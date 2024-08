Thể thao Sự nghiệp đáng nhớ của nữ huấn luyện viên cầu mây Nghệ An Từng giành nhiều thành tích trên các đấu trường trong nước và quốc tế, huấn luyện viên Nguyễn Thị Quyên đang nỗ lực hết mình truyền kinh nghiệm, động lực thi đấu đến các thế hệ vận động viên trẻ.

Đến với cầu mây từ bóng đá

Tháng 10/2023, tại Giải vô địch Cầu mây Quốc gia được tổ chức trên sân nhà, trong thành phần đội cầu mây nữ Nghệ An, ngoài những gương mặt trẻ nổi bật như Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Mơ, Trần Hồng Nhung, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Đào Thị Kim Oanh, Trương Thanh Thảo, Hồ Thị Mai Phương, còn có 2 gương mặt kỳ cựu là Nguyễn Thị Quyên và Nguyễn Thị Hòa.

Đặc biệt, Nguyễn Thị Quyên là vận động viên nhiều tuổi nhất giải (36 tuổi) và duy nhất vừa là vận động viên, đồng thời là huấn luyện viên ở giải đấu này.

Nguyễn Thị Quyên (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia 2023. Ảnh: Minh Quân

Sinh năm 1988 ở xã Nghi Xá (Nghi Lộc), từ nhỏ, Nguyễn Thị Quyên đã rất ham chơi thể thao. Lên cấp THCS, Quyên được chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, cấp tỉnh ở cả 2 môn đá cầu và đá bóng và đạt giải Ba Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh môn đá cầu.

Đầu năm 2004, giữa năm lớp 10, khi đang thi đấu môn đá bóng Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh ở sân vận động Vinh, với những động tác nhanh nhẹn, khéo léo, Quyên đã lọt vào "mắt xanh" của HLV Hoàng Hữu Nghĩa – Trưởng bộ môn Cầu mây của Trung tâm Đào tạo và huấn luyện thể thao Nghệ An (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An). Sau một trận bóng, HLV Nghĩa đã gặp Quyên trò chuyện và gợi ý Quyên đến với môn cầu mây. Phải gần một tháng tìm hiểu về bộ môn này, Nguyễn Thị Quyên mới đồng ý trở thành vận động viên Trung tâm Đào tạo và huấn luyện thể thao Nghệ An.

Trong số các các vận động viên cầu mây Nghệ An lúc bấy giờ, Quyên là vận động viên đến với cầu mây muộn nhất. Trong khi các bạn đều tập luyện ở Trung tâm từ những năm học lớp 7 – 9 thì phải đến hết năm lớp 10, Quyên mới bắt đầu làm quen với quả cầu mây. “Do vậy, em phải cố gắng gấp 2, gấp 3 các bạn của mình và đã nhiều lần phải bật khóc trước những bài tập khiến chân đau nhức”, Nguyễn Thị Quyên tâm sự.

Tuy vậy, với tố chất thể thao đặc biệt, Nguyễn Thị Quyên đã nhanh chóng vượt qua những thử thách để khẳng định chỗ đứng trong đội cầu mây Nghệ An. Sau 2 tháng miệt mài tập luyện, Quyên được chọn tham gia Giải vô địch cầu mây trẻ quốc gia. Một năm sau đó, Quyên được chọn tham gia Giải vô địch cầu mây toàn quốc và đạt Huy chương Đồng nội dung đội tuyển.

Nguyễn Thị Quyên nổi danh trong màu áo đội tuyển quốc gia với những pha phát cầu mạnh, hiểm hóc. Ảnh tư liệu

Tấm huy chương đầu tiên đó đã khích lệ Quyên không ngừng vươn lên và trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất của cầu mây nữ Nghệ An từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Với ưu điểm phát cầu nhanh, mạnh, cùng những pha chuyền hai chuẩn xác, trong 20 năm thi đấu cầu mây, trung bình mỗi năm Quyên giành từ 2-3 Huy chương Vàng ở các giải đấu trong nước ở các nội dung: đội tuyển 2 người, đội tuyển 4 người, đồng đội 3 người, đồng đội 4 người và đồng đội đôi.

Những lần bị xử ép ở giải quốc tế

Năm 2008, khi vừa tròn 20 tuổi, Nguyễn Thị Quyên được gọi vào đội tuyển quốc gia. Giải đấu đầu tiên Quyên tham dự là Giải vô địch cầu mây bãi biển châu Á và cô gái người Nghệ An đã cùng các đồng đội giành một Huy chương Bạc. Từ đó đến năm 2019, cô liên tục là trụ cột của đội tuyển cầu mây nữ Quốc gia thi đấu ở các giải quốc tế như SEA Games, ASIAD, Giải vô địch bãi biển châu Á, Giải vô địch thế giới và giành hàng chục huy chương các loại.

Thành tích thi đấu Quốc tế của Nguyễn Thị Quyên Năm 2008: 2 Huy chương Đồng Giải bãi biển châu Á. Năm 2009: Huy chương bạc Giải vô địch thế giới, Huy chương Bạc SEA Games. Năm 2010: 2 Huy chương Đồng Giải vô địch thế giới tại, 1 Huy chương Đồng, 1 Huy chương Bạc giải bãi biển châu Á. Năm 2011: 1 Huy chương Đồng SEA Games ở Indonesia. Năm 2012: 2 Huy chương Bạc Giải bãi biển châu Á. Năm 2013 : 1 Huy chương Bạc giải vô địch thế giới; 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc Giải vô địch châu Á; 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng SEA Games. Năm 2014: 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng giải bãi bãi biển châu Á; 2 Huy chương Đồng ASIAD. Năm 2015: 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng Giải vô địch thế giới; 1 Huy chương Đồng SEA Games. Năm 2016: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng giải vô địch thế giới. Năm 2017: 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng SEA Games. Năm 2018: 1 Huy chương Bạc đội tuyển, 1 Huy chương Đồng ASIAD.

Trong sự nghiệp thi đấu Quốc tế của Nguyễn Thị Quyên, mốc son đáng nhớ nhất là tấm Huy chương Vàng tại Vô địch cầu mây thế giới năm 2016 ở nội dung đội tuyển 4, sau khi vượt qua đội Indonesia trong trận chung kết. Nhưng mặt khác, ít ai biết rằng sự nghiệp thi đấu quốc tế của Nguyễn Thị Quyên cũng gắn với những lần bị xử ép và thua tức tưởi.

Đầu tiên là tại SEA Games 2013 được tổ chức tại Myanmar, ở trận chung kết nội dung đồng đội, Nguyễn Thị Quyên cùng đàn chị Nguyễn Hải Thảo gặp đội vận động viên chủ nhà. Ở trận đấu này, sự thiếu công tâm của các trọng tài đã khiến Nguyễn Hải Thảo cùng Nguyễn Thị Quyên phần nào bị tâm lý. Có rất nhiều tình huống 2 vận động viên của Myanmar mắc lỗi nhưng các trọng tài làm nhiệm vụ trong trận chung kết lại bỏ qua, mặc cho 2 tuyển thủ cầu mây Việt Nam cũng như các thành viên trong huấn luyện ra sức phản đối.

Không chỉ có trọng tài, khi tỷ số hiệp hai đang là 19-17 nghiêng về Việt Nam, bảng điện tử bất ngờ bị nhập liệu điểm số không chính xác và khiến cho trận chung kết phải gián đoạn ít phút để trọng tài yêu cầu chỉnh lại. Ngay khi trận đấu tiếp tục, Myanmar ghi liền ba điểm rồi kết thúc hiệp đấu ở tỷ số 22-20, qua đó ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc.

5 năm sau đó, tại ASIAD 2018, ở trận tranh Huy chương Đồng nội dung đội tuyển 3 với đội Hàn Quốc, Nguyễn Thị Quyên thi đấu cùng các đồng đội Hoàng Thị Hòa và Đặng Thị Mỹ Linh. Bị dẫn trước, nhưng Việt Nam gỡ hòa 1-1 ở set hai. Đến set 3 mang tính quyết định, bảng điểm bị lỗi khi nhảy liên tục hai điểm cho Hàn Quốc (16-11 và 17-11), dù đội này chỉ ghi một điểm. Sau hơn 10 phút cãi vã, trọng tài chính truất quyền chỉ đạo đối với HLV Trần Thị Vui khiến Nguyễn Thị Quyên và các đồng đội thi đấu trong ức chế và chịu thua 1-2.

Từ năm 2024 này, Nguyễn Thị Quyên tập trung hoàn toàn cho công tác huấn luyện. Cô bắt đầu học Đại học chuyên ngành huấn luyện từ năm 2009, tốt nghiệp năm 2013. Tuy nhiên, do tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp thi đấu, đặc biệt là nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia, phải đến tháng 1/2022, cô mới chính thức trở thành huấn luyện viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Nghệ An.

Nguyễn Thị Quyên (ngoài cùng bên trái) cùng các học trò giành Huy chương Vàng tại Giải vô địch cầu mây trẻ Quốc gia 2024. Ảnh: NVCC

Sự có mặt của Nguyễn Thị Quyên trên băng ghế huấn luyện đã mang đến luồng sinh khí mới cho đội tuyển cầu mây Nghệ An. Từng ăn ở, tập luyện, thi đấu cùng những vận động viên giờ đây là học trò của mình nhiều năm liền nên Nguyễn Thị Quyên rất hiểu và dễ dàng gần gũi với họ, luôn động viên và giúp họ có được phương pháp tập luyện tốt nhất.

Nguyễn Thị Quyên (giữa) cùng các học trò tại Giải vô địch cầu mây trẻ Quốc gia 2023. Ảnh: NVCC

Không những các vận động viên kỳ cựu như Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Mơ, Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Ngô Thị Ngọc Quỳnh… mà cả những vận động viên mới 16 – 17 tuổi như Trương Thanh Thảo, Đào Thị Kim Oanh cũng xem “cô Quyên” như một người bạn.

Một Nguyễn Thị Quyên từng giành nhiều thành tích trên các đấu trường trong nước và quốc tế, giờ đây đang nỗ lực đem hết đam mê và nhiệt huyết của mình truyền kinh nghiệm, động lực thi đấu đến các thế hệ vận động viên trẻ, để cầu mây Nghệ An giữ vững vị trí tốp đầu cả nước.