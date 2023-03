Tác dụng bất ngờ của nước hoa đu đủ đực

(Baonghean.vn) - Đây cũng là cách để du lịch Nghệ An từng bước làm mới mình nhằm đáp ứng thị hiếu ngày càng đa dạng và “khó tính” của du khách.

(Baonghean.vn) - Sau các trận đấu đầu tiên của giải đấu, sức mạnh của các đội bóng tham dự giải đã phần nào được thể hiện. U17 PVF, U17 Sông Lam Nghệ An, U17 Câu lạc bộ Viettel đang chứng tỏ mình là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của giải đấu năm nay.

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An và Viettel Nghệ An vừa ký kết chương trình phối hợp về triển khai một số nội dung Chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.