Sức bật mới của du lịch Nghệ An - Nhìn từ các 'trọng điểm'

(Baonghean.vn) - Vòng 15 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ có chuyến làm khách đến sân Thanh Hoá. Đây là trận đấu hết sức quan trọng đối với đội bóng xứ Nghệ, khi họ đặt mục tiêu tốp 3 ở mùa giải này. Tuy nhiên, phải thi đấu ở đây chưa bao giờ là dễ dàng với Sông Lam Nghệ An, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng nhận định.

(Baonghean.vn) - Lượt về, đội bóng xứ Nghệ nghỉ đá vòng 22, sau trận gặp Hà Nội FC trên sân Vinh thì Sông Lam Nghệ An còn 5 trận sân nhà và 6 trận sân khách. Liệu Sông Lam Nghệ An có cán đích Top 3 như mục tiêu đầu mùa giải?

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng ra quân kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, lập biên bản xử lý 11.782 trường hợp vi phạm.