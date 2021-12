Tái cơ cấu lao động, thích ứng trong tình hình mới - Kỳ 1: Đảm bảo an sinh cho lao động hồi hương

Ngành Dệt may Nghệ An đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động nhưng điểm yếu là thu nhập chưa thực sự hấp dẫn nên nhiều lao động tự do hồi hương chưa thực sự sẵn sàng. Ảnh: Nguyễn Hải