Sự vượt trội của máy bay Su-30 của Nga so với F-15 của Mỹ

Máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30M2. Ảnh: AP

Bài báo lưu ý rằng Su-30 đã trở thành mẫu máy bay xuất khẩu phổ biến nhất ở cả bốn châu lục, bán chạy hơn cả F-15 của Mỹ. Lý do là vì máy bay Nga được trang bị một trong những hệ thống dẫn đường không-đối-đất và vũ khí chống hạm chính xác nhất thế giới.



F-15 Eagle của Mỹ có khả năng tương đương với Su-30 về một số mặt, nhưng nó kém về khả năng cơ động, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại cũng như cơ số vũ khí được trang bị so với mẫu máy bay Nga.Bài báo còn nêu ra một số lý do khác giải thích cho sự phổ biến của Su-30, đó là mức giá hấp dẫn, cũng như sự đa dạng của chủng loại máy bay phù hợp với ngân sách và những yêu cầu khác nhau của khách hàng về tính năng.F-15 của Mỹ cho đến nay vẫn là loại máy bay chiến đấu đắt nhất hiện có trên thị trường xuất khẩu. Kết hợp với giá thành cao của đạn dược do Mỹ sản xuất so với các loại đạn của Nga, lựa chọn mua loại máy bay này hóa ra hoàn toàn không vừa sức đối với đại đa số khách hàng, ấn phẩm kết luận.Su-30 (tên mã hóa đối với NATO là Flanker-C) là loại máy bay tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi do Liên Xô/Nga chế tạo để giành ưu thế trên không, thuộc thế hệ 4+.Su-30 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không cả ngày lẫn đêm, trong các điều kiện khí hậu thời tiết thông thường và khắc nghiệt, cũng như đối phó với hệ thống phòng không mặt đất nhờ tính năng gây nhiễu chủ động và thụ động, kiểm soát vùng trời, phong tỏa hoạt động các sân bay địch ở sâu trong hậu phương và tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Su-30 cũng có thể sử dụng để hàng hoạt động tác chiến nhóm khi giành ưu thế trên không, tiêu diệt các lực lượng tấn công đường không của đối phương, cũng như tiến hành trinh sát trên không và tiêu diệt các mục tiêu mặt đất trong các điều kiện thời tiết thông thường và khắc nghiệt./.