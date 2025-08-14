Quốc tế Sự mở rộng của NATO về sườn đông đã bị dừng lại Giới chuyên gia cho rằng, NATO không cần phải phô trương sức mạnh quân sự hơn nữa, vì điều này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia của Nga.

Cựu phân tích tình báo Mỹ Scott Ritter tại cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS. Ảnh: TASS

Theo TASS ngày 14/8, cựu chuyên gia phân tích tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ và cựu thanh tra vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Ủy ban đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Iraq - Scott Ritter, trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn cho rằng, cuộc tiến công mở rộng về sườn đông của NATO đã dừng lại và sẽ không thể tiếp tục được.

"Tôi tin rằng việc NATO mở rộng về sườn Đông đã dừng lại và sẽ không tiếp tục. Ngay cả Nga cũng không nói về sự thoái lui trong vấn đề này, điều đó có nghĩa là tôi nghĩ Nga hiểu rõ thực tế: chừng nào NATO còn tồn tại, nó sẽ tiếp tục duy trì cấu hình hiện tại", chuyên gia Scott Ritter cho hay. “Tuy nhiên, điều mà người Nga đang nói đến là việc bắt đầu rút các nguồn lực quân sự đã được đẩy về phía Đông cùng với sự mở rộng của NATO”.

Chuyên gia Ritter nhớ lại những điều khoản mà vị tổng thống Liên Xô đầu tiên, Mikhail Gorbachev, đã đàm phán về việc thống nhất nước Đức: “không một tấc đất nào về phía đông”.

"NATO không được phép mở rộng. Ngay cả sau khi nước Đức thống nhất, không một quân đội nào được phép tiến vào Đông Đức. Vậy mà NATO vẫn mở rộng, và giờ chúng ta có quân đội Mỹ ở Ba Lan", ông Scott Ritter phân tích.

Theo ông, Mỹ có hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Romania. “Tôi tin rằng người Nga đã nói: tốt hơn hết là nên rút các nguồn lực này về lại ranh giới năm 1997”.

Ông Ritter lưu ý rằng các quốc gia này có thể là thành viên của NATO và có lực lượng vũ trang riêng. "Họ được bảo vệ bởi Điều 5 của liên minh, nhưng NATO không cần phải phô trương sức mạnh quân sự hơn nữa, bởi vì điều này đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của Nga", ông Ritter nói.

"Vì hòa bình và ổn định ở châu Âu, lợi ích an ninh quốc gia của tất cả các bên phải được tôn trọng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc mở rộng NATO đã dừng lại, và chúng ta sẽ xem tương lai của NATO sẽ ra sao” - chuyên gia nhận định.