồng thời siết chặt việc pressing tầm trung.

HLV Văn Sỹ Sơn được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo của SLNA. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, ông cũng cần tìm cách phát huy vai trò của những trụ cột như Hồ Khắc Ngọc hay Michael Olaha. Với lối chơi thiên về hiệu quả và phản công nhanh, Khắc Ngọc có thể được sử dụng như “bộ não” của đội, đảm nhận vai trò phân phối bóng và mở ra các tình huống phản công. Trong khi đó, Olaha sẽ tiếp tục là mũi nhọn chủ lực, người có thể gây đột biến trong những pha bóng ít chạm. Việc lựa chọn sơ đồ phù hợp giữa 4-4-2 hoặc 4-3-3 sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của từng vị trí.

Một thách thức khác là việc khơi dậy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. SLNA vốn có truyền thống chơi bóng bằng cảm xúc, sự máu lửa, nhưng khi phong độ sa sút, điều đó dễ bị lung lay. Sự xuất hiện của HLV Văn Sỹ Sơn có thể giúp cầu thủ tìm lại sự hưng phấn và sức chiến đấu mãnh liệt hơn. Những bài tập giàu tính cạnh tranh, cách huấn luyện đề cao trách nhiệm cá nhân, cùng phong cách gần gũi nhưng quyết liệt của ông sẽ là yếu tố quan trọng để tái tạo năng lượng cho toàn đội.

Trong bối cảnh cuộc đua trụ hạng năm nay được dự báo khốc liệt, mỗi điểm số đều có giá trị lớn. Với triết lý “đã ra sân là phải chiến đấu”, HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ đặt nền tảng cho một SLNA kỷ luật, thực dụng và giàu sức chiến đấu hơn. Ông từng nói: “Tôi không sợ thua, chỉ sợ cầu thủ không cháy hết mình”. Câu nói ấy phần nào phản ánh con đường mà ông sẽ đi cùng SLNA.

Nếu làm được, Sông Lam Nghệ An có thể chưa thể ngay lập tức bứt phá, nhưng họ sẽ trở lại đúng với bản sắc của mình. Với HLV Văn Sỹ Sơn, đó là nhiệm vụ mà ông sẽ hướng tới khi dẫn dắt SLNA.