Sử dụng vỏ bọc doanh nhân lừa đảo tiền tỷ

Trước đó, qua phản ánh của quần chúng nhân dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Lê Thanh Phong (SN 1987), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu thường xuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lừa người chơi mua số lô, số đề. Chúng dùng thủ đoạn hoàn toàn mới và rất tinh vi so với các đối tượng khác mà lực lượng Công an Nghệ An đã bắt giữ từ trước đến nay.

Với vỏ bọc bên ngoài là doanh nhân kinh doanh bất động sản; chuyên viên đào tạo, cung ứng thuyền viên cho ngành vận tải biển, chủ thầu xây dựng đi xe hơi tiền tỷ, ở nhà biệt thự để nhằm che mắt người dân và cơ quan chức năng về thu nhập của bản thân, Phong đã thực hiện hành vi lừa đảo nói trên từ năm 2015 cho đến nay.

Hai đối tượng Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân. Ảnh: Quỳnh Trang

Để thu hút, lôi kéo được một lượng lớn người chơi tin tưởng trong một khoảng thời gian dài như vậy, Phong đã bàn bạc với Phạm Văn Dương (SN 1987), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình - là bạn học Đại học của Phong) xây dựng một phần mềm với danh nghĩa là phần mềm soi cầu của Công ty có máy chủ đặt tại Philippines có thể cung cấp được chính xác kết quả các cặp số cuối của các giải Xổ số kiến thiết miền Bắc.

Hàng ngày, Dương sẽ là người đăng tải các video trên kênh YouTube “Cầu Đặc Biệt Hôm Nay” để thuyết minh giới thiệu về kết quả các cặp số mà phần mềm soi cầu đưa ra trùng khớp với thời gian quay thưởng của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc và kết quả là hầu như trúng thưởng với kết quả xổ số của ngày hôm đó.

Để người chơi tin tưởng hơn, Phong trực tiếp sử dụng tài khoản Zalo “Công Nghệ Số” để nhắn tin, trao đổi với những người chơi về giá của các loại số từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng; cùng lời hứa hẹn số chuẩn xác 100% là hình ảnh nhiều đoạn chat Zalo mà các đối tượng tự tạo dựng ra về việc nhắn tin bán số và trúng thưởng.

Để được nhóm của Phong bán số, người chơi phải chuyển tiền trước vào các tài khoản ngân hàng ACB số 21277137 mang tên Hồ Gia Bảo, TK 15699757 mang tên Bùi Phi Hùng và một số ngân hàng khác.

Nhiều người chơi, sau khi nộp tiền mua số của Phong thì biết mình bị lừa nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thách thức cho dù người chơi đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Cùng phương thức, thủ đoạn tương tự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện Trần Ngọc Tân (SN 1995), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sử dụng kênh YouTube “Vương Sơn 286” và tài khoản Zalo tên “Vương Sơn” để trao đổi, liên lạc, lừa người chơi mua số của mình bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ACB số 22379227 mang tên Phan Kim Hòa.

Sau một thời gian điều tra làm rõ, ngày 14/01/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ Lê Thanh Phong và Trần Ngọc Tân.

Qua sao kê các tài khoản ngân hàng nói trên xác định, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt giữ, nhóm của Phong đã lừa của hơn 100 người bị hại với số tiền chiếm đoạt khoảng hơn 1,2 tỷ đồng; từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt giữ, Tân đã chiếm đoạt của hơn 40 bị hại với số tiền là hơn 200 triệu đồng.

Hiện nay đã có hơn 15 bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp làm việc liên quan đến nội dung lừa đảo nói trên.

Các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ai là người bị hại trong các vụ việc nói trên vui lòng liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (qua số điện thoại 0692905010 gặp đồng chí Hiếu) hoặc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.