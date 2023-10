Sông Lam Nghệ An và mục tiêu cho mùa giải mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Phan Như Thuật – HLV trưởng Sông Lam Nghệ An.

Bước vào mùa giải 2023/2024, chứng kiến nhiều thay đổi của Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, hơn nửa số nhân sự của đội bóng này đều là những cầu thủ trẻ. Vì vậy, Câu lạc bộ xứ Nghệ sẽ phải đối diện với rất nhiều thách thức. Điều đó khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật phải đặt ra mục tiêu cụ thể, đúng với thực lực hiện có.

PV: Sông Lam Nghệ An bước đến mùa giải 2023/2024 bằng việc đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên tham gia cùng đội 1. Để thích ứng với nhân sự mới, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã có những sự thay đổi nào đáng kể về lối chơi, chiến thuật so với mùa bóng trước?

HLV Phan Như Thuật: Bước đến mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An tiến hành đôn hàng loạt các cầu thủ từ đội trẻ lên để thay thế cho các đàn anh đã ra đi tìm đến các câu lạc bộ mới. Điều này khiến cho chúng tôi phải xây dựng lại lối chơi, chiến thuật cho phù hợp với nhân sự hiện có. Tuy nhiên, bước đến mỗi trận đấu cụ thể chúng tôi sẽ áp dụng chiến thuật, đấu pháp khác nhau. Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An xác định sẽ không bó buộc vào một lối đá theo kiểu khuôn mẫu, mà sẽ luôn có sự linh hoạt để làm tăng tính biến hóa hơn trong cách vận hành lối chơi, từ đó khiến đối phương khó đọc được bài.

HLV Phan Như Thuật tập luyện cho các cầu thủ trước trận đấu mở màn của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023/2024. Ảnh: Đức Anh

PV: Ông có đánh giá như thế nào về các cầu thủ trẻ mới được đôn lên trong mùa bóng này?

HLV Phan Như Thuật: Trước thềm mùa giải mới, ngoài tổ chức tập luyện, Sông Lam Nghệ An đã tham gia giải giao hữu do Câu lạc bộ Viettel tổ chức. Qua giải đấu này, tôi đánh giá cao các cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1 mùa này. Các em rất có tiềm năng, nhưng cũng cần phải có thêm thời gian để phát triển vững vàng hơn.

PV: Nhìn vào bước chạy đà của đội chủ sân Vinh trước thềm V.League 2023/2024, theo ông, đâu là nỗi lo lớn nhất mà đội nhà phải đối diện?

HLV Phan Như Thuật: Chuẩn bị cho mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An đối diện với nhiều khó khăn. Trong đó, nhiều cầu thủ trẻ bận tham gia Giải U21 Quốc gia 2023 và các đội tuyển Quốc gia. Chính vì thế, quỹ thời gian để các bạn tập luyện cùng nhau tại Sông Lam Nghệ An rất ít. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng hòa nhập giữa người mới và cầu thủ cũ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cố gắng xây dựng giáo án tập luyện phù hợp, giúp các em sớm tìm được tiếng nói chung trong tập thể Sông Lam Nghệ An.

PV: Sự ra đi của Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh ở vị trí trung vệ và tiền vệ mỏ neo đã để lại khoảng trống rất lớn về mặt chuyên môn. Vậy ông đã có giải pháp nào để giúp Sông Lam Nghệ An có thể đứng vững trước các đội bóng được đầu tư rất mạnh trong mùa giải này?

HLV Phan Như Thuật: Phải khẳng định ở mùa giải vừa qua, Quế Ngọc Hải và Xuân Mạnh là 2 cầu thủ rất quan trọng với Sông Lam Nghệ An. Các ngôi sao này đến với câu lạc bộ mới sẽ là sự mất mát lớn đối với đội bóng xứ Nghệ. Những đàn em được thay thế vào vị trí mà 2 trụ cột này để lại chắc chắn chưa thể ngay lập tức đáp ứng về chuyên môn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mạnh dạn trao cơ hội để giúp các em sớm trưởng thành và tương lai gần sẽ đóng góp hiệu quả hơn cho đội.

PV: Việc đặt ra mục tiêu cho một mùa giải là rất cần thiết, bởi ngoài việc định hướng rõ cho các cầu thủ, thì còn tạo sự quan tâm của khán giả dành cho Sông Lam Nghệ An. Vậy với lực lượng như hiện tại, đội chủ sân Vinh cần hướng đến mục tiêu như thế nào?

HLV Phan Như Thuật: Phải xác định mùa giải năm nay sẽ đầy thách thức với Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ có nhiều cầu thủ mới, đang rất trẻ. Bên cạnh đó, các đội bóng cùng thi đấu tại V.League 2023/2024 sở hữu lực lượng khá đồng đều, có chất lượng chuyên môn cao. Chính vì vậy, chúng tôi cần nhìn thẳng vào vấn đề để từ đó đặt mục tiêu cụ thể cho từng trận một. Tại mỗi trận đấu chúng tôi sẽ dành sự tập trung cao độ và tôi mong muốn các học trò sẽ ra sân với tinh thần khát khao, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hơn nửa đội hình của SLNA trong mùa giải này là các cầu thủ trẻ mới chỉ trên dưới 20 tuổi. Ảnh: Đức Anh

PV: Trận đấu mở màn bao giờ cũng rất quan trọng, đặc biệt năm nay Sông Lam Nghệ An được ra quân ngay tại sân Vinh. Vậy đội bóng xứ Nghệ đã có sự chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này?

HLV Phan Như Thuật: Tại mỗi trận đấu chúng tôi đều nghiên cứu đối phương một cách kỹ lưỡng. Trận khai mạc của một mùa bóng mới bao giờ cũng mang đến nhiều cảm xúc. Năm nay Sông Lam Nghệ An có nhiều thay đổi, chúng tôi cũng đối diện với nhiều áp lực, nhưng tập thể Sông Lam Nghệ An sẽ quyết tâm để mang đến một trận khai mạc tốt trên sân Vinh.

PV: Trong trận mở màn của mùa giải mới, Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với Viettel. Đây là đội bóng mà đội chủ sân Vinh đã chạm trán rất nhiều ở những mùa giải gần đây. Ông có nhận xét như thế nào về đội bóng này? Đâu là điểm mạnh của họ mà Sông Lam Nghệ An cần phải dè chừng?

HLV Phan Như Thuật: Viettel là một tập thể mạnh gồm nhiều tuyển thủ Quốc gia như Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang... Đặc biệt, họ sở hữu ngôi sao Nguyễn Hoàng Đức - chủ nhân của Quả bóng vàng năm 2021. Phải khẳng định đây là một tập thể rất mạnh và họ đặt mục tiêu cao ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng đã tìm hiểu những điểm mạnh của đội bóng này và sẽ có phương án để khắc chế đối thủ.

Tôi tin toàn đội Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua mọi áp lực, tự tin để cống hiến một trận đấu hay dành tặng người hâm mộ.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!