Sông Lam Nghệ An và bài toán phút 90

Sau 8 trận đấu, Sông Lam Nghệ An có 2 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua. Trong đó, thành tích trên sân nhà của Sông Lam Nghệ An đang bất bại với 1 thắng trước Hoàng Anh Gia Lai và 2 hòa trước Thể Công - Viettel và Quảng Nam. Trận hòa đáng tiếc nhất của Sông Lam Nghệ An trên sân nhà chính là ở trận đấu gặp Quảng Nam khi đội bóng xứ Nghệ hụt hơi, bị gỡ hòa 4-4 ngay ở phút 90. Như vậy, trên sân nhà, Sông Lam Nghệ An đã đánh rơi 2 điểm quý giá tại vòng 4.

Trên sân khách tại vòng 2, Sông Lam Nghệ An cũng đã đánh rơi 2 điểm trên sân Hà Tĩnh khi dẫn trước đội bóng láng giềng 1-0. Tuy nhiên, cũng ở phút 90+2, một thoáng mất tập trung của hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An và xuất sắc của Đinh Thanh Trung khiến đội bóng xứ Nghệ kết thúc với trận hòa 1-1.

Mới đây nhất là trận đấu trên sân Thống Nhất tại vòng 7, gần như cầm chắc 1 điểm trong tay trên sân khách, nhưng sai lầm của hậu vệ Vương Văn Huy ở phút 90+1 khiến đội bóng xứ Nghệ nhận thất bại cay đắng với tỷ số tối thiểu. Tổng cộng trong 3 trận đấu nói trên, Sông Lam Nghệ An đã mất đi 5 điểm. Nguyên nhân đều đến từ những bàn thua ở phút 90.

Những bàn thua cuối trận là nỗi ám ảnh với Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Và nếu trận đấu chỉ diễn ra trong vòng 89 phút hoặc các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu bản lĩnh và kinh nghiệm hơn thì đội bóng xứ Nghệ đã có 14 điểm, một vị trí trong tốp 5 thay vì tốp 10 như hiện tại. Tất nhiên, đó chỉ là một giả thuyết thú vị nhưng cũng cho thấy vấn đề của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An chính là tâm lý thi đấu, thể lực vào cuối trận và cách kiểm soát, điều tiết trận đấu trong thế dẫn bàn.

Ở một thống kê khác, mùa giải này Sông Lam Nghệ An để thủng lưới đến 12 bàn, trung bình 1,5 bàn/trận. Nguyên nhân có thể đến từ sự thiếu ổn định của hàng phòng ngự vì chấn thương, thẻ phạt nhưng điều cốt yếu chính là những sai sót không đáng có và vì Sông Lam Nghệ An đang sử dụng những nhân tố trẻ. Những cầu thủ như Văn Việt, Văn Huy, Bá Quyền, Văn Thành, Nguyên Hoàng đều đang ở độ tuổi U23.

Chỉ có trung vệ Mario Zebic là điểm sáng nơi hàng phòng ngự nhưng cũng không thể khỏa lấp hết những khoảng trống mà Quế Ngọc Hải để lại. Để giải quyết bài toán này, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã mạnh dạn sử dụng Quang Vinh thi đấu tiền vệ trung tâm để Nam Hải lui về thi đấu ở vị trí trung vệ. Mặc dù vậy, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An vẫn cần phải tìm cách gia cố thêm hàng phòng ngự, mặc dù đã luôn bố trí 5 hậu vệ trước cầu môn.

Trên mặt trận tấn công, Sông Lam Nghệ An chỉ ghi được 9 bàn thắng, một thành tích khá khiêm tốn. Tiền đạo chủ lực Michael Olaha đã có 3 bàn nhưng đó là hattrick trong 1 trận hòa trước Quảng Nam. Cầu thủ này vẫn cần chỉn chu hơn, cải thiện trong khâu dứt điểm, tận dụng cơ hội để ghi được nhiều bàn thắng hơn cho Sông Lam Nghệ An.

Sông Lam Nghệ An đã nhận 3 bàn thua ở mùa giải này kể từ phút 90 và rơi xuống vị trí thứ 10. Ảnh: Sông Lam Nghệ An FC

Không chỉ thường nhận bàn thua từ phút 90, Sông Lam Nghệ An còn cho thấy dấu hiệu hụt hơi kể từ phút 60-90. Thống kê cho thấy, trong khoảng 30 phút cuối của 8 trận đã qua, Sông Lam Nghệ An mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Rõ ràng, trong những thời điểm quyết định của trận đấu, các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không thể sung sức nhất để ghi bàn hoặc bảo vệ thành quả của mình. Đó là rủi ro khi sử dụng cầu thủ trẻ và Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An có lẽ cũng đã lường trước được khi chấp nhận mạo hiểm.

Một trong những vấn đề khác của Sông Lam Nghệ An chính là cách sử dụng ngoại binh Raphael Success. Cầu thủ người Nigeria sau 8 trận vẫn chưa cho thấy sự hòa nhập với đội bóng mới và cũng chưa có được bàn thắng nào. Số cơ hội mà Raphael có được là rất ít và người hâm mộ xứ Nghệ chưa thấy được tiếng nói chung của cặp tiền đạo ngoại Olaha - Raphael.

Sắp tới, Sông Lam Nghệ An sẽ có 2 trận đấu trên sân nhà rất quan trọng sau quãng nghỉ trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định và Công an Hà Nội trước khi làm khách Hải Phòng. Đó đều là những trận đấu được dự báo đầy cam go và thách thức với Sông Lam Nghệ An. Để có mặt trong nhóm an toàn, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An và các cầu thủ trẻ với độ tuổi trung bình trẻ nhất V.League mình vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Trong đó, đặc biệt là thể lực và sự tập trung ở thời điểm cuối trận./.