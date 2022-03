Song Vi VN Group chính thức ký kết gói tư vấn thông tin dự án Paris Elysor Thanh Hóa

(Baonghean.vn) - So với các thị trường bất động sản đã phát triển sôi động như Đà Nẵng, Nha Trang,… thị trường Nghệ An được đánh giá là "sinh sau đẻ muộn". Nhưng với tốc độ tăng trưởng nhanh trong vài năm trở lại đây, cộng với tiềm năng sẵn có về dân số, quỹ đất và chính sách thu hút - thị trường bất động sản Nghệ An được kỳ vọng là mảnh đất "màu mỡ” cho các nhà đầu tư.