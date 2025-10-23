Thể thao Sông Lam Nghệ An tính nước tấn công để hạ Đông Á Thanh Hóa Vòng 8 V.League 2025/26 trên sân Vinh hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc, khi Sông Lam Nghệ An tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu được xem là “6 điểm” của 2 đội bóng miền Trung. Với khí thế sau trận hòa trước CAHN, người hâm mộ kỳ vọng đội bóng quê hương sẽ có chiến thắng đầu tay dưới thời tân HLV trưởng Văn Sỹ Sơn.

Từ tinh thần máu lửa đến lối chơi toan tính

Dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy sự chuyển mình rõ rệt. Không còn hình ảnh rời rạc và thiếu tự tin, đội bóng xứ Nghệ thi đấu máu lửa, giàu cảm xúc và mang đậm bản sắc vốn có. Tuy nhiên, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ để mang lại chiến thắng. Để có thể giành kết quả tích cực, SLNA cần lối chơi hiệu quả, đa dạng và thực dụng hơn.

Trận hòa trước Công an Hà Nội cho thấy cách vận hành chiến thuật hợp lý mà HLV Văn Sỹ Sơn mang lại. Ông sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 với Khắc Ngọc chơi thấp ở tuyến giữa, đảm nhận vai trò điều tiết nhịp độ, thoát pressing và tung ra những đường chuyền có tính chiến thuật cao. Cách bố trí này giúp Sông Lam Nghệ An duy trì cự ly đội hình hợp lý, hạn chế sai sót ở khu trung tuyến và tạo điều kiện để triển khai phản công nhanh, hiệu quả.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA khi ghi bàn vào lưới CAHN. Ảnh: Chung Lê

Các cầu thủ xứ Nghệ cũng thể hiện sự linh hoạt trong di chuyển, giúp đội thoát pressing và chuyển trạng thái tấn công mạch lạc hơn. Hàng tiền vệ đã làm tốt vai trò hỗ trợ hàng thủ, đặc biệt là trong việc ngăn chặn những pha lên bóng của các ngôi sao như Quang Hải, Alan hay Leo Artur. Điều đó cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ rệt mà HLV Văn Sỹ Sơn mang lại chỉ sau một trận đấu chính thức.

Tuy nhiên, gặp Đông Á Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An sẽ không thể chỉ tập trung vào phòng ngự. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn buộc phải chơi tấn công chủ động để giành chiến thắng, nhất là khi đối thủ đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Việc kết hợp giữa tinh thần máu lửa và toan tính chiến thuật sẽ là chìa khóa giúp SLNA hướng đến 3 điểm trọn vẹn.

Tấn công chủ động nhưng có tính toán

Đông Á Thanh Hóa mùa này đang sa sút rõ rệt. Những bất ổn ở thượng tầng khiến tinh thần thi đấu của đội bóng xứ Thanh suy giảm đáng kể. Sau 7 vòng đấu, họ vẫn chưa có nổi một chiến thắng, chỉ giành được 4 điểm và tạm đứng ở nhóm cuối bảng. Hàng công thiếu sắc bén, trong khi hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm khiến Thanh Hóa đánh rơi nhiều điểm số quý giá.

Nhận thấy đây là cơ hội tốt để bứt phá, HLV Văn Sỹ Sơn chắc chắn sẽ thúc giục các học trò tấn công nhiều hơn, nhưng theo cách có tính toán. Việc tiền đạo Dale Moore bị treo giò do thẻ đỏ ở vòng trước không khiến ông quá lo lắng, bởi Olaha hoàn toàn đủ khả năng gánh vác vai trò mũi nhọn. Với nền tảng thể lực sung mãn và khả năng càn lướt tốt, Olaha có thể gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đội khách.

HLV Văn Sỹ Sơn sẽ triển khai lối chơi tấn công có tính toán. Ảnh: Đức Anh

Phía sau tiền đạo người Nigeria sẽ là bộ tứ hỗ trợ gồm Quang Vinh, Enrique, Văn Lương và Long Vũ. Trong đó, Quang Vinh và Enrique sẽ đóng vai trò kết nối tuyến giữa, còn Văn Lương cùng Long Vũ đảm nhiệm hai hành lang biên, nơi SLNA thường xuyên triển khai các pha tấn công tốc độ.

Điểm nhấn trong lối chơi của SLNA chính là khả năng tung ra những đường chuyền có ý đồ chiến thuật cao từ Khắc Ngọc. Với nhãn quan chiến thuật tốt, tiền vệ này có thể mở ra cơ hội bất ngờ bằng những pha chuyền dài hoặc chọc khe đúng thời điểm. Khi cần, SLNA hoàn toàn có thể đẩy cao đội hình, gây áp lực ngay từ phần sân đối phương để tìm bàn thắng sớm.

Dù chủ trương tấn công, nhưng chắc chắn HLV Văn Sỹ Sơn sẽ không để đội bóng mất đi sự chặt chẽ vốn có. Là một người theo đuổi triết lý thực dụng, ông sẽ hướng đến thế trận tấn công có kiểm soát, biết cách lựa chọn thời điểm tăng tốc và tung đòn kết liễu đúng lúc. Sự tính toán này không chỉ giúp SLNA giảm thiểu rủi ro mà còn tạo ra hiệu quả cao trong khâu dứt điểm.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa hứa hẹn sẽ là màn thử lửa thực sự cho triết lý bóng đá của HLV Văn Sỹ Sơn. Ảnh: Xuân Thủy

Một chiến thắng trên sân Vinh lúc này không chỉ giúp đội bóng xứ Nghệ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn củng cố niềm tin nơi người hâm mộ rằng, dưới bàn tay của HLV Văn Sỹ Sơn, Sông Lam Nghệ An đang thật sự trở lại với bản sắc vốn có.