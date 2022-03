Sức hấp dẫn riêng biệt của thị trường bất động sản Nghệ An

TP .Vinh - Nghệ An về đêm.

Những thống kê ấn tượng



Năm 2021 - cột mốc đáng nhớ cho bất động sản Nghệ An khi đón đầu nhiều cơ hội hiếm có và đạt được những bước tiến nhanh, bền vững. Bức tranh địa ốc của một trong những thị trường hấp dẫn nhất cả nước tiếp tục được dự báo cất cánh với nhiều tín hiệu khởi sắc trong năm 2022.

Việc khai thác quỹ đất đấu giá được thực hiện hàng năm, các giao dịch được chốt ngay từ phiên đấu giá đầu tiên, tỷ lệ hấp thu đạt trên 90%. Với sự tham gia và “truyền nhiệt” từ các ông lớn, lĩnh vực nhà ở dự án tại Nghệ An đang ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về cả chất và lượng. Hiện nay, xu hướng nhà ở dự án đã trở nên bùng nổ và chiếm giữ vị thế độc tôn trên thị trường, tiêu biểu như các dự án TNR, Vinh Heritage,… thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư cả nước.

Theo nhiều góc độ khác nhau, nhà đầu tư đều nhận thấy sự yên tâm bởi thị trường xứ Nghệ luôn tăng trưởng tỉ lệ thuận với tốc độ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều năm qua không có những "cơn sốt" ảo, thị trường bất động sản Nghệ An cho thấy sự ổn định và bền vững, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Thành phố Vinh quy hoạch đồng bộ, hạ tầng phát triển.

Với mục tiêu tạo bước đột phá đưa Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - thương mại - dịch vụ và du lịch trọng điểm của vùng Bắc Trung Bộ, trong những năm qua Nghệ An luôn nỗ lực trong công tác xúc tiến đầu tư, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nguồn thu ngân sách. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua nội dung điều chỉnh, mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam lên đến 80.000 ha, diện tích khoảng 15.000 ha và đổi tên thành Khu Kinh tế Nghệ An.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An.

Đặc biệt, năm 2021 tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 6,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.936 tỷ đồng, thu nội địa đạt 17.279 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay. Nghệ An được đánh giá là vùng đất có tiềm lực kinh tế ổn định.



Không chỉ được hưởng lợi từ sức bật về kinh tế, thị trường BĐS Nghệ An còn được tiếp sức nhờ hạ tầng giao thông, nguồn đầu tư công tập trung được bố trí cho 206 dự án. Năm 2022, đây là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2020-2025 và để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, góp phần tăng năng lực sản xuất, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phải giải ngân được 100% vốn đầu tư công ở quy mô hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đây sẽ là “bàn đạp” cực lớn khiến giá bất động sản tiếp đà tăng trưởng.

Cú hích cho thị trường bất động sản Nghệ An

Nếu như cách đây 5 năm, Nghệ An chỉ là sân chơi của các doanh nghiệp bản địa thì đến nay hàng loạt ông lớn BĐS trên toàn quốc đã đánh dấu sự hiện diện tại vùng đất này như VinGroup, TNR Holding, T&T, Việt Nhân Group... Hình thành một làn sóng mới với nhiều gam màu rực rỡ cho mảnh đất gắn với dòng sông Lam huyền thoại này.

Diễn biến thị trường giai đoạn 2020-2021 là một minh chứng. Dù dịch bệnh, kinh tế khó khăn nhưng giá nhà đất vẫn tăng. Bức tranh về chính sách, kiểm dịch tốt cùng “hộ chiếu” vaccine cũng góp phần tạo “bệ đỡ” cho dòng chảy của nguồn tiền. Từ lúc triển khai tiêm mũi 1 vaccine đến nay lượng giao dịch tăng khoảng 30% cho thấy sức hấp thụ mạnh của thị trường.

Cầu Cửa Hội kết nối 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Đặc biệt, gói kích thích kinh tế được tung ra trong năm 2022 với quy mô lớn cũng là lực đẩy rất lớn tác động đến thị trường bất động sản. Gói giải pháp tài khóa như miễn, giảm thuế phí, đầu tư phát triển... được dự báo có thể giúp lan tỏa với sản xuất kinh doanh, góp phần tăng tiêu dùng thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà đất để ở lẫn đầu tư.



Cùng với yếu tố lạm phát, chốt lãi chứng khoán đổ sang bất động sản… thì lượng kiều hối cuối năm cũng góp phần tạo nên sức mua sôi động cho địa phương. Năm 2021, lượng kiều hối gửi về Nghệ An ước đạt 500 triệu USD (khoảng 10.000 tỷ đồng) và theo thường lệ khoảng 25% lượng tiền này (tương đương 2.500 tỷ đồng) sẽ được đầu tư vào bất động sản. Các khu đô thị được quy hoạch bài bản, hiện đại trở thành “tâm điểm” đầu tư của dòng tiền này.

Mặt khác, xu hướng lãi suất tiết kiệm thấp nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong năm 2022. Giới đầu tư luôn đặt lên bàn cân so sánh hiệu quả đầu tư nhà đất so với các kênh đầu tư khác. Theo thống kê, hiệu suất sinh lời của bất động sản trong dài hạn vẫn chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng nên bất động sản vẫn là kênh trú ẩn an toàn.

Cuối cùng, đa số người Việt có tâm lý sở hữu nhà đất khá mạnh. Các hiện tượng sốt đất, tăng giá từng diễn ra đều bắt nguồn từ tâm lý đám đông. Hiện tại, tâm lý của các nhà đầu tư rất hồ hởi và lạc quan sau suốt nhiều tháng “ngủ đông”. Vì vậy, biến số này tiếp tục tác động đến việc tăng giá bất động sản trong năm nay.

Ngoài những yếu tố trên vẫn còn các yếu tố có thể đẩy giá nhà đất bật tăng trong năm 2022 như: Nguồn cung khan hiếm, nguy cơ lạm phát, thuế thu nhập bất động sản tăng khi quản lý thuế siết chặt, chi phí vật tư, nhân công... đều tăng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bất động sản Nghệ An đang nóng lên từng ngày. Sớm quan tâm tới thị trường Nghệ An là quyết định sáng suốt của những nhà đầu tư biết đón đầu cơ hội.