Suy nghĩ tích cực về lão hóa ở người cao tuổi mang lại cơ hội phục hồi trí nhớ

Những người cao tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ có nhiều cơ hội phục hồi chức năng hơn nếu họ cảm thấy hài lòng về tuổi tác, so với những người có cảm xúc tiêu cực về điều này. Đây là kết quả một nghiên cứu mới của Trường Đại học Y tế công cộng Yale (Mỹ) được công bố trên Tạp chí JAMA Network Open.

Theo các nhà nghiên cứu, suy giảm nhận thức nhẹ là một dạng mất trí nhớ phổ biến. Suy nghĩ tích cực về lão hóa mang lại cho người cao tuổi cơ hội phục hồi khả năng tư duy bình thường cao hơn 30% so với người có suy nghĩ tiêu cực.

"Những suy nghĩ tích cực này cũng giúp người cao tuổi phục hồi nhận thức sớm hơn 2 năm so với những người có suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác. Lợi thế phục hồi nhận thức này vẫn thể hiện rõ đối với bất kỳ mức độ suy giảm nhận thức nào" - các nhà nghiên cứu cho biết thêm.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Trong các nghiên cứu thử nghiệm trước đây với người cao tuổi, suy nghĩ tích cực về tuổi tác làm giảm stress do những hạn chế về nhận thức gây ra, tăng sự tự tin về nhận thức và cải thiện khả năng nhận thức. Do đó, chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng những người cao tuổi có suy nghĩ tích cực về tuổi tác sẽ có nhiều cơ hội hồi phục sau suy giảm nhận thức hơn và sẽ phục hồi sớm hơn so với những người có suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác".

Theo tác giả nghiên cứu, Giáo sư Becca Levy, chuyên gia tâm lý và sức khỏe cộng đồng: "Hầu hết mọi người cho rằng suy giảm nhận thức không thể hồi phục, nhưng thực tế 1/2 số người bị tình trạng này đã hồi phục. Cho đến nay, người ta biết rất ít về cơ chế vì sao một số người có khả năng phục hồi sau bị suy giảm nhận thức nhẹ trong khi những người khác thì không. Đó là lý do khiến chúng tôi tiến hành nghiên cứu tìm hiểu những suy nghĩ tích cực về tuổi tác, để xem liệu chúng có giúp đưa ra câu trả lời hay không".

Kết quả nghiên cứu ở hơn 1.700 người trên 65 tuổi cho thấy, những người cao tuổi ở nhóm có suy nghĩ tích cực về tuổi tác với nhận thức bình thường vào thời điểm bắt đầu nghiên cứu thì ít có nguy cơ bị suy giảm nhận thức trong 12 năm sau đó so với những người ở nhóm có suy nghĩ tiêu cực về tuổi tác, kết quả không phụ thuộc vào tuổi và sức khỏe thể chất của họ tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Giới khoa học cho rằng: "Các can thiệp đối với suy nghĩ về lão hóa ở cả phạm vi cá nhân và xã hội có thể giúp làm tăng số người được phục hồi về khả năng nhận thức".