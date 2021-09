'Sống như tia nắng mặt trời' - chương trình tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chương trình được Đài PT-TH Nghệ An và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp thực hiện. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như: NSND Hồng Lựu, NSƯT Thành Vinh, NSƯT Hồng Dương, NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Tùng Dương, ca sỹ Đinh Hiền Anh, Lê Vĩnh Toàn,… cùng các nghệ sỹ, diễn viên, biên đạo của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Bài hát "Bài ca ra trận" (Lời: Nguyễn An Ninh, Nhạc: Quốc Chung) đã mở màn cho chương trình. Ảnh: Thanh Nga