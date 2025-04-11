Southampton sắp ký lại Oriol Romeu, hợp đồng đến hết mùa Southampton sắp tái hợp Oriol Romeu theo dạng tự do, theo nhà báo Fabrizio Romano. Anh sẽ kiểm tra y tế và ký đến hết mùa kèm tùy chọn gia hạn tới 6/2027, sau khi HLV Will Still bị sa thải.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Southampton chuẩn bị ký hợp đồng với tiền vệ Oriol Romeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ tiến hành kiểm tra y tế và dự kiến ký giao kèo đến hết mùa này, kèm điều khoản gia hạn tới tháng 6/2027.

Oriol Romeu từng khoác áo Southampton.

Quyết định ngay sau biến động trên băng ghế HLV

Động thái chiêu mộ Romeu đến trong bối cảnh Southampton vừa sa thải HLV Will Still sau 16 trận dẫn dắt, chỉ giành 4 chiến thắng. CLB hiện đứng rất sát nhóm xuống hạng ở Championship và cần một điểm tựa tức thời để ổn định phong độ. Sau khi Will Still rời ghế nóng, HLV đội U21 Tonda Eckert được chỉ định tạm thời dẫn dắt đội một.

Hồ sơ Romeu: cựu trụ cột The Saints, kinh nghiệm là tài sản

Romeu không xa lạ với St Mary’s. Anh từng có 7 mùa khoác áo The Saints, ra sân hơn 250 lần từ năm 2015 đến 2022, trước khi trở lại FC Barcelona và hiện rời đội bóng này theo dạng tự do. Trước đó, Romeu cũng từng thi đấu cho Barcelona và Chelsea.

Trở lại Southampton, Romeu được kỳ vọng bổ sung ngay lập tức kinh nghiệm thi đấu, khả năng giữ nhịp trung tuyến và định hướng cho các cầu thủ trẻ. Với đội bóng đang thiếu sự ổn định, một tiền vệ hiểu rõ môi trường và yêu cầu cạnh tranh của CLB có thể giúp rút ngắn thời gian thích nghi trong giai đoạn dày đặc.

Vì sao thương vụ này khẩn cấp với Southampton

Việc tái ký với Romeu diễn ra ngay sau quyết định thay HLV, phản ánh quyết tâm của ban lãnh đạo trong nỗ lực cứu vãn mùa giải. Khi tổ chức lối chơi bị xô lệch và tinh thần cần được tái tạo, một tiền vệ có thể giữ nhịp là mắt xích quan trọng giúp đội bóng kiểm soát tốt hơn và giảm thiểu sai số ở khu vực trung tuyến.

Romeu cũng có thể trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai: am hiểu văn hóa CLB, đồng thời hỗ trợ nhóm cầu thủ trẻ trưởng thành nhanh hơn trong áp lực đua trụ hạng. Đó là giá trị mà Southampton trông chờ ở thương vụ tự do này.

Điểm nhấn hợp đồng và mốc thời gian

Hình thức: chuyển nhượng tự do.

Kiểm tra y tế: sẽ được tiến hành trước khi ký.

Thời hạn: đến hết mùa này, kèm điều khoản gia hạn tới tháng 6/2027.

Nguồn tin: nhà báo Fabrizio Romano.

Tác động ngắn hạn và mục tiêu dài hạn

Ngắn hạn, Southampton cần ổn định tâm lý thi đấu và cải thiện kết quả. Sự hiện diện của Romeu, với kinh nghiệm trận mạc tại chính CLB này, có thể giúp The Saints giảm tải áp lực, đưa đội hình về những nguyên tắc cơ bản ở tuyến giữa.

Dài hạn, nếu điều khoản gia hạn được kích hoạt, Southampton kỳ vọng xây dựng lại lõi kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu thăng hạng Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh khủng hoảng, việc có một cựu trụ cột gắn bó lâu năm là lựa chọn hợp lý để tái thiết từ nền tảng.

Lịch thi đấu trước mắt

Theo lịch, đối thủ tiếp theo của Southampton là Queens Park Rangers. Đây là phép thử tức thời cho những điều chỉnh trên băng ghế chỉ đạo và cho vai trò mà Romeu được kỳ vọng nếu thủ tục hoàn tất kịp thời.

Tổng quan

Southampton sắp tái hợp Oriol Romeu theo dạng tự do.

Hợp đồng dự kiến: đến hết mùa, có điều khoản gia hạn tới 6/2027.

Bối cảnh: Will Still bị sa thải sau 16 trận, 4 chiến thắng.

Tonda Eckert tạm quyền dẫn dắt đội một.

Mục tiêu: ổn định đội bóng và cải thiện kết quả để thoát hiểm.

Nếu chính thức hoàn tất, đây sẽ là một trong những thương vụ đáng chú ý của Southampton trong mùa đông, với hy vọng Romeu giúp đội bóng đứng vững qua giai đoạn khó khăn và tạo đà cho phần còn lại của mùa giải.