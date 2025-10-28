Sunderland hạ Chelsea 2-1, thắp hy vọng cho đội thăng hạng Sunderland của Regis Le Bris vào top 4 với 17 điểm sau 9 trận; thắng Chelsea 2-1 trên sân khách nhờ pressing dữ dội, hệ thống 5-4-1 kỷ luật và xG nhỉnh hơn.

Đòn phản công ở phút bù giờ khép lại chiến thắng 2-1 của Sunderland ngay tại Stamford Bridge không chỉ đem về 3 điểm. Nó xác tín rằng một tân binh có thể chơi sòng phẳng ở Ngoại hạng Anh: 17 điểm sau 9 trận, đứng thứ tư, và thắng bằng một kế hoạch chiến thuật rõ ràng cùng chỉ số xG vượt trội Chelsea.

Sunderland đang nằm trong top 4.

Bước ngoặt Stamford Bridge: bản lĩnh sau bàn thua phút 4

Bị dẫn 0-1 chỉ sau bốn phút, Sunderland không hoảng loạn. Họ gỡ hòa giữa hiệp một, kiên trì với cấu trúc thi đấu và tung đòn quyết định ở những phút cuối để khép lại tỷ số 2-1. Đây là bài kiểm tra năng lực hàng đầu sau thất bại trước Manchester United trước kỳ nghỉ quốc tế: liệu Sunderland có thể thắng sân khách và thách thức nhóm đầu? Câu trả lời đã được đưa ra.

Chiến thắng này không dựa vào may rủi. Sunderland tạo ra cơ hội chất lượng, với xG nhỉnh hơn đội chủ nhà – một dấu hiệu của quy trình và kiểm soát, thay vì khoảnh khắc đơn lẻ.

5-4-1 linh hoạt, pressing dữ dội

Regis Le Bris chọn khởi đầu bằng 5-4-1 tại Stamford Bridge, dù trung vệ Omar Alderete – một bản hợp đồng nổi bật từ Getafe – vắng mặt vì chấn thương. Ba trung vệ Dan Ballard, Nordi Mukiele và Lutsharel Geertruida mang lại nền tảng chuyền bóng, cho phép Sunderland linh hoạt đẩy người vào tuyến giữa khi cần.

Đây không phải 5-4-1 thụ động. Khi kích hoạt pressing, Sunderland lao lên với cường độ cao, được dẫn dắt bởi Noah Sadiki – cầu thủ được ví với N’Golo Kante nhờ nền tảng thể lực. Trong tập thể trẻ, Granit Xhaka nổi bật với vai trò thủ lĩnh: điềm tĩnh, kinh nghiệm và kỷ luật.

Le Bris cũng cho thấy khả năng điều chỉnh trong trận: trước Aston Villa (khi hậu vệ Reinildo bị đuổi) và trước Manchester United (khi bị dẫn 0-2), Sunderland sẵn sàng chuyển sang hệ ba trung vệ để vá khoảng trống và tối ưu chuyển trạng thái.

Lịch thi đấu và bài test thực chất

Trước Chelsea, Sunderland được cho là hưởng lịch đấu thuận lợi: mở màn nhẹ nhàng với West Ham, gặp Nottingham Forest đúng giai đoạn sa sút, thắng Aston Villa khi đối thủ chưa ổn định, và hạ Brentford lẫn Wolves trên sân nhà. Vì thế, Stamford Bridge là bài đo thực chất. Kết quả 2-1 cùng thái độ thi đấu bản lĩnh đã trả lời những nghi ngại về phong độ “ăn lịch dễ”.

Chiến thắng trước Chelsea giúp Sunderland lên tầm cao mới.

Chi tiêu 160 triệu bảng, nhưng đúng chỗ

Không thể phủ nhận Sunderland đã chi mạnh: 160 triệu bảng (213 triệu USD) cho 13 tân binh và thu về 45 triệu bảng (60 triệu USD) – đáng chú ý là việc bán Jobe Bellingham cho Borussia Dortmund. Điều quan trọng hơn là tính hợp lý: ưu tiên thể lực và khả năng cạnh tranh, rút kinh nghiệm từ thất bại của Southampton mùa trước, khi HLV Ivan Juric thừa nhận đội ông yếu thế về thể chất so với phần còn lại của giải đấu.

Lối chơi của Sunderland vẫn thực dụng: phòng ngự chặt, phản công nhanh, nhưng được tổ chức tốt và kỷ luật. Tập thể đông tân binh ít xáo trộn nhờ sự kết hợp giữa tuyển dụng thông minh và huấn luyện chi tiết của Le Bris.

Tân binh đổi vai: tín hiệu cho toàn hệ sinh thái bóng đá Anh

Những mùa gần đây, Ngoại hạng Anh chứng kiến một xu hướng đáng lo: ba đội mới lên thường rơi lại Championship ngay mùa đầu. Sự phân tầng do chênh lệch tài chính khiến cơ hội sống sót của tân binh thu hẹp. Mùa trước, Leicester, Ipswich và Southampton chỉ giành tổng cộng 59 điểm. Nhưng sau 9 trận mùa này, Sunderland, Leeds và Burnley đã cộng lại 38 điểm, và chưa đội nào nằm trong nhóm xuống hạng.

Mùa/Thời điểm Điểm tổng của 3 tân binh Mùa trước (cả mùa) 59 Mùa này (sau 9 trận) 38

Vì thế, cú chạy đà của Sunderland không chỉ là câu chuyện riêng một CLB. Nó gợi mở rằng Ngoại hạng Anh vẫn còn chỗ cho những hành trình vượt giới hạn, nơi tân binh không chỉ tồn tại mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ kim tự tháp bóng đá Anh.

Rủi ro trước mắt và ngưỡng an toàn

Sunderland khó duy trì vị trí thứ tư quá lâu. Nửa sau giai đoạn lượt đi sẽ khắc nghiệt hơn, và họ có thể mất tới bảy cầu thủ dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Tuy nhiên, với quỹ điểm hiện tại, Sunderland chỉ cần thêm sáu chiến thắng nữa để đạt ngưỡng trụ hạng – mục tiêu mà ngay cả những người lạc quan nhất vào tháng Năm, khi họ vừa thắng Sheffield United ở trận play-off thăng hạng, cũng chưa dám mơ.

Những con số then chốt