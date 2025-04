Kinh tế Sữa TH và Nước tinh khiết Núi Tiên đón chứng nhận đạt trung hòa carbon Ngày 4/4 tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên thuộc Tập đoàn TH đón chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014.

Đây là 2 công ty đầu tiên của Việt Nam được Control Union - tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập và uy tín- thẩm định và xác nhận.

Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 2 công ty đầu tiên của Việt Nam được Control Union - tổ chức chứng nhận quốc tế độc lập và uy tín - thẩm định và xác nhận. Ảnh: Lâm Tùng

Tiên phong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Trạng thái Trung hòa Carbon của Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đạt được vào ngày 31/12/2023, tuân thủ theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014 cho giai đoạn đầu tiên từ ngày 1/1/2023 đến 31/12/2023, và cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon cho giai đoạn tiếp theo từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2028.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Arghya Mandal, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa TH, đại diện hai đơn vị cho biết: Để đạt trung hòa carbon, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính thông qua giải pháp hiệu quả giảm sử dụng năng lượng, chuyển đổi sang năng lượng xanh, cải tiến trang thiết bị, công nghệ; quản lý hiệu quả chất thải.

Các đại biểu xem phim giới thiệu về hành trình nỗ lực để đạt chứng nhận trung hoà carbon trong sản xuất của các đơn vị thuộc Tập đoàn TH. Ảnh: Lâm Tùng

Năm 2023, Nhà máy sữa tươi sạch TH true MILK do Công ty cổ phần Sữa TH vận hành đã chấm dứt chạy lò hơi đốt dầu FO (nhiên liệu hóa thạch) và thay thế hoàn toàn bằng lò hơi chạy bằng nguyên liệu sinh khối (biomass), giúp giảm phát thải hơn 7,000 tấn CO 2 tương đương. Toàn bộ các bóng đèn cao áp metal halide tại Nhà máy đã được thay bằng bóng đèn led, giúp tiết kiệm điện năng, giảm phát thải khoảng 214 tấn CO 2 tương đương. Cùng với đó, nhà máy áp dụng hàng loạt sáng kiến vừa đảm bảo giảm phát thải vừa nâng cao hiệu quả sản xuất như: lắp biến tần điều khiển cho máy nén lạnh kho lạnh, thay thế máy thổi hiệu suất thấp bằng máy thổi khí hiệu suất cao theo công nghệ Turbo Blower; cài đặt lại áp suất khí nén sử dụng trên các dây chuyền sản xuất; lắp đặt bảo ôn van hơi…

Ông Arghya Mandal, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa TH, đại diện hai đơn vị cho biết: “Chúng tôi tập trung vào các hoạt động nội bộ trong nỗ lực trung hòa carbon. Ảnh: Lâm Tùng

Tại Công ty CP Sữa TH, nhiều hoạt động giảm phát thải khác cũng được thực hiện, như trồng mới cây xanh, giảm sử dụng nguyên liệu nhựa (ví dụ nguyên liệu làm thìa sữa chua) và thay thế bằng các vật liệu thân thiện hơn với môi trường có khả năng tái chế, thậm chí là mặc dù đã thay thế, nhưng công ty vẫn đã lên kế hoạch cắt giảm 50% (tiến tới 100%) số lượng thìa đi kèm các thùng sản phẩm sữa chua ăn TH true YOGURT.

Không chỉ cắt giảm phát thải khí nhà kính, giải pháp này còn thúc đẩy lối sống xanh, giảm rác thải nhựa dùng một lần. Công ty cũng nâng cao ý thức nhân viên về tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, hạn chế rác thải ra môi trường; Sử dụng phương tiện đưa đón nhân viên nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ các phương tiện cá nhân; Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Control Union trao chứng nhận cho Công ty cổ phần sữa TH. Ảnh: Lâm Tùng

Còn tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên, các giải pháp, sáng kiến đã được triển khai đồng bộ, với các giải pháp giảm nhựa tại Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên như: loại bỏ màng co nắp chai, giảm trọng lượng nhựa trong từng chai nước, giảm độ dày của nhãn mác nhựa, giảm lượng keo dán cho ống hút; tổng lượng nhựa giảm được mỗi năm lên đến khoảng 600 tấn.

Công ty cũng triển khai nhiều giải pháp trong lĩnh vực năng lượng như: Kiểm soát hệ thống quản lý tòa nhà, kiểm soát hệ thống chiếu sáng, cách nhiệt đường ống, tiết kiệm điện tại văn phòng, nhà xưởng, áp dụng quy trình sản xuất linh hoạt. Ví dụ, trong khung giờ cao điểm, nhà máy hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng.

Nhà máy nước tinh khiết Núi Tiên nhận chứng nhận đạt trung hòa carbon. Ảnh: Lâm Tùng

Nhà máy nước tinh khiết Núi Tiên hiện cũng đang tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác nhằm tiếp tục phát triển thêm hệ thống điện mặt trời hiện có, góp phần giảm phát thải gần 1.000 tấn CO 2 mỗi năm. Đồng thời, Nhà máy đã có kế hoạch chuyển đổi dần việc sử dụng năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo, trồng thêm cây xanh. Trong năm 2025, sẽ ưu tiên chuyển đổi nhiên liệu từ đốt lò hơi bằng dầu DO (nhiên liệu hóa thạch) sang sử dụng nhiên liệu sinh khối (củi gỗ, vỏ trấu, mùn cưa - các phụ phẩm từ ngành công nghiệp chế biến gỗ).

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn dự và chứng kiến lễ trao chứng nhận. Ảnh: Lâm Tùng

“ Các nỗ lực giảm phát thải được đo lường kỹ lưỡng bằng các phương pháp tính toán nghiêm ngặt, và được xác minh bởi các bên thứ ba để đảm bảo việc giảm phát thải diễn ra hiệu quả. Tất cả các chương trình bù đắp này hoàn toàn tuân thủ theo quy định tại PAS 2060:2014. Ông Arghya Mandal, Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa TH

Mạnh mẽ chuyển đổi xanh

Mặt khác, các dự án bù đắp carbon mà Công ty cổ phần sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên lựa chọn hỗ trợ cũng mang lại các lợi ích về mặt xã hội, môi trường và kinh tế, giúp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Giảm độ dày màng bọc lốc chai nước tại Nhà máy nước tinh khiết Núi Tiên. Ảnh: TH

Cụ thể, một dự án xanh mà TH đã chọn hỗ trợ để bù đắp carbon cho Công ty cổ phần Sữa TH và công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên, là dự án phân phối miễn phí, trao tặng hơn 200,000 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho các hộ nghèo ở các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn - hành động vì cộng đồng và biến đổi khí hậu – VERRA 2548. Bên cạnh lợi ích về khí hậu, môi trường (giảm nạn phá rừng và suy thoái đa dạng sinh học rừng tại địa phương, giúp giảm 40% đến 60% mức tiêu thụ nhiên liệu), tương đương góp phần giảm 400,000 tấn CO 2 ; bếp đun cải tiến còn mang lại lợi ích trực tiếp cho xã hội và sức khỏe cộng đồng nhờ không tạo ra khói và giảm các bệnh hô hấp liên quan do khói bếp.

Hệ thống điện mặt trời hiện đại tại Nhà máy sữa TH. Ảnh: TH

Ngoài ra, TH cũng bù đắp carbon thông qua các chứng chỉ năng lượng tái tạo (IREC), đóng góp cho sự phát triển của các dự án năng lượng xanh của Việt Nam – cụ thể là điện gió và góp phần phát triển thị trường carbon trong nước.

“Năng lượng gió là năng lượng sạch so với các nguồn năng lượng hóa thạch khác. Công nghệ điện gió ít gây ô nhiễm không khí, nước và đất đai. Các dự án điện gió cũng tạo ra việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương. Sau khi đã nỗ lực giảm thiểu phát thải khí nhà kính, chúng tôi vẫn còn một lượng nhỏ carbon cần bù đắp để đạt trung hòa carbon. Việc bù đắp thông qua các chứng chỉ năng lượng tái tạo điện gió thể hiện sự ủng hộ của TH với các dự án năng lượng xanh và trách nhiệm đồng hành với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam và toàn cầu” – ông Arghya Mandal chia sẻ.

Hệ thống điện mặt trời tại Nhà máy nước tinh khiết Núi Tiên. Ảnh: TH

Tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP 26) Chính phủ Việt Nam đã cam kết đạt được mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero vào năm 2050. Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Việt Nam đã xác định rõ việc giảm phát thải khí nhà kính là một trong những ưu tiên hàng đầu thông qua nhiều chính sách và kế hoạch hành động cụ thể.

Dẫn đầu xu thế này, từ năm 2018, tập đoàn TH đã tiên phong triển khai bước đầu tiên là kiểm kê khí nhà kính, tiếp theo là các hành động mạnh mẽ chuyển đổi xanh. Việc 2 công ty thành viên của Tập đoàn TH đạt chứng nhận trung hòa carbon, thể hiện cam kết đi đôi với hành động tiên phong của tập đoàn TH trên con đường phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và lộ trình chống biến đổi khí hậu, hướng đến Net Zero.

Hai công ty đã tiến hành tính toán kiểm kê phát thải theo Tiêu chuẩn nghị định thư về kiểm kê khí nhà kính doanh nghiệp - chuẩn mực kế toán được sử dụng rộng rãi nhất; các dữ liệu trung hòa carbon của hai công ty được xác nhận là phù hợp theo yêu cầu của PAS 2060:2014 - tiêu chuẩn kỹ thuật do Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standard Institute (BSI) phát triển, là phương pháp tiếp cận được công nhận, chuẩn hóa và minh bạch trên toàn thế giới. Theo đó, tổng lượng phát thải đã trung hòa được tại Công ty cổ phần Sữa TH là 26,670.14 tấn CO 2; tại Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên là 11,631.68 tấn CO 2 .

Dây chuyền sản xuất tại Nhà máy sữa TH. Ảnh tư liệu: Phú Hương

Quá trình thẩm định các dự án trung hòa carbon của TH diễn ra tương đối thuận lợi và nhanh chóng, bởi Tập đoàn có hệ thống dữ liệu đầy đủ và chuyên nghiệp nhờ đã bắt đầu những nỗ lực chuẩn bị cho hành trình trung hòa carbon từ rất sớm, bằng việc đầu tư những công nghệ tiên tiến từ đầu, đồng thời liên tục đổi mới sáng tạo và có nhiều giải pháp giảm phát thải. Từ năm 2018, các đơn vị của TH đã bắt đầu thực hiện kiểm kê khí nhà kính và số liệu của tiến trình này được lưu trữ, ghi nhận, thẩm định thuận lợi với việc công ty ứng dụng hệ thống quản trị SAP mới nhất và phối hợp, tuân thủ các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về kiểm kê khí nhà kính.

“Sự công nhận này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn TH đối với định hướng phát triển bền vững và các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Trong quá trình xác minh, kiểm định, chúng tôi đã rất ấn tượng trước những bước tiến sáng tạo mà Tập đoàn TH thực hiện”- đại diện Control Union – đơn vị thẩm định và chứng nhận trung hòa carbon chia sẻ tại buổi lễ.

Theo ông Wouter Melis van Ravenhorst : Việt Nam đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt Net Zero vào năm 2050, và mặc dù hiện chưa có quy định bắt buộc về khí thải cho các doanh nghiệp, nhưng các đơn vị như Tập đoàn TH đang cho thấy những hành động tự nguyện tiên phong mang tính dẫn dắt. Thực tế là hiện mới chỉ có một vài công ty ở Việt Nam đã được chứng nhận trung hòa carbon, hai trong số đó thuộc về Tập đoàn TH. Thành quả này là minh chứng cho nhận định rằng, phát triển bền vững có thể thực thi và đạt được quả ngọt khi doanh nghiệp ưu tiên các chiến lược dài hạn về môi trường.

Bằng những nỗ lực của mình, ngày 4/4 tại Nghĩa Đàn, Nghệ An, Công ty cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên, thuộc Tập đoàn TH đã đón chứng nhận đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014. Ảnh: Lâm Tùng

“ Các sáng kiến bù đắp carbon của Tập đoàn TH càng làm nổi bật cam kết của họ trong việc tạo ra sự khác biệt thực sự. Tập đoàn hiện đã cam kết duy trì trạng thái trung hòa carbon đến năm 2028 — một cam kết đầy tham vọng và đáng khích lệ, bởi duy trì trạng thái trung hòa carbon này đòi hỏi đầu tư và thích ứng liên tục. Ông Wouter Melis van Ravenhorst- Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam

Hiện tại, phát thải khí nhà kính trực tiếp (Phạm vi 1 và Phạm vi 2) được tính đến, còn phát thải gián tiếp (Phạm vi 3) chưa được tính đến trong tuyên bố trung hòa carbon giai đoạn này của hai công ty, nguyên nhân là việc định lượng phát thải Phạm vi 3 có độ tin cậy thấp do không có đủ dữ liệu đáng tin cậy cho phát thải từ phạm vi này, và những dữ liệu này không nằm trong phạm vi kiểm soát hoạt động của hai đơn vị. Tuy vậy, theo ông Arghya Mandal, trong thời gian tới Công ty cổ phần sữa TH, Công ty TNHH Núi Tiên cũng như tập đoàn TH sẽ hướng tới các hoạt động giảm phát thải Carbon từ chuỗi cung ứng và các đối tác liên quan từ đó xây dựng lộ trình phù hợp hướng tới Net Zero.

Với tôn chỉ “Trân quý Mẹ Thiên nhiên”, từ khi khởi dựng năm 2008, Tập đoàn TH áp dụng nhất quán mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn tại tất cả các đơn vị thành viên và đi theo định hướng phát triển bền vững. Chính sách Phát triển bền vững của Tập đoàn TH gồm 6 trụ cột: Dinh dưỡng và Sức khỏe, Môi trường, Con người, Giáo dục, Cộng đồng, Phúc lợi động vật. Đến nay, TH đã trở thành một hình mẫu của mô hình kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.