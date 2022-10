Sông Lam Nghệ An với màn đua về đích

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Với 27 điểm, đứng thứ 6 bảng xếp hạng, đội bóng xứ Nghệ chỉ còn mục tiêu duy nhất tại V.League 2022 là “rèn quân, chỉnh tướng”. Vị trí của Sông Lam Nghệ An không thể đua huy chương như tuyên bố đầu mùa bóng, cũng không thuộc nhóm cầm đèn đỏ.

Vòng đấu này Sông Lam Nghệ An nghỉ thi đấu, khoảng thời gian cần thiết để ông bầu Tân Long có động tác nhanh chóng hàn gắn tình cảm với cổ động viên phía Nam. Đối thủ tiếp theo là đội khách Bình Dương, không được đánh giá cao. Đây là cơ hội tốt để thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng lấy lại niềm tin với người hâm mộ. Đây là trận đấu chỉ có chiến thắng mới có thể lấy lại hình ảnh đầu mùa bóng của đội bóng xứ Nghệ.

Phân tích thế trận

Sau cuộc đối đầu với Bình Dương, 3 trận đấu tiếp theo của thầy, trò huấn luyện viên Huy Hoàng đều không dễ. Các đội chủ nhà Bình Định, Hải Phòng đều nằm tốp tranh chấp huy chương và thực lực của họ đều tốt hơn đội bóng xứ Nghệ. Ngồi trong cabin kỹ thuật thì Đức Thắng, Chu Đình Nghiêm đều được đánh giá cao hơn huấn luyện viên Huy Hoàng. Ngay trên sân Vinh thì “PSG của Việt Nam” cũng đã từng thắng đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An 2-1 bằng những mảng miếng tấn công rất hay. Đây là trận đấu Lynch thi đấu “lên đồng” khi trở lại thi đấu trên sân Vinh bằng những pha bóng xử lý như nghệ sĩ sân cỏ. Đẳng cấp của nhà cầm quân Đức Thắng của Bình Định là điều đã được chứng minh.

Còn Rimario của Hải Phòng, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là cơn ác mộng lớn của các hàng hậu vệ V.League. Với 17 bàn thắng, chân sút này đang gấp đôi số bàn thắng 3 ngoại binh Sông Lam Nghệ An ghi được. Lối đá tì, đè pha lẫn những pha xử lý solo đậm chất kỹ thuật của cầu thủ người Jamaica này là điều Quế Ngọc Hải và hàng hậu vệ Sông Lam Nghệ An thường e ngại. Chưa kể Mpande, sau hơn nửa mùa giải đá hậu vệ, mới đôn trở lại hàng công cũng đã kịp có 5 bàn thắng. Bộ ba Hải Huy, Rimario, Mpande đang thăng hoa, nên khả năng có điểm của đội bóng xứ Nghệ trên sân Lạch Tray không cao.

Trận đấu kết thúc mùa giải V.League 2022 gặp Nam Định lại được giới chuyên môn nhận định khó lường. Bóng đá Việt Nam luôn xuất hiện những trận đấu mà đội khát điểm, luôn biết cách làm thế nào để có trọn 3 điểm. Vòng 22 V.League 2022 người ta vừa chứng kiến chủ nhà Thanh Hóa đang có phong độ cao vẫn thua 1-2 trước TP.HCM, trước đó 3 trận không thắng. Không có mục tiêu, các đội đều rất khó đá với các đội nhóm đèn đỏ.

Nhiệm vụ còn lại

Huấn luyện viên Huy Hoàng đang đúng khi cất ngoại binh và thủ môn Văn Hoàng để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Có chăng, ông bầu Tân Long phải mạnh dạn công khai tuyên bố mục tiêu mùa giải còn lại để các cổ động viên hiểu được nhiệm vụ của ban huấn luyện, cầu thủ. Không thể cứ im lặng, giữ nguyên mục tiêu tốp 3 mà đá như những vòng đấu vừa qua. Người hâm mộ cũng cần thử thách tài cầm quân của Huy Hoàng - người đã có ít nhất 3 lần tuyên bố sẽ có huy chương trong lần đầu làm huấn luyện viên V.League.

Với thực lực của Sông Lam Nghệ An hiện nay, mục tiêu tốp 6 cũng khó, kể cả sử dụng ngoại binh. Nhưng nếu chỉ đứng trong tốp 10 thì có thể nói đây là mùa bóng thất bại toàn diện của nhà tài trợ Tân Long lẫn đội bóng. Bởi xét tương quan kinh phí đầu tư, chất lượng cầu thủ Sông Lam Nghệ An chí ít phải nằm trong tốp 7 V.League 2022. Không thể vin vào việc để cho các cầu thủ trẻ cơ hội thi đấu mà quên đi thành tích mùa giải, các cầu thủ trẻ cũng phải có mục tiêu phấn đấu. Muốn thế, trong 4 trận đấu tới, Sông Lam Nghệ An phải cần ít nhất 6-7 điểm, một điều không phải dễ với Huy Hoàng trong mùa cầm quân đầu tiên.