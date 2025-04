Thể thao

Sông Lam Nghệ An và bài toán xuyên thủng hàng phòng ngự Đông Á Thanh Hóa

Trong 7 trận đối đầu gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng vào lưới Đông Á Thanh Hóa. Do đó, bài toán ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Thanh sẽ là bài toán then chốt để giúp Sông Lam Nghệ An có điểm tại sân Thanh Hóa.