Thể thao Sông Lam Nghệ An tổn thất lực lượng trước cuộc đối đầu với Công An Hà Nội Trước cuộc đối đầu với Công an Hà Nội tại vòng 10 V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An chịu tổn thất nặng nề về lực lượng. Theo đó, tiền đạo Olaha, hậu vệ Hồ Văn Cường và tiền đạo Phan Xuân Đại không thể ra sân do chấn thương.

Từ cú hích về tinh thần

Sông Lam Nghệ An đã trải qua 9 vòng đấu với thành tích yếu kém. Đội chủ sân Vinh mới chỉ giành được 5 điểm với 5 trận hòa và 4 thất bại, xếp ở vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Màn ăn mừng của Đinh Xuân Tiến và đồng đội sau khi giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Ảnh: Chung Lê

Tuy nhiên sau gần 2 tháng V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Giải Asean Cup, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã thực hiện cuộc cách mạng về chiến thuật. Và điều này dường như đã phần nào cho thấy những tín hiệu của sự hồi sinh ở đội bóng xứ Nghệ. Sông Lam Nghệ An đã tìm thấy chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới khi gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024/25. Chiến thắng này là liều thuốc tinh thần giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật tự tin hơn trong giai đoạn tiếp theo của V-League.

"Chiến thắng này có ý nghĩa rất lớn đối với các học trò của tôi. Các cầu thủ xứ Nghệ sẽ thi đấu tự tin hơn khi V-League trở lại. Trong trận đấu tại Cúp Quốc gia, học trò của tôi đã thi đấu nỗ lực và vượt trên khả năng mà họ có. Tôi hy vọng các bạn ấy sẽ chơi bóng với tinh thần đó trong chặng đường tiếp theo của mùa giải" - Huấn luyện viên Phan Như Thuật chia sẻ.

Mục tiêu hướng đến

Dẫu vậy, tại vòng 10 V-League, Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối đầu với "ngọn núi cao" mang tên Công An Hà Nội. Nhà cựu vô địch V-League 2023 sở hữu lực lượng gồm nhiều ngôi sao trong đội hình. Điều này sẽ mang đến những thách thức không nhỏ cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật trong chuyến hành quân đến sân Hàng Đẫy.

1 điểm trong cuộc chạm trán với Công An Hà Nội có lẽ là mục tiêu mà ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An muốn hướng đến. Để thực hiện được mục tiêu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật chắc chắn sẽ chú trọng đến khâu phòng ngự trước khi nghĩ tới có bàn thắng trên sân khách.

Với một đội hình gồm nhiều ngôi sao, Sông Lam Nghệ An sẽ đặt ra mục tiêu khả dĩ nhất. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

"Trong đội hình của Sông Lam Nghệ An gồm nhiều cầu thủ trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, vì vậy chúng tôi đã xây dựng lối chơi khác so với trước. Sông Lam Nghệ An sẽ tập trung nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự, tôi tin rằng thời gian tới lối chơi của đội nhà sẽ vận hành trơn tru hơn" - Ông Thuật cho hay.

Và để hạn chế hiệu quả sức mạnh tấn công của đối phương, Sông Lam Nghệ An đã xây dựng sơ đồ 4-2-3-1 thay vì 3-5-2 như trước. Thế mạnh của sơ đồ mới này là có khả năng phòng ngự tốt hơn, cùng những tình huống chuyển đổi trạng thái phản công nhanh hơn. Trong đó, vai trò của bộ đôi Olaha và Đinh Xuân Tiến là hết sức quan trọng.

Đinh Xuân Tiến sẽ chơi ở vị trí tiền vệ con thoi, với nhiệm vụ làm bóng cho tiền đạo mũi nhọn Olaha. Với khả năng thi đấu độc lập, luôn có những pha xử lý mang tính đột biến cao, Olaha được kỳ vọng sẽ tạo nên những cách xuyên phá đa dạng trước cầu môn đối phương.

Tổn thất lực lượng

Tuy nhiên, điều này gặp phải bất lợi khá lớn khi tiền đạo mang áo số 7 gặp phải chấn thương đùi sau và không thể có mặt trong cuộc chạm trán với Công An Hà Nội.

Nhiều khả năng, Kuku sẽ thay thế Olaha để trám vào vị trí tiền đạo mũi nhọn. Tuy nhiên, cầu thủ mang áo số 10 đã bộc lộ nhiều hạn chế, khi không cho thấy được khả năng càn lướt, dứt điểm biến hoá. Vì thế, việc thiếu vắng Olaha sẽ gây nên những khó khăn không nhỏ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Việc thiếu vắng Olaha sẽ gây nên những khó khăn không nhỏ đối với đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật.. Ảnh: Chung Lê

Không chỉ Olaha vắng mặt, hậu vệ Hồ Văn Cường và tiền đạo Phan Xuân Đại cũng không thể ra sân do chấn thương. Từ khi trở về từ Công An Hà Nội, cựu hậu vệ đội tuyển U23 Việt Nam - Hồ Văn Cường liên tục phải ngồi trong cabin. Anh không may mắn khi dính chấn thương đùi, lưng và mới đây là gót chân. Thiếu vắng Hồ Văn Cường, khả năng lên bóng bên cánh phải của Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều hạn chế.

Với Phan Xuân Đại, cầu thủ này cũng dính chấn thương vai, đang trong quá trình tập hồi phục.

Dẫu vậy, rất may cho Sông Lam Nghệ An khi mới đây Câu lạc bộ đã tuyển mộ được bác sỹ phục hồi đến từ Nhật Bản. Vị này đang có những cách thức phục hồi chấn thương mang tính khoa học, hiệu quả cao. Hy vọng với sự chăm sóc của bác sỹ Kawaguchi Kentarou, các cầu thủ đang bị chấn thương của Sông Lam Nghệ An sẽ nhanh chóng phục hồi và ra sân với phong độ cao nhất.

Tuy nhiên trước tiên Sông Lam Nghệ An sẽ cần phải chuẩn bị đấu pháp tốt nhất cho những cầu thủ được thay thế. Khán giả xứ Nghệ kỳ vọng sau chiến thắng đầu tiên trước SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An sẽ có được cú hích đủ mạnh để bước đến trận đấu gặp Công An Hà Nội với sức chiến đấu cao nhất, qua đó mang về kết quả khả quan.

Sông Lam Nghệ An sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy để gặp Công An Hà Nội. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h15 ngày 18/1.