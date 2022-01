'Sự mới' của phụ nữ bản Huồi Viêng

Mỗi người là một tuyên truyền viên

Huồi Viêng là bản có vị trí quan trọng trong phòng thủ bảo vệ vùng biên của xã Đoọc Mạy. Bản có 93 cán bộ, hội viên, phụ nữ người Mông. Trong đó, 30 chị là thành viên Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”. “Biên giới bình yên thì bản, làng mới bình yên, trách nhiệm bảo vệ biên giới là của toàn dân, bởi vậy, phụ nữ cũng không thể đứng ngoài cuộc”- đó là lời khẳng định của chị Vừ Y Ca - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, là một phụ nữ Mông nhanh nhẹn, đầy thân thiện.

Qua trao đổi, chị Lầu Y Dụ - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoọc Mạy cho hay: Lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hội viên Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” của bản Huồi Viêng đã thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã và các chi hội đoàn thể quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm lên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt biên giới Việt Nam - Lào.

Phụ nữ xã Đoọ̣c Mạy tham gia bảo vệ an ninh biên giới với cán bộ, chiến sỹ đồn BP Na Loi. Ảnh tư liệu Hoài Thu.

Hội viên CLB “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” bản Huồi Viêng vừa tham gia bảo vệ biên giới vừa giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh CSCC

Mỗi khi đi nương, đi rẫy phát hiện điều gì bất thường thành viên CLB "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới" bản Huồi Viêng đều kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để xử lý. Ảnh CCCS

Qua các buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ là phụ nữ Mông đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới. Mỗi khi đi nương, đi rẫy phát hiện điều gì bất thường chị em đều kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để xử lý. Hội viên Câu lạc bộ còn tham gia công tác tuần tra đường biên, cột mốc, bảo vệ biên giới với lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn.

Rau được tiêu thụ ở xã Huồi Tụ, thị trấn Mường Xén và có khi bán cả ở dưới xuôi. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên việc tiêu thụ rau trên diện tích khoảng 4 héc-ta của chị em trong Câu lạc bộ gặp khó khăn, nhưng hiện tại, mô hình đang tiếp tục khai thác, ước tính sẽ cho thu nhập 65 triệu đồng hết năm 2021. Như trong năm có chị Vừ Y Lầu thu hoạch dưa trong 1 vụ được 11 triệu đồng, chị Và Y Xì được 11 triệu đồng, chị Lỳ Y Dở được 8 triệu đồng, chị Vừ Y Xía được 8 triệu đồng, chị Hờ Y Xồng được 7 triệu đồng...

Bên cạnh trồng rau sạch, thành viên CLB "Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia" bản Huồi Viêng còn giúp nhau phát triển chăn nuôi. Ảnh CSCC

Không chỉ tham gia bảo vệ an ninh trật tự bản làng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phụ nữ bản Huồi Viêng còn mạnh dạn đổi mới tư duy giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhờ chăm chỉ, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều gia đình hội viên phụ nữ Mông ở bản Huồi Viêng trở thành điển hình phát triển kinh tế ở thôn, bản. Như gia đình chị Hờ Y Xồng với trang trại nuôi 30 con bò, 15 con trâu; gia đình chị Lầu Y Pà nuôi 30 con trâu, 15 con bò...

Tiếng lành đồn xa, nỗ lực xóa đói, giảm nghèo của hội viên Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” ở bản Huồi Viêng đã được ghi nhận khi mô hình phát triển kinh tế không chỉ thu hút các địa phương đến tham quan, học tập kinh nghiệm mà năm 2021 còn được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kỳ Sơn tặng Giấy khen cho mô hình khởi nghiệp tiêu biểu.

Mô hình rau sạch của phụ nữ bản Mông Huồi Viêng thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đến tham quan, học tập. Ảnh CSCC

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vi Văn Khuôn - Bí thư Đảng ủy xã Đoọc Mạy nói: Với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia” bản Huồi Viêng đã giúp nhiều gia đình hội viên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, đồng thời, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự bản, làng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.