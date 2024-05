Sông Lam Nghệ An và chuyến hành quân khó khăn đến sân Quy Nhơn

Chiến thắng 2-1 trước Câu lạc bộ Khánh Hòa ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Chiến thắng này sẽ đem lại sự hưng phấn nhất định trong chuyến hành quân đến sân vận động Quy Nhơn.

Tuy vậy, Sông Lam Nghệ An sẽ thiếu vắng 2 trụ cột ở trận đấu này do án treo giò. Đó là lão tướng Trần Đình Hoàng và tiền vệ Phan Bá Quyền. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khâu phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Đặc biệt, khi Phan Bá Quyền chính là người đã mở tỷ số ở trận đấu lượt đi và là "tấm bùa hộ mệnh" của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay.

Tiền vệ Phan Bá Quyền sẽ vắng mặt ở trận đấu này do nhận đủ số thẻ vàng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Rất may cho Sông Lam Nghệ An là trung vệ Mario Zebic sẽ trở lại sau án treo giò. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ trẻ Lê Văn Thành và Lê Nguyên Hoàng nhiều khả năng cũng sẽ có được thể trạng tốt nhất để ra sân trong trận đấu sắp tới. Điều này sẽ giúp cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn có được những quân bài tốt ở hàng phòng ngự để đưa ra những phương án đối phó với các nhân tố trên hàng công của MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Đó là bộ đôi người Brazil Léo Artur và Alan Grafite. Chính sự lợi hại của bộ đôi tấn công này đã giúp cho đội bóng đất Võ bay cao trên bảng xếp hạng V.League (đang đứng thứ 3). Tiền đạo Alan Grafite đã ghi được 9 bàn thắng, 3 đường kiến tạo sau 15 trận đấu. Trong khi đó, Léo Artur thậm chí còn xuất sắc hơn với 7 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

Tuy nhiên, khả năng ra sân của tiền vệ Léo Artur còn bỏ ngỏ do dính chấn thương ở trong trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng. Nếu tiền vệ người Brazil vắng mặt sẽ là một thiệt thòi vô cùng lớn cho đội bóng đất Võ. Bởi lẽ, anh chính là niềm cảm hứng trong những đợt lên bóng của đoàn quân huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy.

Tiền đạo Alan đang là người ghi được nhiều bàn thắng nhất bên phía MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Ảnh tư liệu: VPF

Mặc dù vậy, đội bóng xứ Nghệ không thể chủ quan trong chuyến làm khách đến sân Quy Nhơn này. Đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ phải bố trí 1 đội hình thấp với số đông quân số bên phần sân nhà để tăng cường sự chắc chắn cho khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Ngay cả bộ đôi tiền vệ Nguyễn Quang Vinh và Đặng Quang Tú cũng sẽ lùi sâu để hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Sau khi đã làm tốt nhiệm vụ phòng ngự thì Sông Lam Nghệ An mới có thể nghĩ đến những tình huống phản công.

Tốc độ và khả năng tỳ đè của Michael Olaha và Phan Xuân Đại sẽ là điểm tựa cho những tình huống phản công của đội bóng xứ Nghệ. Trong đó, tiền đạo gốc Yên Thành đang có sự tự tin cao độ sau bàn thắng ghi được ở vòng đấu vừa qua. Ở trận đấu lượt đi, chính Phan Xuân Đại là người đã đóng góp 1 bàn giúp cho Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng đất Võ. Hy vọng, trong trận tái đấu sắp tới, Phan Xuân Đại sẽ tiếp tục nổ súng giúp cho đội nhà có được một kết quả khả quan.

Phan Xuân Đại là niềm hy vọng trên hàng công của Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nhất là khi, bên phía đội chủ nhà sẽ thiếu vắng trung vệ ngoại Marlon Rangel do án treo giò. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của MerryLand Quy Nhơn Bình Định vẫn còn đó những Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt và Trần Đình Trọng. Do đó, hàng công của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ phải rất nỗ lực và có cả may mắn nữa mới có thể xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà.

Đội chủ nhà MerryLand Bình Định đang có phong độ cao với 8 trận bất bại liên tiếp. Do đó, đây sẽ là một thử thách rất khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Đội bóng xứ Nghệ sẽ phải thi đấu với tinh thần cao nhất mới có thể giành được một kết quả tốt khi rời sân Quy Nhơn, qua đó tiếp tục bám đuổi các đội bóng phía trên bảng xếp hạng.