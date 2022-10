Sông Lam Nghệ An thua trận ngay trên sân nhà trước Viettel

(Baonghean.vn) - Thi đấu thiếu nhiệt, khiến Sông Lam Nghệ An chịu thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ Viettel, tại vòng 17 V.League 2022.

Trước loạt trận đấu thuộc vòng 17 V.League 2022, huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An phát biểu: “Viettel hiện tại đang có phong độ rất tốt khi vừa có chiến thắng 4-0 trước Nam Định ở vòng 16 V.League 2022. Nhà đương kim vô địch có chiều sâu về lực lượng. Các cầu thủ có trình độ chuyên môn khá đồng đều. Dù đối thủ mạnh về mọi mặt, nhưng chúng tôi đặt quyết tâm sẽ giành chiến thắng trên sân nhà”.

Sự quyết tâm đó của thuyền trưởng Câu lạc bộ xứ Nghệ phải đối mặt với nhiều thử thách. Bởi đội chủ sân Vinh chịu thiệt thòi lớn về nhân sự. Đã có tới 5 sự thay đổi ở đội hình xuất phát trong trận này so với trận hoà SHB Đà Nẵng. Quế Ngọc Hải không thể ra sân, do đang phải chịu án treo giò, sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước. Trọng trách chỉ huy hàng thủ được ban huấn luyện đội chủ nhà đặt niềm tin vào Hoàng Văn Khánh. Ngoài ra, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng cũng không thể góp mặt do căng cơ. Người thế vào vị trí này là lão tướng Trần Đình Đồng. Trên hàng công, do ngoại binh Oseni không đạt được hiệu suất ghi bàn như mong muốn, nên Văn Đức được đẩy lên chơi cặp tiền đạo cùng Olaha.

Bên kia chiến tuyến, Nguyễn Hoàng Đức cũng không có tên trong đội hình xuất phát, do chưa đạt được thể trạng tốt nhất, sau khi Quả bóng vàng Việt Nam dính chấn thương ở vòng 16. Tuy nhiên, lực lượng của Viettel vẫn rất mạnh, với những hảo thủ như Khắc Ngọc, Geovane, Nhâm Mạnh Dũng…

Trước tính chất quan trọng giữa 2 đối thủ chỉ cách nhau 3 điểm trên bảng xếp hạng, nên Sông Lam Nghệ An và Viettel đều nhập cuộc khá thận trọng. Tốc độ trận đấu chỉ ở mức trung bình và không có nhiều pha bóng mang ý đồ táo bạo, có thể gây được đột biến cao được 2 đội tạo ra.

Phải đến hơn 10 phút của trận đấu, Sông Lam Nghệ An mới tạo được tính huống nguy hiểm lên khung thành của đội khách. Từ pha đá phạt cố định bên cánh phải, Văn Đức treo bóng vào giữa khu vực cấm, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, bóng lại đi chệch khung thành của Nguyên Mạnh.

Sự thiếu vắng Hoàng Đức đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Viettel. Các học trò của ông Bae Jiwon không tìm được độ kết dính như ở những vòng đấu trước. Các pha bóng của đội khách tỏ ra khá rời rạc và không áp đặt được đối phương như thường thấy. Tuy nhiên, vào phút thứ 20, Viettel cũng tạo được cơ hội đầu tiên. Xuân Kiên có đường chuyền dài vượt tuyến cho Geovane, tiền đạo mang áo số 94 thực hiện cú vẩy má điệu nghệ qua đầu Văn Hoàng, nhưng bóng lại đi không trúng đích.

Chủ động chơi chắc chắn, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn tạo được một số tình huống đáng chú ý nhờ vào khả năng chơi bóng độc lập của bộ đôi Văn Đức và Xuân Mạnh. 2 tiền vệ gốc Yên Thành có được pha phối hợp với nhau khá hiệu quả. Tuy nhiên, ở pha bóng cuối cùng, cú chạm bóng hơi mạnh của tiền vệ mang áo số 7 đã không thể gây khó cho khung thành của Nguyên Mạnh.

Sự toan tính của huấn luyện viên hai đội đã khiến cho 45 phút đầu tiên trở nên khá buồn tẻ. Ở hiệp đấu này, Viettel là đội có thời lượng kiểm soát bóng lên đến hơn 60%, nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với cơ hội họ tạo ra trước khung thành của Văn Hoàng.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Huy Hoàng quyết định đưa Oseni vào sân để thế chỗ Xuân Tiến. Văn Đức được trả về chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Sự góp mặt của bộ đôi ngoại binh không cải thiện được nhiều cho khả năng tấn công của Câu lạc bộ xứ Nghệ. Đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn chơi thiếu nhiệt, các pha chuyền bóng thường bị đối phương bẻ gãy khá dễ dàng.

Không gây khó được cho hàng thủ đối phương, khiến Sông Lam Nghệ An phải trả giá. Phút thứ 78 của trận đấu, Hoàng Minh đã mở được tỷ số cho Viettel. Từ pha đá phạt cố định, bóng được treo thẳng vào giữa vòng cấm địa, Đức Chiến bật cao đánh đầu chuyền bóng hợp lý cho Hoàng Minh. Tiền vệ vào thay người dễ dàng đánh đầu làm tung lưới Sông Lam Nghệ An.

Sau bàn thắng của Viettel, Sông Lam Nghệ An cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ của Viettel đã chơi bóng đầy kín kẽ và không cho Sông Lam Nghệ An có cơ hội tìm bàn gỡ.

Kết quả cuối cùng, Sông Lam Nghệ An thất bại trước Viettel ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1.

Vòng 18 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.