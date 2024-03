Sông Lam Nghệ An và bài toán lực lượng trước lượt về V.League 2023/24

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Khép lại giai đoạn lượt đi của V.League 2023/24, Sông Lam Nghệ An chỉ xếp thứ 11 với 13 điểm. Thành tích khiêm tốn này cùng với hàng loạt trường hợp chấn thương khiến HLV Phan Như Thuật sẽ phải tính toán kỹ lưỡng trước giai đoạn lượt về.

Trong trận thua 0-1 trước SHB Đà Nẵng tại Vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HLV Phan Như Thuật đã không thể mạo hiểm sử dụng những cầu thủ tốt nhất mà Sông Lam Nghệ An có và chấp nhận dừng bước tại sân chơi này. Ở trận đấu đó, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An cũng có khá nhiều cơ hội để ghi bàn, nhưng như vậy là không đủ.

Sông Lam Nghệ An và Viettel là hai đội bóng đang cùng chung cảnh ngộ vì chính sách ưu tiên cầu thủ trẻ do mình đào tạo. Ảnh: Chung Lê

Mặc dù vậy, đó là trận đấu mà 3 tân binh trẻ được HLV Phan Như Thuật vừa mới đôn lên là trung vệ Phan Văn Thành, hậu vệ Bùi Thanh Đức và tiền đạo Lê Đình Long Vũ đã được trình làng. Điều này rất quan trọng với lực lượng của Sông Lam Nghệ An trong bối cảnh đội bóng đang gặp khủng hoảng về nhân sự, đặc biệt là ở hàng thủ.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang thiếu trung vệ trầm trọng khi Hồ Khắc Lương chấn thương, chỉ còn lại những sự lựa chọn như Lê Văn Thành, Lê Nguyên Hoàng và Mario Zebic. Đó cũng là lý do mà HLV Phan Như Thuật buộc phải chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang sơ đồ 4-4-2 để “tiết kiệm” suất trung vệ. Sự có mặt của cầu thủ trẻ Phan Văn Thành chắc chắn sẽ giúp cho Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An có thêm phương án trong trường hợp chấn thương hoặc thẻ phạt.

Ở vị trí hậu vệ biên, Vương Văn Huy sẽ phải nghỉ thi đấu 2 trận, đó là các trận đấu gặp Hải Phòng trên sân Vinh ngày 30/3 và làm khách Công an Hà Nội ngày 4/4. Mặt khác, hậu vệ Mai Sỹ Hoàng cũng chấn thương đã khiến HLV Phan Như Thuật buộc phải sử dụng tiền vệ Nguyễn Văn Việt dạt ra biên chơi ở vị trí hậu vệ cánh.

Ở hàng tiền vệ, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải chấn thương cũng khiến Sông Lam Nghệ An không có được lực lượng đủ dày trong những trận đấu vừa qua. Rất may là Nam Hải đã hoàn thành quá trình điều trị phục hồi và có thể tập luyện trở lại trong hơn 1 tuần nữa. Hoàn toàn kịp thời gian trở lại trong trận đấu tại Vòng 14. Sự trở lại của Nam Hải là rất quan trọng bởi cầu thủ này cũng có thể chơi ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Mario Zebic đã dính 2 thẻ vàng và chỉ cần thêm 1 thẻ vàng, cầu thủ người Croatia có thể phải nghỉ thi đấu bất kỳ lúc nào.

Đội bóng xứ Nghệ không mua sắm trên thị trường chuyển nhượng mà sử dụng những cầu thủ do mình đào tạo ra là có lý do của nó. Nếu không đôn những cầu thủ tốt của U19 SLNA trong thời điểm này, không có cơ hội nào phù hợp hơn cho các tài năng trẻ của SLNA. Đặc biệt là ở hàng tiền đạo, ở vị trí ngoại binh mặc dù lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã có chủ trương tìm kiếm một tiền đạo ngoại mới.

Sông Lam Nghệ An không thể thay thế ngoại binh mới vì quỹ thời gian để tuyển chọn, đăng ký mới quá ngắn. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu tại Vòng 1/8 Cúp Quốc gia, HLV Phan Như Thuật cho biết: “Chúng tôi quyết định giữ lại tiền đạo Success ở giai đoạn lượt về vì việc chọn ngoại binh cần thời gian. Trong khi quãng thời gian để tuyển chọn và tuyển quân diễn ra khá ngắn”. Với thời hạn đến ngày 23/3, phần lớn các đội bóng tại V.League đều chọn những ngoại binh vốn đang chơi bóng tại Việt Nam mà không mạo hiểm tìm kiếm ngoại binh từ nước ngoài về.

Khó khăn là như vậy nhưng công bằng mà nói, ở mùa giải này, các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An chơi không hề tệ. Điều duy nhất mà Sông Lam Nghệ An còn thiếu chính là kinh nghiệm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ, cùng sự vô duyên của ngoại binh Success. Còn lại, các học trò HLV Phan Như Thuật đã cho thấy sự tiến bộ trông thấy trong từng trận đấu, đặc biệt là kể từ chiến thắng trước M. Quy Nhơn Bình Định cũng như trận hoà trên sân Hải Phòng.

Trong bối cảnh này, khi không thể xoay chuyển tình thế bằng việc vung tiền mua ngoại binh, Sông Lam Nghệ An cần tập trung hơn trong từng trận đấu cụ thể. Đặc biệt là trong những trận đấu trên sân nhà hoặc những chuyến làm khách của những đội bóng “vừa miếng” như Hoàng Anh Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh hay Khánh Hoà.

Trong quá khứ, việc Sông Lam Nghệ An khởi đầu chật vật ở giai đoạn lượt đi và chơi tốt ở giai đoạn lượt về là điều đã từng nhiều lần xảy ra. Một lực lượng trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu rất cần thời gian để họ hoàn thiện. Hơn lúc nào hết, lúc này các cầu thủ Sông Lam Nghệ An cần có sự động viên, cổ vũ của người hâm mộ để vượt qua những thử thách phía trước./.