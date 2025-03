Pháp luật Sửa đổi nội dung kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe ? Sửa đổi nội dung kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe như thế nào theo quy định mới nhất? Vấn đề quan tâm của ông Trần Văn Tuấn (Thái Hòa, Nghệ An).

Trả lời: Nội dung kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe từ 01/01/2025 như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 13/2025/TT-BCA sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư 65/2024/TT-BCA quy định về nội dung kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe như sau:

- Kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện theo bộ câu hỏi lý thuyết dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Cục Cảnh sát giao thông xây dựng và ban hành (sau đây viết gọn là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật);

- Kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính do Bộ Công an phê duyệt, ban hành (sau đây viết gọn là kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng).

Trước đó, theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 65/2024/TT-BCA thì nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe bao gồm:

- Kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thực hiện theo câu hỏi sát hạch lý thuyết để cấp giấy phép lái xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết gọn là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật);

- Kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (sau đây viết gọn là kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng).

Như vậy, nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ gồm 02 nội dung là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật và kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.