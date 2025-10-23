Suzuki Satria F150 FI bản đặc biệt: Giá và đánh giá Tháng 10/2025, Suzuki Satria F150 FI bản đặc biệt tiếp tục là cấu hình duy nhất với 3 màu. Giá 53.490.000 đồng; đại lý khoảng 52.900.000 đồng (-590.000).

Suzuki Satria F150 FI bước vào tháng 10/2025 với cấu hình bản đặc biệt duy nhất và giá bán giữ nguyên so với tháng 9. Trọng tâm sản phẩm vẫn là khối động cơ DOHC 150 cc, làm mát bằng dung dịch và phun xăng điện tử FI, định vị mẫu hyper underbone hướng tới những tay lái trẻ yêu cảm giác thể thao.

Theo khảo sát thị trường đại lý, giá thực tế của Satria F150 FI tháng này khoảng 52.900.000 đồng, thấp hơn 590.000 đồng so với giá niêm yết 53.490.000 đồng. Xe có 3 tùy chọn màu: trắng đen, xám đen và đen.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Ngôn ngữ hyper underbone đậm chất đường đua

Thuộc dòng hyper underbone, Satria F150 FI nổi bật bởi tạo hình góc cạnh, đề cao hiệu quả khí động học và tinh thần đường đua. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng ưa phong cách mạnh mẽ, cá tính, coi hiệu năng là cốt lõi. Ba lựa chọn màu (trắng đen, xám đen, đen) đồng nhất với định vị thể thao của mẫu xe.

Trang bị và trải nghiệm người lái

Trên góc nhìn người dùng, Satria F150 FI được phát triển cho những ai cần một mẫu côn tay thể thao, chú trọng cảm giác điều khiển trực tiếp, diện mạo sắc sảo và tính định danh cao. Nguồn dữ liệu hiện tại không nêu chi tiết các trang bị tiện ích cụ thể; vì vậy người dùng nên tham khảo thêm tại đại lý để xác nhận cấu hình trang bị ở thời điểm mua.

DOHC 150 cc: tập trung dải tua cao

Trái tim của Satria F150 FI là động cơ DOHC 150 cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử FI. Theo mô tả, khối động cơ này cho khả năng tăng tốc ấn tượng và vận hành mượt mà ở dải tua cao. Bản chất côn tay giúp xe phù hợp với tay lái trẻ đang tìm kiếm một lựa chọn thiên về cảm giác thể thao khi vận hành.

An toàn và công nghệ hỗ trợ

Nguồn thông tin không đề cập đến các hạng mục an toàn chi tiết hay các hệ thống hỗ trợ người lái điện tử. Chưa có dữ liệu về xếp hạng an toàn từ các tổ chức độc lập cho mẫu xe trong nội dung cung cấp.

Giá bán tháng 10/2025 và cấu hình màu

Giá niêm yết giữ nguyên so với tháng trước; giá đại lý khảo sát thấp hơn 590.000 đồng. Xe chỉ có một phiên bản đặc biệt cùng 3 màu sơn.

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (đồng) Giá đại lý (đồng) Chênh lệch (đồng) Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Phiên bản đặc biệt Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Phiên bản đặc biệt Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Lưu ý: Giá mang tính tham khảo, đã gồm VAT nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí biển số và phí bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, khu vực và từng đại lý Suzuki.

Kết luận: lựa chọn cho tay lái trẻ yêu hiệu năng

Satria F150 FI bản đặc biệt duy trì bản sắc hyper underbone với thiết kế góc cạnh và động cơ DOHC 150 cc làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử FI. Trong tháng 10/2025, mức giá đại lý thấp hơn niêm yết giúp tăng sức cạnh tranh cho mẫu xe côn tay thể thao này.

Ưu điểm

Thiết kế đậm chất đường đua, phù hợp phong cách mạnh mẽ.

Động cơ DOHC 150 cc, làm mát bằng dung dịch, FI; tăng tốc ấn tượng, mượt ở dải tua cao.

Giá đại lý khảo sát thấp hơn giá niêm yết 590.000 đồng.

Hạn chế