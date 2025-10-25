Sony WH-CH520: Âm thanh cân bằng, pin 50 giờ trong tầm giá 1 triệu Với thời lượng pin lên đến 50 giờ, chất âm cân bằng và thiết kế gọn nhẹ, Sony WH-CH520 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc tai nghe on-ear giá rẻ.

Thời lượng pin 50 giờ - Dẫn đầu phân khúc

Một trong những ưu điểm vượt trội nhất của Sony WH-CH520 là thời lượng pin. Nhà sản xuất công bố tai nghe có thể hoạt động liên tục đến 50 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Trong điều kiện sử dụng thực tế, người dùng có thể nghe nhạc và thực hiện cuộc gọi trong nhiều ngày, thậm chí cả tuần mà không cần sạc lại.

Sản phẩm cũng được trang bị công nghệ sạc nhanh, chỉ với 3 phút sạc qua cổng USB-C, người dùng sẽ có thêm khoảng 1,5 giờ sử dụng. Để sạc đầy pin, thiết bị cần khoảng 3 giờ.

Chất âm đặc trưng của Sony: Cân bằng và dễ nghe

Sony WH-CH520 mang đến một chất âm cân bằng, mượt mà và trung tính, phù hợp với đa số người dùng phổ thông. Dải âm trầm (bass) được kiểm soát tốt, đủ chắc chắn để hỗ trợ nhịp điệu mà không lấn át các dải tần khác, phù hợp với nhiều thể loại nhạc.

Âm thanh của Sony WH-CH520 thuộc dạng dễ nghe, âm trầm không quá sâu để tổng thể trở nên bị “tối” mà nhấn vào dải trung để có được sự tự nhiên (Ảnh: club.dns).

Điểm mạnh của tai nghe nằm ở dải trung (midrange), giúp tái tạo giọng hát và các nhạc cụ chính một cách rõ ràng, tự nhiên. Điều này làm cho WH-CH520 trở thành lựa chọn lý tưởng để nghe podcast, sách nói. Dải cao (treble) được xử lý tiết chế, không gây chói gắt, cho phép nghe nhạc trong thời gian dài mà không gây mệt mỏi.

Ngoài ra, công nghệ DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) tích hợp giúp cải thiện chất lượng của các tệp âm thanh nén, mang lại trải nghiệm nghe tốt hơn từ các dịch vụ phát nhạc trực tuyến.

Thiết kế tối giản và trải nghiệm đeo thoải mái

Sony WH-CH520 có thiết kế on-ear (trên vành tai) cổ điển, sử dụng chất liệu nhựa mờ giúp hạn chế trầy xước và bám vân tay. Với trọng lượng chỉ 147 gram, đây là một trong những mẫu tai nghe nhẹ nhất trong phân khúc, đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng liên tục.

Thiết kế on-ear cổ điển, đệm tai êm ái (Ảnh: club.dns).

Phần đệm tai và vành đầu được bọc da sinh thái mềm mại. Tai nghe có thể gập gọn và xoay linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng cất giữ và điều chỉnh cho vừa vặn với nhiều kích cỡ đầu khác nhau. Sản phẩm có 4 tùy chọn màu sắc: đen, trắng, xanh dương và be.

Kết nối thông minh và tùy chỉnh sâu qua ứng dụng

Tai nghe được trang bị Bluetooth 5.2, đảm bảo kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng. Một tính năng hữu ích là khả năng kết nối đa điểm, cho phép WH-CH520 kết nối đồng thời với hai thiết bị (ví dụ: điện thoại và laptop) và chuyển đổi nguồn phát âm thanh một cách liền mạch.

Nút bấm điều khiển trên tai nghe bên phải (Ảnh: club.dns).

Việc điều khiển được thực hiện thông qua các nút bấm vật lý trên củ tai bên phải, giúp thao tác chính xác hơn so với điều khiển cảm ứng. Để khai thác tối đa tính năng, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Sony Sound Connect. Ứng dụng này cung cấp bộ chỉnh âm (EQ) chuyên sâu, cho phép tùy chỉnh chất âm theo sở thích cá nhân, bật/tắt DSEE và thiết lập âm thanh không gian 360 Reality Audio.

Ứng dụng Sony Sound Connect cho phép người dùng tùy chỉnh sâu hơn khả năng của tai nghe (Ảnh: club.dns).

Micro đàm thoại và những điểm cần lưu ý

Sony WH-CH520 được trang bị micro tích hợp công nghệ khử ồn cuộc gọi AI. Trong môi trường yên tĩnh, micro cho chất lượng đàm thoại rõ ràng. Hệ thống khử ồn hoạt động hiệu quả với các tiếng ồn nền ổn định như tiếng quạt hay tiếng nói chuyện ở xa, tuy nhiên sẽ gặp khó khăn với những âm thanh lớn và đột ngột.

Micro có khả năng khửu tiếng ồn ngoài rất tốt, nhưng chất lượng đàm thoại có vẻ không được tự nhiên lắm (Ảnh: club.dns).

Một điểm quan trọng cần lưu ý là tai nghe không có tính năng chống ồn chủ động (ANC) và chế độ xuyên âm. Khả năng cách âm hoàn toàn phụ thuộc vào thiết kế đệm tai (cách âm thụ động), đủ dùng trong môi trường văn phòng nhưng sẽ hạn chế khi ở những nơi quá ồn ào như trên đường phố.

Tổng kết: Sony WH-CH520 dành cho ai?

Với mức giá tham khảo khoảng 1.090.000 đồng, Sony WH-CH520 là một lựa chọn xuất sắc cho những ai ưu tiên thời lượng pin, sự thoải mái và chất lượng âm thanh ổn định để sử dụng hàng ngày. Đây là sản phẩm phù hợp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng cần một chiếc tai nghe bền bỉ và đáng tin cậy.