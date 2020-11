Sự hối hận muộn màng của ‘ông trùm’ ma túy núp bóng người rửa xe

Vỏ bọc của "ông trùm” ma túy



Một ngày cuối tháng 11/2020, phòng xử án số 3 của TAND tỉnh Nghệ An có khá đông người dân đến tham dự. Họ là thân nhân của hai bị cáo Nguyễn Văn Duận (40 tuổi, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) và Nguyễn Văn Hào (47 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, trú Quận 12, TP Hồ Chí Minh). Trong khi Duận hầu tòa vì tội mua bán ma túy thì Hào ra tòa vì tội vận chuyển hơn 5 kg ma túy.

Duận là “người quen” tại tòa, khi trước đó 2 tháng, bị cáo này cũng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên xử ấy, vợ bị cáo dẫn theo 3 đứa con nhỏ đến tòa để được gặp cha. Hình ảnh 3 đứa trẻ, trong đó cậu bé út chập chững bước đi ngoài hành lang tòa khiến nhiều người xót xa.

Trước khi rời tòa, bị cáo Duận ngoái xuống tìm vợ con. Ảnh: Trần Vũ Ở phiên xử này, cô con gái đầu 11 tuổi của Duận cũng đến dự. Cô bé mở lời: “Mấy tháng rồi chúng cháu mới gặp lại bố. Cháu thấy bố vẫn vậy. Lúc nãy cháu gọi nên bố quay ra nhìn rồi, cháu nhớ bố”.



Do mẹ đang ngồi phía trong cùng người thân nên 3 chị em chơi với nhau. Lớn tuổi hơn 2 em nên cô con gái đầu của Duận dường như đã hiểu chuyện, cô bé chăm chú lắng nghe những lời khai của bố. Trong khi đó, hai đứa em thì hồn nhiên chơi đùa. Hết nghịch điện thoại, hai đứa trẻ kia lại chơi trò đếm bậc thang ngoài hàng lang tòa. Chốc chốc, chúng lại chạy đến cửa, ngó nghiêng tìm kiếm bố mình.

Hình ảnh đứa con nhỏ của Duận hồn nhiên chơi bên ngoài hành lang tòa khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Trần Vũ Ở phía trong phòng xử án, Duận khai báo rành rọt hành vi phạm tội liên quan đến việc mua bán 5 kg ma túy. Duận khai, tháng 3/2020, bị cáo bị Công an Nghệ An truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy nên trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bị cáo gặp Hào nên thuê người này ra Nghệ An vận chuyển ma túy. Hào đồng ý, thỏa thuận giá vận chuyển 20 triệu đồng/kg.



Ngày 6/4/2020, Duận cầm theo 22.500 USD đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Nghệ An để mua 5 kg ma túy. Bị cáo không trực tiếp ra mặt mà thuê người khác đi lấy ma túy. Sau đó, Duận vào TP Hồ Chí Minh gọi điện thuê Hào ra Nghệ An vận chuyển ma túy. 3h ngày 22/4, Hào đi lấy ma túy rồi quay lại TP Hồ Chí Minh. Khi Hào điều khiển xe đi đến cầu Bến Thủy, TP. Vinh thì bị Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ. Tang vật vụ án là hơn 5 kg ma túy đá. Từ lời khai của Hào, Duận bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Trước khi bị phát hiện là “ông trùm” 2 lần điều hành đường dây buôn ma túy lớn, Duận luôn tạo cho mình vỏ bọc là một người dân lao động chất phác. Duận cùng vợ con mở một tiệm rửa xe nhỏ trên vùng đất quê nghèo để che giấu đi những hành vi phạm tội. Gã đàn ông này cũng có mối quan hệ tốt với bà con lối xóm. Vỏ bọc hoàn hảo của Duận đã qua mắt được nhiều người. Thế nên, khi thông tin Duận bị bắt vì liên quan đến việc mua bán ma túy với khối lượng lớn, nhiều người bất ngờ.

Lời gửi gắm của bị cáo lĩnh 2 án tử

Giờ nghị án, người thân của hai bị cáo tiến gần hơn đến Duận và Hào, ai nấy đều khóc sụt sùi. Lúc này, 3 đứa con của bị cáo Duận mạnh dạn tiến lại ôm chặt lấy bố mà khóc. Chỉ khi chứng kiến giọt nước mắt của những đứa con thơ, đôi mắt của Duận mới đỏ hoe. Duận vừa ôm các con vừa dặn dò trong nước mắt. Lát sau, Duận quay lại dặn dò người thân: “Nhờ các cô, các bác chăm sóc, nuôi dạy 3 đứa con của cháu nên người. Đừng mắc sai lầm như cháu. Cháu mắc sai lầm này thì không gì có thể gột sạch được. Xin lỗi mọi người”. Những lời căn dặn trong nghẹn ngào của Duận càng khiến người thân khóc lớn hơn.

Ngồi cạnh bên, nước mắt của bị cáo Hào cũng chực trào khi gặp người thân. Từng lời động viên của gia đình càng khiến bị cáo này xúc động, đôi bàn tay đang bị còng đan chặt vào nhau. Sau khi Hào bị bắt vợ bị cáo cũng bỏ đi, hai đứa con hiện đang để cho người thân chăm sóc. Do đó, tại phiên tòa trong lời nói sau cùng Hào xin một cơ hội sống để chuộc lại lỗi lầm với các con.

Bị cáo Duận lĩnh 2 án tử, những đứa con chỉ biết theo sau chiếc xe bít thùng khóc gọi tên cha. Ảnh: Trần Vũ Tuy nhiên, với số lượng ma túy đặc biệt lớn, xét thấy việc cải tạo các bị cáo không còn có tác dụng nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Duận tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cộng với án tử hình của vụ án trước, buộc bị cáo Duận phải chịu mức án chung là tử hình. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hào tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Như biết trước mức án mà mình phải lĩnh, Duận tỏ ra khá bình thản. Trước khi được dẫn đi, Duận cố ngoái xuống chào người thân, vợ và các con.



Phiên tòa kéo dài đến trưa muộn. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của những người thân của các bị cáo đến tham dự tòa. Dù vậy, họ vẫn cố chạy theo chiếc xe bít thùng để nhìn người thân. Những tiếng khóc sụt sùi, tiếng gọi “cha ơi” của những đứa trẻ giữa sân tòa rộng lớn khiến nhiều người xót xa. Giá như trước khi đi buôn ma túy, Duận biết nghĩ đến đàn con thơ thì giờ đây cả gia đình đã không phải chia ly trong nước mắt...