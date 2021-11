Sự kiện 'HYBRID' tại Vinh Heritage, khách hàng có cơ hội trúng lớn Mercedes C200 Exclusive

Nhiều phần quà giá trị “khủng”:

Trong tháng 10 vừa qua, Vinh Heritage đã chính thức đón chào những cư dân đầu tiên về sinh sống tại khu đô thị, đạt tiến độ xây dựng thần tốc khi bàn giao nhà sớm hơn 2 tháng so với dự kiến. Tiếp nối sự kiện bàn giao nhà giai đoạn 1, Chủ đầu tư tiếp tục tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng áp dụng đối với khách hàng mua nhà tại dự án, hứa hẹn mang lại niềm vui trọn vẹn cho cư dân tương lai.

Sự kiện “Nhà cao – cửa rộng – xe sang” đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho toàn bộ khách hàng đủ điều kiện tham dự.

Sự kiện với tên gọi “Nhà cao – cửa rộng – xe sang” dành cho các khách hàng đã ký thỏa thuận đặt cọc hoặc Hợp đồng mua bán về việc mua nhà ở tại dự án Vinh Heritage trước ngày 31/7/2021. Theo đó, khách hàng may mắn nhất sẽ có cơ hội trúng xe Mercedes C200 Exclusive. Ngoài ra, còn nhiều phần quà hấp dẫn khác bao gồm 1 tivi Samsung QLED, 1 tủ lạnh Samsung, 3 máy giặt Electrolux, 10 lò vi sóng đang chờ được trao tay chủ nhân tại sự kiện.



Hình thức tổ chức sự kiện “Hybrid”- đón đầu xu hướng:

Từ khi chính thức ra mắt đến nay, Vinh Heritage luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng nhờ sở hữu nhiều lợi thế ưu việt và khẳng định vị thế tiên phong trong việc đón đầu xu hướng. Không chỉ kiến tạo định nghĩa về khu đô thị sinh thái đa tầng, Vinh Heritage là dự án đầu tiên sở hữu 1.200m dòng chảy sinh vượng khí, kiến trúc tinh tế đậm phong cách châu Âu và thiết kế cảnh quan theo chủ đề tại thành Vinh.

Vinh Heritage hiện hữu như "công trình biểu tượng’’ tinh hoa tân thời đại. Ảnh phối cảnh

Chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án một lần nữa khẳng định vị thế của người tiên phong, khi sự kiện tri ân sắp tới sẽ được tổ chức theo hình thức “Hybrid” hiện đang là xu thế mới nhất – mô hình kết hợp giữa “trực tiếp” và “trực tuyến” nhằm hài hòa giữa mong muốn tri ân khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.



Theo quy định của Chính phủ, sự kiện được diễn ra với quy mô dưới 30 người có mặt trực tiếp, trong đó có đại diện khách hàng được Ban tổ chức chọn ngẫu nhiên theo mã căn, đại diện Sở Công Thương Nghệ An và Đại diện Liên danh Chủ đầu tư Mipec & Tràng An. 700 khách hàng còn lại sẽ được Ban tổ chức thông báo và hướng dẫn chi tiết về cách thức tham dự trực tuyến.

Đảm bảo minh bạch khi bốc thăm trực tuyến:

Nhằm đảm bảo công bằng cho toàn bộ khách hàng đủ điều kiện tham gia, thể lệ chương trình được kiểm soát chặt chẽ và hợp lý.

Khách hàng đủ điều kiện tham dự sẽ nhận được 01 phiếu bốc thăm tương ứng mã số lô trên Hợp đồng mua bán Nhà ở, tự tay thả vào thùng phiếu và ký xác nhận. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 24/11 đến 26/11/2021 trong giờ hành chính tại Văn phòng bán hàng dự án (tầng 1, Chung cư Tràng An 2, phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) và trước giờ bốc thăm từ 8h30 đến 9h00 ngày 27/11/2021 tại sự kiện (Summer Vinh - 343 Lê Duẩn, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An). Trường hợp Khách hàng không thể có mặt trực tiếp để nhận phiếu bốc thăm, người nhận thay cần có giấy tờ ủy quyền hợp lệ theo quy định của Chủ đầu tư.

Đặc biệt, thùng phiếu Bốc thăm trúng thưởng được khóa và đóng dấu niêm phong của Chủ Đầu tư đặt tại Văn phòng bán hàng - nơi đặt camera quay 24/7 và toàn bộ quá trình di chuyển thùng phiếu ra sự kiện, tại sự kiện cũng sẽ được ghi hình lại để cam kết sự minh bạch. Khách hàng trúng thưởng sẽ được Ban Tổ Chức thông báo để làm thủ tục nhận giải tại Văn phòng bán hàng sau sự kiện.

Hiện nay, Vinh Heritage vẫn tiếp tục dành tặng nhiều ưu đãi đặc biệt và bài toán tài chính hợp lý cho những khách hàng cuối cùng của dự án(*) như gói nội thất sân vườn 1.500.000 VND/m2 cho sản phẩm biệt thự song lập tại phân khu Hoàng Yến, hỗ trợ vay vốn 100% giá trị nhà ở, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc lên tới 12 tháng.

Vinh Heritage đã bàn giao những căn biệt thự sinh thái đa tầng đầu tiên cho khách hàng.

(*) Các chính sách ban hành áp dụng với điều kiện kèm theo

