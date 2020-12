Sun Life Việt Nam trao tặng 102 trụ bóng rổ cho trường học

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình “Sống Khỏe Mạnh Hơn cùng Sun Life” với các trường học trên cả nước. Theo đó, năm học 2020-2021, Sun Life đã triển khai lắp đặt 102 trụ bóng rổ cho 51 trường học tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng với 510 quả bóng rổ.

Công ty TNHH BHNT Sun Life Việt Nam trao tặng trụ bóng rổ cho Trường THPT Đô Lương 2 (Nghệ An).

Bóng rổ là môn thể thao không đòi hỏi quá nhiều sân bãi, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí trong trường học. Học sinh có thể chơi một mình hoặc với nhiều người, rất cơ động, thuận lợi cho việc tập luyện, sau những giờ học.



Ông Larry Madge, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Sun Life cho biết: “Sun Life thực hiện hoạt động này với mong muốn hình thành thói quen tập luyện thể thao cho các em học sinh ngay từ nhỏ. Việc rèn luyện thói quen trong hoạt động tại trường học sẽ giúp ích cho việc hình thành lối sống năng động sau này”.

Cùng với việc trao tặng trụ bóng rổ, Sun Life còn mời các cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp hướng dẫn cho các em cách chơi bóng rổ đúng cách và duy trì thói quen luyện tập. Các em đã rất hào hứng tham gia các hoạt động cùng hoa hậu H’Hen Niê và cầu thủ bóng rổ. Hứa hẹn đây sẽ là một hoạt động vui và ý nghĩa giúp các em thư giãn sau giờ học.

Đây là năm thứ 3, Sun Life Việt Nam triển khai hoạt động hết sức có ý nghĩa này cho các trường học trên toàn quốc. Theo đó, Sun Life Việt Nam đã trao tặng tổng số 232 trụ bóng rổ và 1.160 quả bóng cho 145 trường học trên cả nước. Hoạt động này của Sun Life Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các em học sinh được tiếp xúc với môn thể thao này ngay khi còn nhỏ, góp phần nâng cao thể lực, phát triển tầm vóc, rèn luyện ý chí, kỹ năng, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội cho học sinh, từ đó nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao đi cùng một lối sống khỏe mạnh.

Chơi bóng rổ, sống khỏe mạnh hơn cùng Sun Life Việt Nam.

Thông tin về Sun Life Việt Nam

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ với 100% vốn từ Sun Life. Hiện Sun Life có hệ thống kinh doanh gồm 62 văn phòng giao dịch và trung tâm dịch vụ Khách hàng tại các tỉnh, thành trên cả nước, phục vụ hơn 130.000 Khách hàng với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và quản lý tài sản đa dạng. Sun Life Việt Nam đã đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm: Công ty Bảo hiểm Nhân thọ được Khách hàng hài lòng nhất do IDG Việt Nam công bố; Top 10 công ty bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam do Vietnamnet & Vietnam Report công bố; Công ty có giải pháp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam năm 2018, 2019 do Tạp chí Tài chính Quốc tế (IFM) bình chọn. Tìm hiểu thêm về Sun Life Việt Nam, vui lòng truy cập www.sunlife.com.vn.

Thông tin về Tập đoàn Sun Life Tập đoàn Sun Life là một tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu cung cấp các giải pháp bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tập đoàn Sun Life Financial hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ai-len, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Tính đến ngày 30/9/2020, Tập đoàn Sun Life Financial quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 1.186 tỷ đô la Canada. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.sunlife.com Tập đoàn Sun Life Financial niêm yết tại thị trường chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippines (PSE) với mã giao dịch SLF.

T